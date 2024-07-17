Сражение за Тулу
Книга посвящена 70-летию сражению под Тулой. В книге приведены архивные документы: оперативные сводки о боевых действиях войск и частей, боевые приказы и т.д. не только частей Красной Армии, но и трофейные документы немецкой армии, а также сводки Совинформбюро и фронтовые заметки из газет того времени.
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Сражение за Тулу. Сост. Лепехин А.Н. — Тула: Гриф и К, 2011. — 600 с.
Книга издана в рамках социально значимой программы Тульского землячества г. Москвы при финансировании администрации города Тула.
Книга посвящена 70-летию сражению под Тулой. В книге приведены архивные документы: оперативные сводки о боевых действиях войск и частей, боевые приказы и т.д. не только частей Красной Армии, но и трофейные документы немецкой армии, а также сводки Совинформбюро и фронтовые заметки из газет того времени, размещенные в хронологическом порядке. В отдельной главе приведена подборка документов по Тульскому рабочему полку, прежде всего освещен период после 21 декабря 1941 г., когда наш полк под командованием подполковника В.М. Баранова уехал штурмовать г. Калугу, в которую он ворвался первым и захватил железнодорожный вокзал. В документах встречается много фамилий бойцов ТРП первого формирования, а также поименный список до командиров отделений на 2 января 1942 г. Глава «Война и люди» посвящена И.Я. Кравченко и В.А. Бенцелю — активным участникам с первых дней обороны Тулы и затем служивших в Тульском рабочем полку и их соратникам. В Приложении опубликованы воспоминания солдат, сражавшихся за Тулу, и очевидцев. Также приведены выписки из приказов о награждении бойцов и командиров, отличившихся в боях за Тулу, и наградные листы с кратким описанием их подвигов. В книге опубликованы ранее неизвестные схемы обороны Тулы. Именной указатель поможет поисковикам, краеведам и родственникам установить судьбу некоторых наших солдат, участвовавших в боях на Тульской земле.
Книга предназначена для историков, краеведов и широкого круга читателей.
В книге использованы материалы ЦАМО РФ, Тульских архивов, ЦПП и ОС г.
Тула (пожарная выставка), воспоминания и мемуары участников и свидетелей обороны Тулы.
Фото для книги любезно предоставлены Государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение «Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей», Наумовым А.И. и разными архивами.
Сражение за Тулу
Краткий обзор боевых действий на подступах к Туле
Оборона Тулы, день за днем
Докладные записки райкомов Тулы о проделанной работе
Пожарная охрана Тулы на защите родного города
Тульская область освобождена от фашистских захватчиков
Приложение. Из отчетной карты 50 армии 11.11.41 г.
Обложка: фото обложки книги «Сражение за Тулу». Лепехин А.Н. 2011.