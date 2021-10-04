Спасительный ранец: история создания парашюта РК-1 110 лет назад в России был изобретен ранцевый парашют На чтение: 2 минуты

110 лет назад в России был изобретен ранцевый парашют

Трагедия, изменившая все

Будущий создатель парашюта Глеб Котельников родился в 1872 году в Петербурге. Его родители были полными противоположностями друг друга: отец – строгий профессор математики и механики, а мать – творческая натура, большая поклонница театра. В детстве Глеб перенял увлечения обоих родителей: он с интересом конструировал модели, мастерил игрушки, но в то же время помогал в организации драматических кружков и сам был не прочь выступить на сцене. В 1894 году Котельников окончил Киевское военное училище, три года служил в чине поручика, затем вышел в запас. Избрав карьеру чиновника, он работал с акцизами в провинциальном городке, но не забывал о своих юношеских хобби. В 1910 году Глебу Котельникову окончательно наскучила размеренная чиновничья жизнь, он вернулся в столицу, где стал актером труппы Народного дома. Псевдоним выбрал себе очевидный, но запоминающийся: Глебов-Котельников. Одна из легенд гласит, что именно в театре он впервые задумался о создании парашюта. Стоя на сцене, актер окинул взглядом зал и заметил, как падает шелковый шарф зрительницы.

Однако столь красивая история меркнет на фоне жестокой реальности. На Всероссийском празднике воздухоплавания Глеб Котельников стал свидетелем трагедии. Пилот Лев Мациевич хотел продемонстрировать шефу российской авиации Великому князю Александру Михайловичу максимальную высоту, на которую способен взлететь самолет. Зрители завороженно следили за тем, как машина взмывает в воздух, но несколькими мгновениями позже случилось непоправимое. Не выдержав нагрузки, самолет развалился на части, а Лев Мациевич погиб. Это была первая в российской истории авиакатастрофа. Именно она заставила Глеба Котельникова всерьез задуматься об изобретении устройства, благодаря которому авиатор может спастись во время крушения.

Эксперимент над Иваном Ивановичем

Нельзя сказать, что в начале XX столетия у пилотов не было никаких спасительных средств. Тогда существовали купола в виде длинных сложенных «зонтов». Их крепили к самолету, но применяли крайне редко из-за сложности конструкции. «Спасительные купола», к сожалению, были очень ненадежными. Благородная цель полностью захватила воображение Котельникова: надо создать такой парашют, чтобы он и вправду помогал пилоту выжить и был при этом простым и не слишком громоздким. Такое устройство Глеб Евгеньевич разработал всего за десять месяцев: оно крепилось за плечами авиатора – отсюда и название «ранцевый парашют». Парашют укладывался в металлический ранец с пружиной. Когда человек дергал кольцо, крышка ранца открывалась, и пружины выбрасывали наружу купол. Такая незатейливая, но надежная конструкция с некоторыми изменениями используется по сей день.

В 1911 году Глеб Котельников попробовал зарегистрировать парашют под названием РК-1 (Русский, Котельникова) на родине, но получил отказ. Тогда изобретение пришлось запатентовать во Франции. Знаменательное событие произошло 20 марта 1912 года. Испытания парашюта проходили в два этапа. Сначала использовали автомобиль. Когда тот достигал максимальной скорости, дергали за спусковой ремень парашюта. Купол тотчас раскрывался, и двигатель машины глох благодаря силе торможения. Следующий «тест-драйв» проходил уже с человеком – только не настоящим, а манекеном, которого Котельников в шутку окрестил Иваном Ивановичем. Манекен весом 80 килограммов помещался в аэростат. За плечами его был тот самый спасительный ранец. Испытания прошли успешно: Иван Иванович благополучно достиг земли, ни капли не истрепавшись. В дальнейшем не было ни одного случая, когда РК-1 подвел бы авиаторов. Когда началась Первая мировая война, было налажено промышленное изготовление ранцевых парашютов. Сам Глеб Котельников так отозвался о своем детище: «Мое изобретение является первым в мире автоматическим спасательным приспособлением. Конструкция его чрезвычайно проста, так как отказ от действия возможен лишь, как несчастный случай» .

В советское время изобретатель неоднократно улучшал парашют: в 1924 году появился уже РК-4, купол которого в диаметре достигал двенадцати метров. Такой парашют мог обеспечить мягкую посадку объемному грузу массой до трехсот килограммов. Кроме того, благодаря модернизированному варианту парашюта Котельникова, во время спуска теперь можно было маневрировать. Глеб Евгеньевич Котельников ушел из жизни в 1944 году. Его могила на московском Новодевичьем кладбище – особое место для парашютистов и летчиков. К ней они приходят, чтобы почтить память выдающегося изобретателя, привязывают к деревьям ленточки для затяжки парашютов.