Сражение за Тулу Книга посвящена 70-летию сражению под Тулой. В книге приведены архивные документы: оперативные сводки о боевых действиях войск и частей, боевые приказы и т.д. не только частей Красной Армии, но и трофейные документы немецкой армии, а также сводки Совинформбюро и фронтовые заметки из газет того времени. На чтение: 1 минута

Сражение за Тулу. Сост. Лепехин А.Н. — Тула: Гриф и К, 2011. — 600 с.

Книга издана в рамках социально значимой программы Тульского землячества г. Москвы при финансировании администрации города Тула.

Книга посвящена 70-летию сражению под Тулой. В книге приведены архивные документы: оперативные сводки о боевых действиях войск и частей, боевые приказы и т.д. не только частей Красной Армии, но и трофейные документы немецкой армии, а также сводки Совинформбюро и фронтовые заметки из газет того времени, размещенные в хронологическом порядке. В отдельной главе приведена подборка документов по Тульскому рабочему полку, прежде всего освещен период после 21 декабря 1941 г., когда наш полк под командованием подполковника В.М. Баранова уехал штурмовать г. Калугу, в которую он ворвался первым и захватил железнодорожный вокзал. В документах встречается много фамилий бойцов ТРП первого формирования, а также поименный список до командиров отделений на 2 января 1942 г. Глава «Война и люди» посвящена И.Я. Кравченко и В.А. Бенцелю — активным участникам с первых дней обороны Тулы и затем служивших в Тульском рабочем полку и их соратникам. В Приложении опубликованы воспоминания солдат, сражавшихся за Тулу, и очевидцев. Также приведены выписки из приказов о награждении бойцов и командиров, отличившихся в боях за Тулу, и наградные листы с кратким описанием их подвигов. В книге опубликованы ранее неизвестные схемы обороны Тулы. Именной указатель поможет поисковикам, краеведам и родственникам установить судьбу некоторых наших солдат, участвовавших в боях на Тульской земле.

Книга предназначена для историков, краеведов и широкого круга читателей.

В книге использованы материалы ЦАМО РФ, Тульских архивов, ЦПП и ОС г.

Тула (пожарная выставка), воспоминания и мемуары участников и свидетелей обороны Тулы.

Фото для книги любезно предоставлены Государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение «Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей», Наумовым А.И. и разными архивами.

Сражение за Тулу

Вступление

Краткий обзор боевых действий на подступах к Туле

Оборона Тулы, день за днем

28 июня 1941 г.

14 октября 1941 г.

22 октября 1941 г.

23 октября 1941 г.

24 октября 1941 г.

25 октября 1941 г.

26 октября 1941 г.

27 октября 1941 г.

28 октября 1941 г.

29 октября 1941 г.

30 октября 1941 г.

31 октября 1941 г.

1 ноября 1941 г.

2 ноября 1941 г.

3 ноября 1941 г.

4 ноября 1941 г.

5 ноября 1941 г.

6 ноября 1941 г.

7 ноября 1941 г.

8 ноября 1941 г.

9 ноября 1941 г.

10 ноября 1941 г.

11 ноября 1941 г.

12 ноября 1941 г.

13 ноября 1941 г.

14 ноября 1941 г.

15 ноября 1941 г.

16 ноября 1941 г.

17 ноября 1941 г.

18 ноября 1941 г.

19 ноября 1941 г.

21 ноября 1941 г.

22 ноября 1941 г.

23 ноября 1941 г.

24 ноября 1941 г.

25 ноября 1941 г.

26 ноября 1941 г.

27 ноября 1941 г.

29 ноября 1941 г.

30 ноября 1941 г.

2 декабря 1941 г.

3 декабря 1941 г.

4 декабря 1941 г.

5 декабря 1941 г.

7 декабря 1941 г.

8 декабря 1941 г.

9 декабря 1941 г.

10 декабря 1941 г.

11 декабря 1941 г.

12 декабря 1941 г.

13 декабря 1941 г.

14 декабря 1941 г.

15 декабря 1941 г.

16 декабря 1941 г.

17 декабря 1941 г.

19 декабря 1941 г.

20 декабря 1941 г.

21 декабря 1941 г.

22 декабря 1941 г.

23 декабря 1941 г.

31 декабря 1941 г.

Январь 1942 г.

Тульский рабочий полк

Война и люди

Докладные записки райкомов Тулы о проделанной работе

Пожарная охрана Тулы на защите родного города

Тульская область освобождена от фашистских захватчиков

Награды и подвиги

Мемуары

Приложение. Из отчетной карты 50 армии 11.11.41 г.

Сокращения

Литература

Именной указатель

Обложка: фото обложки книги «Сражение за Тулу». Лепехин А.Н. 2011.