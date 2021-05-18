Чтение – лучшее учение. Как в России появились книги для детей 2 апреля во всем мире отмечают День детской книги. Впервые этот праздник состоялся в 1967 году. Детская литература в России, впрочем, имеет куда более древние корни первые книги для юных читателей стали появляться уже в XVI веке. На чтение: 1 минута

2 апреля во всем мире отмечают День детской книги. Впервые этот праздник состоялся в 1967 году. Детская литература в России, впрочем, имеет куда более древние корни – первые книги для юных читателей стали появляться уже в XVI веке.

От букваря до развлекательного журнала

Самая ранняя детская литература создавалась с образовательными целями. Это азбуки, буквари и энциклопедии. В 1574 году первопечатник Иван Федоров создает детскую азбуку «ради скорого младенческого научения». А буквари стали появляться на Руси через полвека после этого события: просветитель Василий Бурцев придумывает необычные книги для детей. В отличие от классических букварей, они содержали не только буквы, но и простую информацию о грамматике, а также притчи и заповеди. В конце XVII века в России появился первый детский писатель – иеромонах Чудова монастыря Карион Истомин. Для маленьких читателей он писал стихи и составлял энциклопедии, а самым известным его произведением стал рукописный «Лицевой букварь». Эту книгу в 1692 году Карион Истомин подарил Наталье Кирилловне Нарышкиной для ее внука Алексея – сына будущего царя Петра Первого. В петровскую эпоху детская литература приобрела более «светский» характер, и настольной книгой благородных отроков стало «Юности честное зерцало» – свод правил поведения в обществе.

Обложка журнала «Детское чтение для сердца и разума»

Источник: pinterest.ru

Расцвет публицистического жанра в годы царствования Екатерины II коснулся и юных читателей. Николай Новиков с 1785 по 1789 годы еженедельно издавал журнал «Детское чтение для сердца и разума» в качестве приложения к «Московским ведомостям». Более двухсот номеров журнала позднее были объединены в 20 книг. Детям предлагались занимательные статьи по истории, географии, физике. К сердцу читателя обращались стихи, комедийные рассказы и драмы. В каждом номере журнала познавательные материалы чередовались с поучительными, охватывая все интересы ребенка XVIII столетия. Увлечение литературой сделало детской писательницей даже саму императрицу. Екатерина Великая сочинила для любимых внуков Александра и Константина сказки «О царевиче Хлоре» и «О царевиче Февее» в духе идей Просвещения. К тому же государыня планировала в игровой форме готовить наследников к великому будущему: известно, что Александру Павловичу она сулила российский престол (причем «в обход» его отца Павла I), а Константину – возрожденную Византийскую империю. Неслучайно в одной из сказок царевич Хлор пытался вместе со своими советниками – Рассудком, Истиной и Честностью – найти розу без шипов и стать идеальным правителем.

«История Государства Российского» для самых маленьких

Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что русская история является главным средством воспитания у подрастающего поколения гордости за «древнее российского народа славное имя». Жанр детской исторической хроники основала писательница XIX столетия Александра Ишимова. Своей целью она поставила пересказ «Истории Государства Российского» для юных читателей с помощью простого и занимательного повествования. Книга «История России для детей» отличается живым и бойким слогом. Начиналась она обращением автора к читателю: «Милые дети! Вы любите слушать чудные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах, вас веселят сказки о добрых и злых волшебницах. Но, верно, для вас еще приятнее будет слушать не сказку, а быль, то есть сущую правду? Послушайте же, я расскажу вам о делах ваших предков». Александра Ишимова рассказала детям о главных событиях политической и военной истории России, прерываясь на диалог и вопросы к ним. Часто звучит вопрос: «А как считаете вы?», заставляющий маленьких читателей размышлять о событиях былых времен. Книгу Ишимовой современники ценили прежде всего за то, что она помогла детям воспринимать историю как череду решений и поступков живых людей, а не как набор неясных дат и терминов.

История России для детей

Источник: pinterest.ru

Другим автором, трудившимся в жанре детской исторической прозы, был Петр Фурман. Его перу принадлежат повести о главном сподвижнике Петра I Александре Даниловиче Меншикове, великом полководце Александре Суворове, а также о создателе Черноморского флота Григории Потемкине. Для девочек Петр Фурман создал цикл рассказов о Наталии Борисовне Долгоруковой – одной из первых русских писательниц, волею судьбы побывавшей и светской дамой, и супругой опального царедворца, которого она не оставила даже в тяжелые годы сибирской ссылки.

Герои советских книг

Двадцатое столетие ознаменовалось расцветом детской иллюстрированной книги. Литература для самых маленьких стала не только источником знаний, но и настоящим предметом искусства. Художник-иллюстратор играл такую же важную роль, как и сам автор произведения. Почти все самые известные художники начала XX века занялись оформлением детских книг. Это было не только интересно, но и престижно. После установления советской власти в стране в литературе для юных читателей тоже произошла своего рода революция: изменились принципы оформления, темы и формат повествования.

Детская историческая книга, посвященная Отечественной войне 1812 года

Источник: pinterest.ru

Одной из любимых тем советских авторов стала Отечественная война 1812 года. Корреспондент газеты «Правда» историк Михаил Брагин написал несколько научно-популярных детских книг о Михаиле Илларионовиче Кутузове и современниках выдающегося военачальника. Самая известная и неоднократно переизданная книга Брагина, посвященная борьбе русских войск с наполеоновской армией «двунадесяти языков», – «В грозную пору». Автор рассказывает обо всех ключевых событиях Отечественной войны: Смоленской и Бородинской битвах, трагической гибели князя Багратиона, оставленной противнику Москве, а также о последних битвах поздней осени и зимы 1812 года. Книга впервые появилась на полках магазинов в 1970 году и сразу превратилась в бестселлер среди изданий для советских мальчишек. О героической борьбе защитников России ребята читали на уроках, за обедом и вместо прогулок – настолько не могли оторваться от захватывающего повествования. «В грозную пору» продолжает переиздаваться по сей день и вполне может составить достойную конкуренцию современным детским книгам. Войне 1812 года посвящена и другая необычная для своего жанра книга – «Гренадер Леонтий Коренной», посвященная военнопленному и герою Битвы народов под Лейпцигом. Автор повести В. Юрьев использовал архивные документы для своего рассказа о том, как пленный гренадер поразил своим мужеством и преданностью России самого Наполеона: в одиночку сопротивлялся отряду французов, получил восемнадцать штыковых ранений, выжил и вернулся из плена на родину. Среди других героев военных повестей Юрьева – самоотверженный партизан Герасим Курин, генералы Раевский, Ермолов и Платов. Обложка: my-shared.ru

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