Спортивная Цусима. К годовщине открытия V Олимпиады
5 мая 1912 года в Стокгольме соревнованиями по теннису открылись Олимпийские игры, на которые возлагала большие надежды императорская власть в Санкт-Петербурге.
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5 мая 1912 года в Стокгольме соревнованиями по теннису открылись Олимпийские игры, на которые возлагала большие надежды императорская власть в Санкт-Петербурге.
Это в наши дни властям любой страны совсем не всё равно, как выступят их собственные олимпийцы. До Первой мировой войны державные ожидания были поскромнее – никто не строил медальных планов, к идеям основателя современных Олимпиад Пьера де Кубертена только присматривались. Но в год 100-летия Отечественной войны 1812 года и накануне 300-летия династии Романовых официальным лицам российской империи захотелось олимпийских побед здесь и сейчас. Закончилось всё полнейшим конфузом – ни одной золотой медали из столицы Швеции так и не привезли. А ведь это была последняя Олимпиада, когда медали выдавались действительно из чистого золота.
РОК им в помощь
Шведы впервые заявили о своём желании провести Олимпиаду в 1894 году. Спустя 18 лет их мечта сбылась. Игры растянулись более чем на два месяца, с 5 мая до 22 июля, торжественное открытие в присутствии короля Густава V прошло 6 июня.
Россия в недалёкую расстоянием соседнюю страну ехала именно за победами. Только что, в начале 1910-хЮ отношение к спорту резко изменилось и в официальных кругах, и в русском обществе. Спортивные увлечения не только перестали считаться чем-то несерьёзным, но и привлекли пристальное внимание высших государственных чиновников, членов царской семьи и самого Николая II. Власти наконец-то осознали, что распространение физических упражнений в широких слоях народа имеет важное значение для русской армии, а спортивные успехи на Олимпиадах могут упрочить репутацию империи на международной арене.
Если с конца 1890-х годов чиновники отвергали все попытки генерала Александра Бутовского и других спортивных энтузиастов создать в России национальный олимпийский комитет, то в начале 1911 года эта идея была поддержана на самом верху. Созданный в Петербурге Российский олимпийский комитет (РОК) возглавили известные деятели тогдашнего спорта, а председателем был избран директор Александровского женского училища Вячеслав Срезневский, с 1877 года неизменно возглавлявший Санкт-Петербургское общество любителей бега на коньках.
Олимпийский комитет и императорские чиновники возлагали большие надежды на V Олимпиаду 1912 года в Стокгольме, ставшую официальным дебютом русских олимпийцев (медали на предыдущих играх, в том числе и золотая фигуриста Николая Панина-Коломенкина в 1908-м, добывались неофициально). Высочайшее покровительство над олимпийским комитетом осуществлял великий князь Николай Николаевич, впоследствии ставший главнокомандующим русской армией в Первой мировой войне. Власть назначила и официального представителя России на Олимпиаду: им стал Владимир Воейков, генерал-майор императорской свиты и командир лейб-гвардии гусарского полка.
Мы ломим, а в Швеции не гнутся
Однако взять Стокгольм гусарским наскоком не удалось. Подготовка к Играм велась хаотично, а круг потенциальных олимпийцев, как правило, ограничивался Петербургом, Москвой и спортсменами в офицерских погонах. О том, что где-то в Одессе есть перспективные борцы, в столице попросту не знали. В итоге в шведскую столицу на пароходе «Бирма» поехали более 200 русских атлетов, но большинству из них на медали рассчитывать не приходилось. Неразбериха началась уже при отъезде: пароход отчалил на час раньше объявленного срока, и на причале осталось немало отъезжающих во главе с председателем олимпийского комитета Срезневским…
Власти же были уверены в силе русского спортивного оружия. «Бирму» с олимпийцами догнала в море императорская яхта, и Николай II с дочерьми и царевичем Алексеем напутствовал будущих победителей. Но на Играхслучилось неизбежное: Россия, приславшая почти десятую часть из 2547 участников, выглядела весьма бледно. Уже на открытии Олимпиады первоначальные планы рухнули. Олимпийский комитет собирался одеть всю делегацию в белые фуфайки с российским флагом на груди и соломенные шляпы с русской национальной лентой. На самом деле спортсмены шли «в самых разнокалиберных костюмах», выделялся лишь отлично сложенный знаменосец – поручик Раевский.
В итоге ни один из русских олимпийцев чемпионом не стал, и с четырьмя медалями Россия разделила с Австрией 15-16-е места в неофициальном командном зачете. Реальные шансы победить имел лишь борец Макс Клейн, который в полуфинальном поединке, длившемся почти 12 часов и проходившем в жаркую погоду, победил чемпиона мира финна Асикайнена. Но сил бороться со шведом Юханссоном, будущим победителем, у Клейна не осталось. Две медали завоевали русские стрелки: серебряную - команда дуэльной стрельбы из пистолета, бронзовую – Х. Блау в стрельбе по швыркам (была и такая). Третье место заняла и русская яхта «Галлия II» в классе 10 метров с рулевым Александром Вышнеградским.
На прочих соревнованиях спортсменов Российской империи ожидали сплошные разочарования. Могли завоевать медаль подпоручик Карл фон Руммель в конном спорте и московский велосипедист Борисов. 24-летний Руммель в отличном стиле преодолел все препятствия в конкуре, за исключением последнего – ямы с водой, в которую свалился. Конь подмял под себя всадника, и подпоручик оказался в больнице с пятью сломанными ребрами. Шведский король Густав V, лично наблюдавший за соревнованиями конников, повелел отлить еще одну золотую медаль, которую несчастному вручили в больничной палате. Борисов в гонке на 320 км две трети дистанции шел вторым, но угодил в какую-то шведскую канаву и лежал там в беспамятстве, пока его не подобрал проезжавший фермер…
Амбиции русских офицеров, надеявшихся покорить спортивный мир в конном спорте, стрельбе и фехтовании, оказались чрезмерными. А легкоатлеты и теннисисты быстро поняли, что их квалификации для выступлений на Олимпиаде оказалось недостаточно. В забегах на 1500 м из четырех россиян «отличился» Петров: он один сумел обогнать иностранца, представителя Турции Папазяна, затем сошедшего с дистанции.
0:16 – Черчесову не повторить
Не менее обидной была и неудача футбольной сборной России. Уступив в первой игре финнам с почетным счетом 1:2, россияне затем встретились в «утешительном матче» с немцами и проиграли со счетом, который вряд ли когда-либо повторится в нашей футбольной истории, – 0:16! Германский нападающий Готфрид Фукс забил в этой игре десять мячей, а газеты отметили самоотверженную игру русского вратаря Льва Фаворского, который неоднократно спасал команду от еще более крупных неприятностей.
В отличие от прежних Олимпиад игры в Стокгольме привлекли большое внимание русской печати, и журналисты не стеснялись в выражениях: журнал «К спорту!» назвал выступление в Швеции «спортивной Цусимой» - по аналогии с катастрофой русской Тихоокеанской эскадрыв недавней войне с Японией.
Помимо поражений обидным было и сравнение с Финляндией, выступавшей отдельной командой. Финны, входившие до 1917 года в состав Российской империи, при содействии члена МОК от России графа Рибопьера соревновались уже на Играх в Лондоне, а в честь победы финского борца Векмана тогда поднимался русский флаг. В Стокгольме финские атлеты стали одними из главных героев Игр, завоевав 26 медалей (из них 9 золотых) и заняв четвертое место в неофициальном командном зачете. Финны потребовали поднимать в честь своих побед национальный флаг, но в итоге был достигнут компромисс: флаг поднимался все-таки российский, а рядом располагался вымпел с надписью «Finland».
Сами спортсмены на эту шумиху внимания почти не обращали и оправдывались тем, что приехали на Олимпиаду учиться у лучших атлетов мира. Исправиться обещали к VI Олимпиаде, которая должна была состояться в Берлине в 1916 году. Но мировая война и русская революция отложили следующий старт наших олимпийцев сразу на 40 лет, до 1952 года.
***
Обидная неудача в Стокгольме принудила власти учредить централизованное управление спортивными делами. Во второй половине 1912 года Николай II и председатель Совета министров В.Н. Коковцов поручили генералу Воейкову срочно выработать проект «организации физического развития народонаселения с начислением требующихся для сего средств». Тем самым государство впервые выразило готовность финансировать развитие спорта и физической подготовки в империи. А в июне 1913 года был подписан императорский указ о создании первого в отечественной истории официального спортивного ведомства. Название ему дали вычурное и громоздкое – Канцелярия главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи. Главнонаблюдающим стал Воейков, а его помощником назначили главу олимпийского комитета Срезневского.
Вывод из этой печальной истории простой – сначала государство полноценно и адресно финансирует олимпийский спорт и только потом собирает богатый урожай из золотых медалей.
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