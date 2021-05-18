Советский гамбит. Как шахматы стали главной игрой страны Знакомство русских людей с шахматами состоялось в далеком 820 году. Новая игра сначала получила широкое распространение в Персии, затем проникла в Хазарский каганат, а хазары, в свою очередь, привезли шахматы на Русь. Веками эта игра оставалась доступной лишь представителям знати, а также осуждалась церковными деятелями. Расцвет увлечения шахматами пришелся на XX век, когда в СССР они стали не только любимой настольной игрой советских людей разных возрастов, но и полноценным видом спорта для интеллектуалов, от побед которых зависел престиж страны. На чтение: 3 минуты

Знакомство русских людей с шахматами состоялось в далеком 820 году. Новая игра сначала получила широкое распространение в Персии, затем проникла в Хазарский каганат, а хазары, в свою очередь, привезли шахматы на Русь. Веками эта игра оставалась доступной лишь представителям знати, а также осуждалась церковными деятелями. Расцвет увлечения шахматами пришелся на XX век, когда в СССР они стали не только любимой настольной игрой советских людей разных возрастов, но и полноценным видом спорта для интеллектуалов, от побед которых зависел престиж страны.

Увлечение государственных деятелей

Еще в первой половине XVI века шахматы в России пытались запретить. Выступали с такой идеей входившие в Избранную раду митрополит Макарий и автор «Домостроя» священник Сильвестр. Правда, Иван Грозный не разделял стремления своих соратников и сам часами просиживал за шахматной доской. Сыграть партию-другую он часто звал опричника Малюту Скуратова, Бориса Годунова и Ивана Глинского. По воспоминаниям современников, царь мастерски играл в шахматы, и одолеть его было почти невозможно. Английский дипломат Джером Горсей сообщал, что даже последние часы своей жизни государь провел за шахматами. В день собственной смерти Иван Грозный никак не мог поставить на доску фигуру короля, которая постоянно падала. Когда царь потерял сознание, остальные фигуры тоже с грохотом свалились на пол. Многие тогда увидели в этом событии предвестие Смуты.

Среди представителей династии Романовых любителем шахмат станет Петр Великий. Он не расставался с игрой даже в военных походах и настаивал, чтобы его сподвижники тоже научились шахматным ходам и составляли ему компанию. Своим детям император объяснял, что шахматы «изощряют умственные способности». Вероятно, согласилась бы с этим утверждением и Екатерина Вторая: в 1796 году по ее особому распоряжению обер-камергер Строганов организовал для государыни и шведского короля Густава IV партию шахмат. Причем не обычных, а живых! На лугу возле загородного дома желтым и зеленым дерном выложили доску, а прислуга, переодетая в средневековые костюмы, передвигалась в соответствии с правилами игры.

В советское время мода на шахматы зародилась благодаря личному пристрастию Владимира Ильича Ленина. Знаменитая фотография, где будущий «вождь мирового пролетариата» немного заскучал во время игры с писателем Максимом Горьким и политиком Александром Богдановым – лишь одна из множества иллюстраций его увлечения. В 1924 году было одобрено создание Всесоюзной шахматной секции и выдвинут лозунг «Шахматы в массы!», а уже через год в Москве состоялся турнир с участием всемирно известных шахматистов Эмануила Ласкера и Хосе Капабланки. Председатель совнаркома Алексей Рыков выделил из бюджета страны 30000 рублей золотом на проведение мероприятия. Советский народ охотно проявлял интерес к шахматам, и замысел правительства – предложить населению объединяющую интеллектуальную игру – всецело оправдался.

«Шахматы – в каждую школу и избу!»

Один из основоположников шахматного движения в СССР Александр Ильин-Женевский говорил: «Шахматы в иных случаях даже больше, чем спорт, вырабатывают в человеке смелость, находчивость, хладнокровие, волю, а главное (чего не имеет спорт) – развивают стратегические способности». В 1930-е годы во Дворцах пионеров стали появляться шахматные кружки, где школьники часами проводили время после основной учебы. Популярность шахмат не угасала даже во время Великой Отечественной войны. На сохранившихся фотографиях военных лет можно увидеть, как в редкую свободную минуту играют все: фронтовики и труженики тыла, мужчины и женщины. В 1948 году состоялось знаменательное событие, которое дало новый виток развитию «шахматного бума». Титул чемпиона мира впервые завоевал игрок из Советского Союза Михаил Ботвинник, одержавший победу в противостоянии с американцем Самуэлем Решевским. С тех пор почти четверть века чемпионами мира и финалистами на турнирах становились советские шахматисты.

К середине 1960-х увлечение шахматами стало повальным. Играли во дворах и парках, после работы и на отдыхе в санаториях, в транспорте и на пляжах. Прежде популярные карты, домино и лото уступили место более сложной игре, с правилами которой охотно знакомились все – от мала до велика. Как правило, двух соперников окружала целая группа зрителей, пристально следивших за каждым ходом. В большинстве обычных дворов ставили стационарные столики или беседки, но для того, чтобы сыграть партию, нужно было выстоять приличную очередь. Зимой для шахматистов иногда устанавливали закрытые павильоны, но по-настоящему преданные игре готовы были и сидя на морозе объявить противнику «шах» и «мат». В 1969 году писатель Лев Кассиль и чемпион мира по шахматам Василий Смыслов организовали первый крупный турнир для школьников под названием «Белая Ладья». Первый этап соревнований проходил на районном уровне, потом на региональном и, наконец, на всесоюзном. Уже через десять лет счет участников «Белой ладьи» шел на миллионы, и об этом турнире знал каждый советский ученик. Дети быстро схватывали принцип игры и с радостью записывались в шахматные кружки и клубы, а также посещали факультативные занятия в своих школах.

Легендарные игроки

Достижения советских шахматистов были известны всему миру. На родине гроссмейстеры обрели известность, сравнимую со славой эстрадных звезд. Некоторые из них не только сделали блестящую карьеру, но и стали очень обеспеченными людьми – на пике популярности шахмат за призовые места на турнирах выплачивали солидные вознаграждения. Большинство советских шахматистов принадлежали к «школе» первого советского чемпиона Михаила Ботвинника и пользовались авторитетом у зарубежных коллег. Американский шахматист Бобби Фишер, блиставший на соревнованиях в 70-е годы, специально выучил русский язык, чтобы читать советскую литературу по шахматам. К слову, именно он несколько раз лишал наших шахматистов статуса гегемонов на международных турнирах с 1972 по 1975 годы – больше никому из иностранцев это не удавалось.

Со стороны могло показаться, что шахматисты – люди замкнутые и будто «не от мира сего», причем зачастую они сами поощряли создание себе такого образа. Одержимость игрой порой приводила к странным происшествиям. В 1963 году во время турнира на острове Кюрасао советский шахматист Михаил Таль вдруг исчез. Накануне он предложил своей супруге искупаться в бассейне отеля, пообещав подойти позже, – но так и не пришел. Вся делегация СССР уже сбилась с ног в поисках гроссмейстера, когда он объявился так же внезапно, как и пропал... Да не один, а с вышеупомянутым Бобби Фишером! Выяснилось, что американец уговорил Таля на секретную партию, а потом соперники потеряли счет времени. Из пресс-центра они вышли только ближе к полуночи. К сожалению, по состоянию здоровья Михаил Таль не смог продолжить турнир на Кюрасао, зато уже на следующий год сыграл немало победных партий.

В 1978 году чемпионский титул получил шахматист Анатолий Карпов. По возвращении домой его ждал восторженный прием соотечественников и государственная награда. Крылатой стала фраза Л.И. Брежнева, вручавшего гроссмейстеру орден Трудового Красного Знамени: «Взял корону – держи!». Впереди было легендарное противостояние с Гарри Каспаровым, затянувшееся на четыре года. С появлением компьютеров интерес к шахматам возрос еще больше. Возможность одолеть хитроумную машину, которая, кажется, заранее просчитала все ходы, добавляла азарта как бывалым игрокам, так и юным шахматистам.

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