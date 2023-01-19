Хронология революций в России Произошедшие в феврале и октябре 1917 года две российские революции как различные части единого процесса оказали колоссальное воздействие не только на будущую жизнь народов Российской империи, но по уровню влияния на мировые тенденции стали главным социально-идеологическим феноменом XX века. На чтение: 4 минуты

Произошедшие в феврале и октябре 1917 года две российские революции как различные части единого процесса оказали колоссальное воздействие не только на будущую жизнь народов Российской империи, но и по уровню влияния на мировые тенденции стали главным социально-идеологическим феноменом XX века. Выдающийся британский исследователь Эрик Хобсбаум впоследствии сравнивал экспансию большевистской революции с воздействием мировых религий на человечество в прошлом. То, что огромное число людей всерьёз поверило в победу коммунизма над капитализмом, а после Второй мировой войны треть мира пошла по пути СССР – прямое следствие событий революционного 1917 года.

Революционное движение в России XIX века

Как и любое историческое явление подобного масштаба, революции в России имеют свои истоки и причины. Для событий 1917 года такой точкой отсчёта является возникновение движения декабристов. Идеалистически настроенная молодёжь – преимущественно гвардейские офицеры из аристократических семей – под влиянием либеральных идей и патриотического подъёма, вызванного победой над Наполеоном, мечтала о лучшей доле для своей Родины.

Декабристы разрабатывали планы социальных преобразований, включавших отмену крепостного права и самодержавия, грезили об установлении республики. Провал выступления 14 (26) декабря 1825 года на Сенатской площади и трагическая участь восставших сделали из них мучеников за свободу в глазах значительной части российского общества. Многие десятилетия декабристы воспринимались как идеал офицера и гражданина. Именно в их подвиге впоследствии черпали силы и вдохновение несколько поколений российских революционеров.

Но регулярным явлением российской и, прежде всего, столичной жизни революционное движение стало только после реформ императора Александра II. Необходимость его преобразований ныне не подлежит сомнению, как и значительный прогресс в завоевании свобод, в промышленном росте и переформировании социума, достигнутый с их помощью. Однако побочным, но неизбежным результатом либерализации стало появление революционных кружков, недовольных темпами, глубиной и объёмами реформ. Эти радикальные элементы, прозванные нигилистами, призывали к решительным и быстрым действиям.

Самым знаменитым проявлением радикального направления преобразований стала партия «Народная Воля», действовавшая в 1879–1883 гг. Народовольцы выбрали в качестве орудия борьбы с правительством террор. Немногочисленная в масштабах огромной империи группа людей (по разным оценкам, от 500 до 3000 человек) сумела организовать несколько покушений на Александра II и, в конце концов, убить его 1 (13) марта 1881 года.

Менее воинственно, но не менее оппозиционно настроенная часть общества проявляла себя в «хождении в народ» и толстовстве, в пропаганде народничества, где вера в простого человека была смешана с идеями стихийного анархизма и утопического социализма. «Властителями дум» в этой среде стали А.И. Герцен, М.А. Бакунин, Н.Г. Чернышевский. В начале XX века из народничества выросла партия социалистов-революционеров (эсеров), прославившаяся дерзкими терактами против высших чиновников империи.

В начале 1880-х гг. в России появились первые марксисты – Г.В. Плеханов и П.Б. Аксельрод. Достаточно быстро учение Карла Маркса приобрело большое число сторонников и поклонников. В отличие от хаотической системы народничества, марксизм обладал доказательной логикой, научным аппаратом, теоретической проработкой и считался последним достижением европейской социофилософской мысли. Марксистская доктрина стала идеологической основой учреждённой в 1898 году Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), из которой вырос «боевой авангард революции» – партия большевиков во главе с В.И. Ульяновым (Лениным).

Предпосылки к революции в России

Наличие революционных настроений, как и любые другие единичные аспекты, сами по себе не означают неизбежность революции, т.к. лишь совокупность факторов при определённой ситуации способна вызвать такие тектонические перемены, которые произошли в России в начале XX века. Споры историков по поводу причин революции не утихают уже столетие. Если обобщить основные выводы, то рисуется следующая картина. Начиная с 1860-х гг. Российская империя переживала период модернизации и индустриализации, означавшей значительную трансформацию социального устройства. Освобождение крестьян, зарождение самосознания национальных меньшинств, стремительный рост промышленности, бурный всплеск рождаемости создали чудовищное давление на существующие структуры государства. Правительство и общество искали свои ответы на вызовы – репрессии, реформы, революция. Последняя виделась некоторым самым простым и быстрым решением.

После 1860 года экономика России переживала один из самых успешных периодов в своей истории. Рост производства товаров и ВВП опережал среднемировые, наметился длительный восходящий тренд. Причиной для массового недовольства населения правительством стало не ухудшение уровня жизни как такового, а резкое торможение на фоне многолетнего поступательного роста. Это торможение было вызвано в первую очередь неудачными войнами: в 1905 году – русско-японской, в 1917 году – Первой мировой. В таких условиях давление нерешённых проблем значительно возрастало.

Первая русская революция 1905–1907 гг.

«Спусковым крючком» Первой русской революции стало печально известное «Кровавое воскресенье» 9 (22) января 1905 года, когда правительственные войска расстреляли в Петербурге 150-тысячное шествие рабочих во главе со священником Г.А. Гапоном, которые несли петицию царю. Погибло до 200 и было ранено около 800 человек.

События в столице всколыхнули всю страну, забастовки под лозунгом «Долой самодержавие!» поддержали сотни тысяч рабочих. Остановилась тяжёлая промышленность, весной и летом бастовали текстильщики Иваново-Вознесенска, заволновалась деревня. Брожение перекинулось на армию и флот. В июне вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический».

Особую политическую активность, помимо профессиональных революционеров из РСДРП, партии эсеров и Бунда (еврейской социалистической партии), проявила демократическая интеллигенция – учителя, адвокаты, инженеры, земцы, впоследствии ставшими ядром кадетской партии. Объединённые в «Союз Союзов», они требовали не свержения правительства, но значительных уступок и свобод со стороны монархии.

Главным рычагом воздействия на власть стала всероссийская стачка, начавшаяся 7 (20) октября 1905 года. Встали железные дороги, число бастующих превысило 2 млн человек. В этих условиях император Николай II издал манифест, дарующий «незыблемые основы гражданской свободы», а вскоре объявил политическую амнистию. Этим удалось переломить ситуацию, хотя революционные выступления продолжались по затухающей ещё полтора года. Среди наиболее крупных антиправительственных акций можно назвать жёстко подавленный ноябрьский мятеж на черноморском крейсере «Очаков» и декабрьское восстание 1905 года в Москве.

Многочисленные протесты на селе носили разрозненный характер, сепаратистские движения на окраинах были подавлены силой. Большевики и эсеры считали, что революция проиграла, кадеты и октябристы – что выиграла. Итогом революции стала политическая система, сложившаяся 3 (16) июня 1907 года после роспуска II Государственной думы, когда верховной власти удалось с некоторыми оговорками наладить сотрудничество с новой III Государственной думой и полностью взять под контроль ситуацию в стране.

Помимо политической реформы, для выправления положения начали аграрную, рабочую, судебную и образовательные реформы, дававшие большие права и возможности широким слоям населения. Разочарованная социалистическая пресса объявила палачом революции, помимо императора, председателя совета министров и министра внутренних дел П.А. Столыпина, соглашателями – партию кадетов, героями – большевиков Н.Э. Баумана, И.В. Бабушкина, П.П. Шмидта и других. Именно эти оценки господствовали долгое время в советской историографии.

Февральская революция 1917 года

Первая мировая война оказалась суровым испытанием на прочность для всей Европы, и итогом её стало полное переформатирование прежней политической системы. Рухнули четыре великих империи – Германская, Австро-Венгерская, Турецкая и Российская, на их месте возникли многочисленные новые государства.

Падение Российской империи было и неизбежным, и случайным одновременно. С точки зрения вооружённого цифрами аналитика, особенно по прошествии многих десятилетий, всё выглядит закономерным, для большинства же современников случившееся стало абсолютной неожиданностью. Временные перебои с хлебом в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года повлекли за собой стихийные демонстрации недовольных женщин. Вскоре начались погромы магазинов, вспыхнули солдатские бунты, и уже через неделю, 2 (15) марта 1917 года, император Николай II отрёкся от престола. Власть перешла к Временному правительству, сформированному из думских представителей.

Главной задачей новой власти, помимо текущего управления страной, стала подготовка к Учредительному собранию. Правительству не удалось удержать бразды правления в своих руках. Всеобщая политическая амнистия вернула из ссылки и с каторги, из подполья и из-за рубежа тысячи деятельных революционеров. Возникли параллельные властные структуры в форме Советов. В стране воцарилось двоевластие, переходящее местами в анархию. Пресловутый «Приказ №1», изданный Петроградским советом, развалил дисциплину на фронте. Летнее наступление 1917 года закончилось катастрофой и потерей всех прежних достижений.

Попытки председателя Временного правительства А.Ф. Керенского и командующего армией Л.П. Корнилова, каждого на свой лад, хоть как-то восстановить порядок потерпели крах и ещё сильнее усугубили ситуацию. Начался развал страны. На национальных окраинах появлялись собственные правительства, страну захлестнула 400% инфляция, сотни предприятий закрылись, выросли многочисленные очереди за дефицитом.

В этих условиях первоначальный революционный энтузиазм масс стремительно угасал, перерождаясь в разочарование и раздражение. Если ориентироваться на результаты выборов в Учредительное собрание, прошедших осенью 1917 года, то подавляющее большинство общества высказалось за социалистов всех видов: за эсеров – 59,3%, за большевиков – 23,5%, за меньшевиков – 2,9%, за украинских социалистов – 1,4%. Кадетам, ещё недавно ведущей силе первых недель революции, удалось набрать лишь 3,1% и провести в Учредительное собрание только 24 депутата.

Сложно спрогнозировать, оставаясь в рамках фактов, каким образом повернулась бы история России, приди Учредительное собрание к власти. Логика разрушительных революционных событий диктовала свои законы: к власти хотя бы на время должна была прийти самая радикальная сила, и такой силой в 1917 году выступили большевики.

Октябрьская революция 1917 года

Главным сторонником вооружённого восстания выступал В.И. Ленин. Несмотря на серьёзную оппозицию в Политбюро собственной партии и провал июльских большевистских выступлений, он яростно доказывал не только возможность, но и необходимость силового захвата власти. После альянса В.И. Ленина с Л.Д. Троцким, сложившегося в сентябре, когда последнего избрали председателем Петроградского совета, вопрос о восстании был решён.

16 (29) октября 1917 года при Петроградском совете сформировался Военно-революционный комитет (ВРК), душой которого стал Троцкий, который формально туда не входил. Он разработал и осуществил план смещения и ареста Временного правительства. Октябрьский переворот – именно такой термин в первые годы советской власти зачастую использовали сами руководители восстания – произошёл в ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября по новому стилю) 1917 года.

Хрестоматийную канву событий знал в своё время каждый советский школьник: холостой выстрел с крейсера «Аврора» как сигнал к началу, захват банков, вокзалов и телеграфа, штурм Зимнего дворца, бегство Керенского. Противники большевиков считали их действия безответственной авантюрой, но сами победители полагали, что это всего лишь пролог к всемирной революции и освобождению трудящихся земного шара от пут эксплуататоров.

За 1917 год фракция большевиков в РСДРП численно увеличилась в 10 раз и насчитывала до 200 000 членов, имея ячейки по всей стране. Это позволило достаточно быстро закрепиться в крупнейших индустриальных центрах и во фронтовых частях. В Москве это получилось после пятидневных боев и сотен погибших, в некоторых городах – бескровно. Но в казачьих областях Дона и Урала власть взяли атаманы, и впоследствии именно Дон стал крупнейшим очагом Белого движения.

Далеко не все рабочие с радостью восприняли победу большевиков. Так, к примеру, Викжель (Всероссийский исполнительный комитет работников железнодорожного транспорта) – крупнейший в стране профсоюз – угрожал всеобщей забастовкой и требовал коалиционного правительства всех социалистических партий. Но В.И. Ленин всюду ставил только своих людей. Во главе армии утвердили прапорщика Н.В. Крыленко, все правительственные посты заняли большевики и левые эсеры.

Попытку делегатов Учредительного собрания провести свой съезд пресекли на корню 5 (18) января 1918 года с помощью революционных матросов, а безоружную манифестацию в его поддержку расстреляли из пулемётов. Большевики считали, что жертвы оправданны ради высокой и святой цели, а революция является исторической необходимостью. Жизнь очень скоро показала, что высота и святость цели не исключают её утопизма и неосуществимости. Под воздействием развернувшейся вскоре Гражданской войны и экономической разрухи цели большевизма постепенно корректировались – от всемирной революции и коммунизма до построения социализма в отдельно взятой стране и мирного сосуществования систем.

Значение революционных событий в России

Если Революция 1905 года и Февральская революция имели, прежде всего, внутреннее значение для развития страны, то Октябрьская революция, помимо тотальной переделки российского общества в советское, затронувшей все стороны его существования, оказала гигантское значение на всю мировую систему. Вдохновляясь советским примером, как альтернативу капиталистической идее, во многих уголках земли восприняли коммунистическую идею. СССР воздействовал на мировоззрение широких масс даже в самых развитых странах. Так называемая современная «левая идея» – конечно же, сильно видоизменившаяся – во многом основана именно на советском опыте.