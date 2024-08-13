Специальные показы лекций «Поручик Лермонтов» (из цикла «Рассказы из русской истории»)
По просьбам телезрителей на телеканале «Россия-Культура»
По многочисленным просьбам телезрителей, на телеканале «Россия-Культура» с 12 по 15 августа в 15:35 проходят специальные показы лекций «Поручик Лермонтов» (из цикла «Рассказы из русской истории») доктора исторических наук, профессора Владимира Мединского.
2024 год ознаменован сразу двумя юбилейными датами, связанными с сохранением памяти о жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова: 210 лет со Дня рождения великого поэта и 85 лет с момента основания музея-заповедника «Тарханы». Интересные факты о судьбе, военной службе и творчестве великого поэта расскажет автор лекций.
В 2024 году - 210 лет со Дня рождения поэта
А 27 июля (н. ст.) 1841 года не стало выдающегося русского поэта и прозаика Михаила Юрьевича Лермонтова. В этот день в музее-заповеднике «Тарханы» состоялся День памяти М.Ю. Лермонтова, собравший множество почитателей его таланта.
- День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова отмечается уже 183-й раз. В «Тарханах» к этому событию особое отношение: здесь поэт не только провел детство, но и обрел свой вечный покой – сказала Президент музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова – Это был не только поэт, но и великий человек, неотделимый от своей великой страны. Чтобы узнать Россию, нужно хорошо знать Лермонтова. Он воплотил в себе всю силу России, могущество, мудрость, красоту. Ярко и доходчиво рассказал нам о том, что такое – человек, и что такое – жизнь. Лермонтов будет жить, пока жива Россия!
Особенностью литературного творчества Лермонтова можно назвать широчайший охват «вечных вопросов» человеческого бытия. Для ранних произведений Лермонтова характерны черты романтизма, популярного в те годы. Иные произведения написаны в духе реализма, в этом смысле Лермонтов выступает как наследник А.С. Пушкина. И в этом переплетении романтизма с реализмом отмечают необычность лирики Лермонтова. Знаменитый литературный критик В.Г. Белинский называл Лермонтова «поэтом беспощадной мысли-истины», говоря о духе отрицания и критическом анализе действительности в его творчестве.
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