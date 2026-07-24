Соратник Горбачёва Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе – министр иностранных дел СССР в 1985-1990 гг.

Этого человека звали при жизни "серебряным лисом" за благородную седину. Однако, в историю российской дипломатии он наверняка войдёт с жирным знаком "минус".

Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе родился 25 января 1928 года в селе Мамати Грузинской ССР в семье педагога. Его старший брат Акакий (старше на 8 лет) погиб, героически защищая в 1941 году Брестскую крепость и там же похоронен. Эдуард окончил Тбилисский медицинский техникум, затем Кутаисский пединститут им. А.Цулукидзе по специальности "история" и решил делать партийно-политическую карьеру. Начинал в 1946г инструктором Орджоникидзевского райкома комсомола, но уже в 1952 году стал вторым, а там и первым секретарём Кутаисского обкома ЛКСМ Грузинской ССР. Следующий шаг в карьере – второй, а затем первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии (1956-1961гг). Именно тогда – в апреле 1958 года на ХІІІ съезде ВЛКСМ – он познакомился с другим комсомольским функционером Михаилом Горбачёвым, впоследствии продвинувшим его на самые высоты власти.

В 1961г, перейдя с комсомольской на партийную работу, Шеварднадзе делает головокружительную карьеру: всего за 4 года от первого секретаря райкома он проходит путь до республиканского министра МВД, получает генерал-майорские погоны и последующие семь лет руководит грузинской милицией, при этом целенаправленно подсиживая первого секретаря компартии Грузии Василия Мжаванадзе, обвиняемого в коррупции и крышевании "цеховиков".

В итоге Мжаванадзе по хорошей позднесоветской традиции отправили не в тюрьму, а на пенсию, а руководить республикой ставят 44-летнего Эдуарда Шеварднадзе. Начав с мощной кадровой чистки (арестовано было до 30 тыс.человек) и назначения на должности своих людей (из которых половина – члены КПСС), он не только прибрал к рукам всю полноту власти, но и убедил Кремль, что именно он в состоянии удержать республику в руках. При этом, будучи главным грузинским коммунистом, Шеварднадзе уже тогда заигрывал и с грузинскими националистами – именно он поддержал в 1978г закрепление исключительного статуса грузинского языка в Конституции Грузинской ССР.

В 1985 году пришедшему к власти Горбачёву потребовался во главе МИД надёжный человек, разделяющий горбачёвскую внешнюю политику в стиле "всё, что угодно - ради дружбы с Западом". И тогда министром иностранных дел был поставлен Шеварднадзе, полностью доверие генсека оправдавший. Хотя весь МИД от назначения его главой милицейского генерала из Грузии вместо "дипломата от Бога" Андрея Громыко был в шоке. Однако, Горбачёв обоснованно считал, что "команда Громыко", насмерть стоящая за интересы страны, для его политики компромиссов и уступок не годится. В Шеварднадзе же, как и в Горбачёва, Запад буквально влюбился.

Именно Шеварднадзе сумел за 5 лет не только сдать все внешнеполитические позиции СССР, но и развалив Варшавский договор, подготовить вывод из Восточной Европы стоявших там со Второй Мировой наших войск, с последующим вступлением восточноевропейских стран в НАТО. О том, как договаривались, красноречиво свидетельствует подписанный Шеварднадзе в 1987г договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, согласно которому СССР уничтожил в 2,5 раза больше ракет и в 3,5 раза больше боеголовок, чем США. А свою новейшую разработку последних лет – ракету "Ока", вообще не подпадавшую под соглашение, уничтожили просто так, чтобы сделать приятное американцам, хотя те нас об этом даже не просили.

Как не вспомнить и печально известную сделку "Шеварднадзе-Бейкер", когда глава нашего МИД и госсекретарь США подписали соглашение о разграничении морских пространств в Беринговом море, где находились уже разведанные огромные запасы нефти, а также водилось множество рыбы. С поистине кавказской щедростью Шеварднадзе своим решением отдал США 46,3 тыс.кв.км. континентального шельфа и 7,7 тыс.кв.км. континентальной экономической зоны СССР – при том, что к нашей стране отошли лишь 4,6 тыс.кв.км. континентального шельфа, т.е. в 10 раз меньше! Разумеется, там тут же появились американские сторожевики, и с тех пор нашим рыболовным судам доступ туда закрыт.

Бейкер прокомментировал это так: "Советский министр казался почти просителем. Советское руководство нуждается лишь в небольшом поощрении, чтобы вести дела, по существу, на западных условиях" .

Одну из ключевых ролей сыграл Шеварднадзе в выводе советских войск из Афганистанаи по сути "сдаче" просоветского афганского правительства Наджибуллы. Итогом стал приход к власти антироссийских сил, организованная ЦРУ индустрия наркопроизводства (прерывавшаяся только на четыре года первого прихода к власти талибов) и вал наркотиков на постсоветском пространстве, уносящий ежегодно только в России в 7-8 раз больше жизней молодых людей, чем погибло за 10 лет в Афганской войне. Не говоря уже о том, что другим следствием стала гражданская война в Таджикистане с многими десятками тысяч жертв и печально известная Душанбинская резня русских в 1990г.

Наконец, именно Шеварднадзе (в ничуть не меньшей степени, чем Горбачёву) мы обязаны объединением Германии и приближением НАТО к нашим границам. Переговоры шли весь 1990 год. Поскольку ФРГ была членом НАТО, а ГДР – Варшавского договора, были все шансы добиться, чтобы объединённая Германия имела внеблоковый статус. Комментируя стиль переговоров российской делегации президент Джордж Буш-старший был шокирован тем, что Запад в качестве уступок был готов списать Москве многомиллиардные долги и дать гарантии, что Восточная Европа никогда не войдёт в НАТО, но Шеварднадзе ничего не требовал взамен!

Однако, всегда надо уметь вовремя уйти. К 1990г Шеварднадзе ненавидели все. Военные – за ущерб обороноспособности. Дипломаты МИД – за безумные договорённости с Западом. И даже КГБ начал копать по "шельфовой" сделке с Бейкером – была информация, что безмерная уступчивость там была следствием материальной заинтересованности первых лиц. И тогда мудрый Шеварднадзе объявляет о своём уходе – якобы "в знак протеста против возможной диктатуры". Что СССР усилиями его и Горбачёва скоро конец, он, видимо, уже понимал, и потому подумывал об отделении родной Грузии и превращении её в своё удельное княжество. Недаром ещё в 1989 году, когда войска разогнали волнения националистов в Тбилиси, он, будучи министром, поддержал действия не силовиков, а экстремистов.

Однако, сразу прийти на царство не получилось: в 1990г к власти в Грузии пришли националисты во главе с диссидентом Звиалом Гамсахурдия, ставшим "первым президентом". Пришлось немного подождать, когда он, по некомпетентности разваливший экономику, перессорившийся со всеми, начавший войну с Южной Осетией и приказавший (диссидент!) расстрелять акцию протеста против него в Тбилиси будет год спустя свергнут, Шеварднадзе призовут в 1992г на родину и сделают президентом №2. Правда, и у него поначалу не получилось: к южноосетинскому конфликту добавилась вчистую проигранная война с Абхазией, в ходе которой "серебряный лис" едва не попал в плен и был спасён… вмешательством российских военных.

Именно благодаря посредничеству России он худо-бедно заморозил конфликт с Абхазией и потихоньку начал наводить порядок дома. Но если в первой половине 1990-х Грузия оставалась нашим добрым соседом, то далее (особенно с 1998г) Шеварднадзе начал игру с Западом, понимая, что там есть интерес к созданию плацдарма НАТО в Закавказье. Договорился строить нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" в обход России и пригласил обучать свою армию западных инструкторов. А когда началась война в Чечне, допустил на свою землю чеченских сепаратистов, позволил им готовить боевиков и совершать рейды в Россию.

Впрочем, вскоре западные хозяева посчитали его недостаточно враждебным России и, организовав т.н. "революцию роз", заменили на ещё более ручного Саакашвили. Умер Шеварднадзе 7 июля 2014 года после тяжёлой продолжительной болезни на 87-м году жизни в своей тбилисской резиденции. Трудно сказать, плачут ли о нём в Грузии, но в России, интересы которой он сдавал направо и налево, плакать точно не будут.