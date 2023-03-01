СССР после окончания Второй мировой войны - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 7 минут

Победа во Второй мировой войне позволила Советскому Союзу получить статус одной великих мировых держав. Необходимость сохранить и укрепить позиции лидера блока социалистических стран в рамках биполярной системы международных отношений во многом определила особенности внутренней и внешней политики СССР этого периода. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

5 марта 1946 года – речь Уинстона Черчилля в Фултоне

Речь Уинстона Черчилля в Фултоне, в которой он призвал англоговорящие страны объединиться для противодействия нарастающей коммунистической угрозе. В СССР это выступление традиционно воспринимали как объявление «холодной войны». Именно этим понятием обозначают политическое, экономическое, информационное противостояние СССР и США, не переросшее в прямой и открытый вооружённый конфликт.

Декабрь 1947 года – Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары»

В течение недели находившиеся в обращении денежные знаки обменивались на новые в соотношении 10 к 1. Одновременно отменялась введённая на время войны карточная система снабжения. На все продовольственные и промышленные товары вводились единые государственные розничные цены.

Июнь 1948 – май 1949 гг. – блокада Западного Берлина, или Первый Берлинский кризис

Берлин, как и всю Германию, после войны Союзники разделили на четыре зоны оккупации. В 1948 году в ответ на проведение денежной реформы в западных зонах оккупации Германии СССР блокировал перемещение людей и транспортные перевозки через берлинские границы. Результатом последовавшего экономического и дипломатического противостояния СССР и западных держав стало создание в 1949 году ФРГ, ГДР и особого политического образования Западный Берлин.

1948 год – началась реализация программы помощи США разорённым войной странам Европы, известной как План Маршалла

В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл предложил план помощи в восстановлении экономики всем европейским странам, пострадавшим в годы Второй мировой войны. СССР, страны «народной демократии» и Финляндия от помощи в рамках плана отказались. В итоге его реализация содействовала формированию биполярной системы международных отношений.

1949–1952 гг. – «Ленинградское дело»

Этот процесс стал проявлением внутрипартийной борьбы на рубеже 1940–1950-х гг. Большая часть обвиняемых по делу в разные годы занимали руководящие посты в Ленинграде и Ленинградской области. Им предъявили обвинения во враждебной партии и государству деятельности, злоупотреблении властью и т.п. В 1954 году Верховный суд СССР признал, что дело было сфабриковано.

Январь 1949 года – создание Совета экономической взаимопомощи

Основной целью СЭВ стало развитие экономического и научно-технического сотрудничества между европейскими странами, выбравшими социалистический путь развития. Членами организации первоначально стали СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, с 1950 года – ГДР. Позднее к СЭВ присоединились неевропейские социалистические страны – Монголия, Куба и Вьетнам.

24 августа 1949 года вступил в силу договор о создании Организации Североатлантического договора (НАТО)

В состав этого военно-политического блока первоначально вошли США, Канада и 10 западноевропейских государств. Страны блока давали обязательства коллективно защищать друг друга в случае нападения. Главным источником потенциальной угрозы считался СССР.

29 августа 1949 года – успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1

успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1, созданной под научным руководством И.В. Курчатова и Ю.Б. Харитона. Испытания проводились на Семипалатинском полигоне в Казахстане. США утратили монополию на ядерное оружие, началась затяжная гонка вооружений.

1950–1953 гг. – Корейская война

Корейская война между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея за создание единого корейского государства. КНДР поддержали Китай и СССР, Южную Корею – США и ряд других западных государств. В 1953 году война закончилась перемирием, линией разграничения стала 38-я параллель северной широты. Один из первых примеров вмешательства СССР и США в региональный конфликт в рамках глобального противостояния супердержав.

Март 1953 года – смерть Сталина

5 марта 1953 года умер Председатель Совета министров СССР и Секретарь ЦК КПСС И.В. Сталин. Его похороны состоялись 9 марта на Красной площади в Москве. Со смертью Сталина в отечественной истории связывают окончание целой эпохи, вызывающей споры и противоречивые оценки.

1953–1964 гг. – пост Первого секретаря ЦК КПСС занимал Н.С. Хрущёв

Фактически он руководил внутренней и внешней политикой Советского Союза. С марта 1958 года он одновременно занимал пост Председателя Совета министров СССР.

1954 год – началось освоение целинных земель

Целью введения в оборот обширных земельных ресурсов Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крыма было быстрое увеличение производства зерна. В первые годы нужный эффект удалось достигнуть за счёт резкого увеличения посевных площадей, однако выдувание распаханного тонкого плодородного слоя почвы привело к быстрому сокращению урожаев и необходимости закупать зерно за рубежом.

1955 год – создание Организации Варшавского договора (ОВД)

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между европейскими странами социалистического содружества стал ответом на деятельность НАТО. СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия договорились о взаимопомощи в случае нападения на одну из них, о консультациях в кризисных обстоятельствах и создании Объединённого командования вооружёнными силами.

1956 год – XX съезд КПСС

Центральным событием этого съезда коммунистической партии считается выступление Н.С. Хрущёва с докладом, осудившим культ личности Сталина. На съезде были приняты директивы 6-го пятилетнего плана, ориентированные на развитие энергетики и производства в восточных районах страны. Основой внешней политики провозглашался принцип мирного сосуществования государств с разным социальным строем.

Октябрь–ноябрь 1956 года – Венгерское вооружённое восстание

Оно началось со студенческих выступлений, быстро переросло в вооружённые столкновения повстанцев с сотрудниками венгерской службы госбезопасности, и с первых дней носило выраженный антикоммунистический характер. Было подавлено сформированным в противовес восставшим Венгерским революционным рабоче-крестьянским правительством с помощью советских войск.

Октябрь 1956 – март 1957 гг. – Суэцкий кризис

Конфликт между Израилем, Великобританией и Францией с одной стороны, и Египтом – с другой, вызванный национализацией Египтом Суэцкого канала, удалось урегулировать благодаря вмешательству ООН, СССР и США. Ближний Восток начал превращаться в арену противостояния СССР и США.

1957 год – создание совнархозов

В рамках реформы управления народным хозяйством отраслевые министерства заменялись советами народного хозяйства, которые создавались по территориальному принципу. Ожидалось, что децентрализация повысит эффективность управления экономикой, однако реформа не дала желаемых результатов, и в 1965 году закончилась возвращением к системе отраслевых министерств.

4 октября 1957 года – запуск первого искусственного спутника Земли

Над созданием искусственного спутника Земли работала группа советских учёных и конструкторов во главе с С.П. Королёвым. Простейший «Спутник-1» сделал 1440 витков вокруг Земли и сошёл с орбиты 4 января 1958 года. Его полет имел не только научное, но и большое политическое значение.

1958–1961 гг. – Второй Берлинский кризис

Начался с ультимативного требования советского правительства пересмотреть статус Западного Берлина и объявить его свободным демилитаризованным городом. Переговоры об этом с западными державами оказались для СССР безуспешны. В итоге советская сторона отказалась от ультиматума и поддержала возведение властями ГДР Берлинской стены.

1961 год – денежная реформа

С 1 января этого года в обращение выпускались банкноты и монеты нового образца. Денежные знаки образца 1947 года обменивались на новые в соотношении 10 к 1. Обмен длился три месяца. Официальными задачами реформы назывались деноминация рубля для облегчения расчётов и повышение доли металлической монеты в обороте, однако проведённая параллельно девальвация рубля по отношению к золоту и зарубежным валютам позволила удешевить трудовые ресурсы и обеспечить рентабельность советского экспорта.

12 апреля 1961 года – первый полет человека в космос

Советский лётчик-космонавт Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества пилотируемый полет в космос. Полет длился 106 минут, корабль совершил один виток вокруг Земли. Полет Гагарина продемонстрировал миру высокий уровень научно-технического развития СССР.

Октябрь 1961 года – принятие Программы построения коммунизма

В октябре 1961 года состоялся XXII съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущёв объявил, что к 1980 году коммунизм в СССР будет в основном построен. Съезд принял Третью программу КПСС, в которой утверждалось, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

1962 год – Карибский кризис

Считается пиком противостояния СССР и США в ходе «холодной войны». Был вызван размещением американских ракет средней дальности в Турции и ответным размещением советских баллистических и тактических ракет на Кубе. В результате сложного переговорного процесса кризис удалось урегулировать. СССР вывел ракеты с Кубы, США прекратили её блокаду и вывели свои ракеты из Турции.

Октябрь 1964 года – отстранение Н.С. Хрущёва от власти

Его противоречивые методы и неоднозначные результаты внешней и внутренней политики вызвали недовольство как населения, так ряда представителей партийной и государственной власти. В октябре 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС, который постановил освободить Хрущёва от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР и отправить его на пенсию.

1964–1982 гг. – пост Первого (с 1966 года – Генерального) секретаря ЦК КПСС занимал Л.И. Брежнев

Как глава единственной партии, он фактически руководил внутренней и внешней политикой страны. Председателем Совета министров СССР – то есть, главой правительства, с 1964 по 1980 гг. был А.Н. Косыгин.

1965 год – начало проведения Косыгинской реформы

Инициатором её проведения стал А.Н. Косыгин, разработчиком концепции – экономист Е.Г. Либерман. Реформа предусматривала восстановление системы отраслевого управления с одновременным расширением самостоятельности предприятий. Число обязательных плановых показателей сокращалось, главным показателем эффективности работы предприятия стали объем реализованной продукции и прибыль. Формировались фонды материального поощрения работников предприятий.

1968 год – «Пражская весна» и ввод войск ОВД в Чехословакию

В 1968 году в Чехословакии начались социально-экономические реформы под лозунгом построения «социализма с человеческим лицом». Курс на децентрализацию власти и либерализацию экономики негативно восприняли партнёры по социалистическому лагерю. В августе в Чехословакию вошли военные контингенты других стран Организации Варшавского Договора, в стране начался период «нормализации», почти все реформы были отменены.

1969 год – советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманский

Крупные боевые столкновения между китайскими войсками и советскими пограничниками из-за острова на реке Уссури произошли 2 и 15 марта 1969 года. В марте китайцы вынуждены были покинуть остров, активные боевые действия закончились. После советско-китайских переговоров в сентябре 1969 года остров Даманский де-факто остался за китайцами, официально он отошёл КНР в 1991 году.

1972 год – подписание Договора по ПРО и ОСВ-I

После серии переговоров Л.И. Брежнев и президент США Ричард Никсон в мае 1972 года в Москве подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений. Подписание этих документов стало важным шагом к разрядке международной напряжённости.

1975 год – подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, или Хельсинкские соглашения

Документ подписали главы 35 государств, в том числе социалистических. В Заключительном акте подтверждалась нерушимость послевоенных европейских границ и закреплялись основополагающие принципы отношений между государствами-участниками Совещания.

1977 год – принята новая Конституция СССР

В Конституции 1977 года советское общество определялось как развитое социалистическое, утверждалась руководящая роль КПСС, значительно расширялся перечень гарантированных прав советских граждан. За союзными республиками закреплялось право выхода из СССР.

1979 год – подписание Договора ОСВ-II

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений подписали Л.И. Брежнев и президент США Джимми Картер в Вене. Документ предусматривал ограничение, а потом и сокращение количества стратегических носителей, вводил ограничение на размещение ядерного оружия в космосе. Не был ратифицирован Сенатом США, но де-факто соблюдался обеими сторонами.

Декабрь 1979 года – ввод советских войск в Афганистан

Официально СССР выполнил просьбу афганского руководства и оказал ему помощь в борьбе с вооружённой оппозицией. Основные аргументы, заставившие Политбюро ЦК КПСС принять решение о вводе войск, сводились к необходимости обезопасить южные границы СССР и удержать позиции в геополитическом противостоянии с США в азиатском регионе.

1980 год – XXII Летние Олимпийские игры в Москве

Решение о проведении олимпиады в Москве Международный олимпийский комитет принял в 1974 году. За время подготовки в СССР было построено около 100 олимпийских объектов, многие спортивные сооружения подверглись реконструкции. По призыву президента Картера спортсмены США и ряда других стран бойкотировали Олимпиаду в ответ на введение советских войск в Афганистан, в ответ в 1984 году спортсмены из социалистических стран бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

1982–1984 гг. – пост Генерального секретаря ЦК КПСС занимал Ю.В. Андропов

За короткий период его фактического руководства страной прошла кампания по укреплению трудовой дисциплины, дан ход ряду громких дел о коррупции. Были проведены эксперименты по расширению самостоятельности предприятий и их самофинансирования, началась нормализация отношений с Китаем.

1984–1985 гг. – пост Генерального секретаря ЦК КПСС занимал К.У. Черненко

Он в более сдержанной форме продолжил курс Андропова на расширение экономической самостоятельности предприятий и укрепление трудовой дисциплины. Важным внешнеполитическим событием стало подписание соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между СССР и Китаем.

Март 1985 года – Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран М.С. Горбачёв

Инициированные им перемены в жизни страны привели в конечном итоге к распаду СССР и социалистического лагеря, к уничтожению биполярной системы международных отношений. Это делает М.С. Горбачёва одним из наиболее неоднозначно оцениваемых советских государственных деятелей.

Апрель 1985 года – провозглашение курса на ускорение социально-экономического развития страны

Под ускорением понимались резкий рост промышленного производства и благосостояния населения. Этот курс, озвученный М.С. Горбачёвым на Пленуме ЦК КПСС, должен был стать основой реформ, направленных на всестороннее развитие общества.

26 апреля 1986 года – авария на Чернобыльской АЭС

Авария на Чернобыльской АЭС, которая считается одной из крупнейших техногенных катастроф XX века. На 4-м энергоблоке атомной электростанции произошёл взрыв, полностью разрушивший реактор. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ, загрязнению подверглись обширные территории не только современных Белоруссии, России, Украины, но и многих европейских стран.

Январь 1987 года – постановление «О перестройке и кадровой политике партии»

После принятия этого постановления очередным Пленумом ЦК КПСС «перестройка» официально объявлялась новым государственным курсом. Началось полномасштабное реформирование всех сторон жизни общества.

1987 год – подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Документ подписали М.С. Горбачёв и президент США Рональд Рейган в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Его подписанию предшествовало потепление в советско-американских отношениях, свидетельством которого стали личные встречи Горбачёва и Рейгана в Женеве в 1985 году и в Рейкьявике в 1986 году.

1988 год – XIX Конференция КПСС

XIX Конференция КПСС, на которой с принятия резолюции «О гласности» формально началось проведение политики максимальной открытости информации в обществе. Ранее М.С. Горбачёв упоминал о необходимости проведения такой политики на Апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года и на XXVII съезде КПСС в 1986 году, но именно после XIX партконференции её реализация началась в полной мере.

15 мая 1988 года – начало вывода советских войск из Афганистана

14 апреля 1988 года правительства Пакистана и Афганистана при участии СССР и США подписали «Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан». В соответствии с этими договорённостями 15 мая 1988 года первые шесть советских полков покинули северные провинции Афганистана. Завершился вывод советских войск 15 февраля 1989 года.

25 мая – 9 июня 1989 года – Первый съезд народных депутатов СССР

В результате внесённых в Конституцию СССР поправок высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов. Выборы депутатов Первого съезда состоялись 26 февраля 1989 года. Избиратели впервые получили возможность выбирать между несколькими кандидатами. Предвыборная борьба, как и дальнейшая работа съезда, подробно освещались телевидением.

14 марта 1990 года – избрание М.С. Горбачёва президентом СССР

Этот пост учредил внеочередной III Съезд народных депутатов СССР. Горбачёв оказался первым и единственным президентом СССР. Он занимал этот пост с 15 марта 1990 по 25 декабря 1991 гг.

12 июня 1990 года – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР

Первым Съездом народных депутатов РСФСР и её подписание Председателем Верховного совета РСФСР Б.Н. Ельциным. Событие стало важным шагом на пути к распаду СССР.

17 марта 1991 года – Всесоюзный референдум о сохранении СССР

Шесть союзных республик (Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Грузия, не поддержали проведение референдума, в остальных девяти (РСФСР, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан) голосование состоялось. Абсолютное большинство проголосовавших граждан (около 78%) высказались за сохранение СССР. В России одновременно проводился всероссийский референдум, по итогам которого учреждался пост президента РСФСР.

12 июня 1991 года – избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР

В выборах принимало участие шесть кандидатов. Ельцин победил в первом туре, набрав 57,3% голосов избирателей. 10 июля 1991 года он официально вступил в должность президента РСФСР. Вице-президентом стал А.В. Руцкой.

Июль 1991 года – подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)

Договор подписали в Москве М.С. Горбачёв и президент США Джордж Буш-старший. Он предусматривал параллельное сокращение в течение семи лет ядерных арсеналов. После распада СССР договор дополнили Лиссабонским протоколом 1992 года, в котором регламентировалось, как будут выполнять СНВ-1 новые независимые государства – бывшие союзные республики.

19–21 августа 1991 года – Августовский путч

Созданный противниками политики М.С. Горбачёва Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению (ГКЧП) воспользовался отъездом президента на отдых в Крым и попытался взять власть в свои руки. Против ГКЧП выступил президент РСФСР Б.Н. Ельцин. В результате противостояния члены ГКЧП были арестованы, союзные органы исполнительной власти стали переходить под контроль российского президента. Власть вернувшегося в Москву Горбачёва стала формальной, а распад СССР – фактически неизбежным.

8 декабря 1991 года – подписание «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»

Подписание «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», или Беловежского соглашения. В нем Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР) и Украина констатировали, что СССР прекратил своё существование. 12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР большинством голосов ратифицировал Беловежское соглашение.

21 декабря 1991 года – подписана Алма-Атинская декларация о целях и принципах СНГ

К СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Главы 11 бывших союзных республик подтвердили факт прекращения существования Советского Союза и упразднили пост президента СССР.