Освободительная миссия Красной Армии на Дальнем Востоке Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Очередная подборка документов посвящена планированию и проведению операций Советско-японской войны (9 августа — 2 сентября 1945 года). Выполняя обязательства перед союзниками, а также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа 1945 г. вступил в войну против Японии, что явилось логическим продолжением Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурской операции отличались боевой дерзостью и смелостью. До сих пор она относится к числу наиболее выдающихся операций Второй мировой войны. За две недели была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. Ее потери убитыми составили 84 тыс. человек, было взято... На чтение: 2 минуты

Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Очередная подборка документов посвящена планированию и проведению операций Советско-японской войны (9 августа — 2 сентября 1945 года). Выполняя обязательства перед союзниками, а также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа 1945 г. вступил в войну против Японии, что явилось логическим продолжением Великой Отечественной войны.

Действия советских войск в Маньчжурской операции отличались боевой дерзостью и смелостью. До сих пор она относится к числу наиболее выдающихся операций Второй мировой войны. За две недели была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. Ее потери убитыми составили 84 тыс. человек, было взято в плен около 600 тыс. человек. Безвозвратные потери советских войск, участвовавших в операции, составили 12 тыс. человек.

2 сентября Япония капитулировала. Правительство СССР объявило 3 сентября днем Победы над милитаристской Японией, в 1945 и 1946 гг. в Советском Союзе этот день был нерабочим. Вскоре советские войска, согласно договоренности с правительством Китая, начали покидать освобожденные ими территории.

РВИО благодарит Центральный архив Министерства Обороны РФ за помощь в подборе документов. Эти документы помогут исследователям в работе, а также смогут заинтересовать более широкую аудиторию. Например, молодежь сможет узнать из официальных исторических источников о том, как Красная Армия освобождала территорию оккупированой японскими милитаристами Маньчжурии, Курильские острова (которые по сегодняшний день остаются неотъемлемой частью Российской Федерации) и территорию Южного Сахалина. Документы проливают свет на ход боевых операций Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов. В подборке имеются обращения советского командования к китайскому народу, находившемуся под гнетом японских оккупанстов, а также ответные обращения китайцев. Донесения верховному главнокомандующему И.В. Сталину и другие документы.

Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов, касающихся различных аспектов истории Великой Отечественной войны, будет продолжена.

Summary:

The Russian Society of Military History continues to publish documents from the Central Archives of the Ministry of Defense of Russian Federation. The following set of documents is dedicated to planning and conducting of operations of the Soviet-Japanese war (August 9 - September 2, 1945). The USSR entered the war against Japan on the night of August 9, 1945. It was done in fulfillment of its allied commitments made to the United States and Great Britain, as well as in order to ensure the security of the Soviet Far Eastern borders. It was a logical continuation of the Great Patriotic War. The actions of the Soviet troops in the Manchurian Operation were distinguished by military audacity and boldness. It is considered one of the most outstanding operations of the Second World War. Within two weeks, the million-strong Kwantung army was completely destroyed. 84 thousand Japanese soldiers were killed and about 600 thousand were taken prisoner. Irretrievable losses of Soviet troops amounted to 12 thousand people. Japan capitulated on September 2. The Soviet Government declared September 3 the Day of Victory over militaristic Japan. This day was a non-working day in the Soviet Union in 1945 and 1946. Soon the Soviet troops, in accordance with an agreement with the Chinese government, began to leave the territories they had liberated. Our specialists had done extensive work of selection of previously unpublished documents. These documents will help researchers in their work, and can also be of interest to a wider audience. For example, young people will be able to learn about the liberation of Manchuria occupied by Japanese militarists, the Kuril Islands, which to this day remain an integral part of the Russian Federation, and the territory of South Sakhalin from official historical sources. These documents shed light on the course of military operations of the Trans-Baikal and two Far Eastern fronts. This collection contains appeals from the Soviet command to the Chinese people, who were under the yoke of the Japanese invaders, as well as Chinese responses, reports to the Supreme Commander Josef Stalin and other documents. The work of the Russian Society of Military History on the publication of documents related to various aspects of the history of the Great Patriotic War will continue.