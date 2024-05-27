Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел Библиотека военного историка Российского военно-исторического общества На чтение: 4 минуты

«Не только оружием»

В Библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества хранятся четыре тома документов, объединённых под общим названием «Собрание государственных грамот и договоров». Первая книга была издана в 1813 году Московским Архивом Коллегии Иностранных Дел при Министерстве иностранных дел. В 1810-1820 годах в архиве работало целое поколение юношей, ставших впоследствии выдающимися государственными, общественными, культурными деятелями Российской империи. Среди них был также и гений русской поэзии и литературы Александр Сергеевич Пушкин. Учитывая происхождение книги и род деятельности поэта, вполне вероятно, что будние дни своей московской молодости он проводил в работе в том числе и с этой книгой. Коллегия подчинялась министру иностранных дел Российской империи графу Николаю Румянцеву, сыну Петра Румянцева-Задунайского, возглавлявшему министерство в 1808-1814 годах. В отличие от отца, прославленного русского полководца, сын нашёл своё призвание на дипломатическом поприще. Не зря на фамильном гербе Румянцевых, украшающем титульный лист первого тома собраний, гласит: «Non solum armis» (в пер. с лат. «Не только оружием»). Именно граф Румянцев инициировал издание сборника, которое было осуществлено на его личные средства.

Работа над документальными сборниками

Интерес к древним государственным актам был характерен для России ещё в XVIII веке. В годы своего правления Пётр I узнал, что в Архиве Посольской Канцелярии хранится подлинная договорная грамота от германского императора Максимилиана I Габсбурга, адресованная великому князю Василию Ивановичу и датируемая 1514 годом. В ней обговаривается русско-имперский союз против Польши, который был заложен годами ранее – первое предложение о таком альянсе поступило со стороны Империи в 1490 году, впоследствии оно было обновлено в 1513 году, когда Максимилиан отправил к великому князю Василию III своего советника Георга Шнитценбаумера фон Зоннега. В ходе последовавших за тем дипломатических актов произошло очень важное событие: в том самом документе, которым впоследствии заинтересовался Пётр Алексеевич, император Максимилиан обращается к Василию Ивановичу титулом Kayser, то есть император. Это был очень важный и беспрецедентный в европейской дипломатии шаг, поскольку в Европе титул императора носил лишь один человек – монарх, стоявший во главе Священной Римской империи. К московским великим князьям и раньше обращались как к императорам, однако это делали феодалы, находившиеся намного ниже по феодальной лестнице. В данном случае титул употребил непосредственно кайзер Максимилиан, и не в письме, а в официальном договоре. Подобное обращение к Василию Ивановичу означало признание того равным по статусу, чем не мог похвастаться ни один европейский правитель. В целом, отсутствие признания со стороны европейских монархов никоим образом не влияло на положение Русского государства – с Россией уже давно считались, что называется, «по силе» и её размерам, однако сам прецедент по себе был замечателен и вполне употребим для использования в отношениях с европейскими монархиями Нового времени. Именно поэтому Пётр, активно прорубавший «окно в Европу», в 1718 году повелел напечатать этот документ «с переводами на российском, французском, немецком и голландском языках, и для ведома повсюду разослать. Сей Акт послужил первым основанием при восприятии им титула императорского».

Над сборниками работала специально учреждённая «Комиссия печатания грамот и договоров», которую возглавил известный археограф и главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел Алексей Фёдорович Малиновский. Ранее, в дни Отечественной войны 1812 года и накануне вступления французов в Москву, Малиновский был одним из тех, организовал эвакуацию архивных документов из города. Позднее, после освобождения города и изгнания французов за пределы страны, он участвовал в их возвращении. Благодаря самоотверженной работе Малиновского важнейшие материалы по отечественной истории сохранились до наших дней и не пострадали от разорительного московского пожара. Этот достойный человек и стал бессменным автором введений к четырём из пяти томов.

Прижизненные «собрания» графа Румянцева (1-3)

Первый том содержит в себе свыше двух сотен документов и свидетельств из отечественной истории. Источники книги расположены строго в хронологическом порядке с XIII по XVII век и структурированы в соответствии с тематикой. Первый раздел собрания – это новгородские грамоты, древнейшая из которых датирована 1265 годом. Это «договорная грамота Новгорода с Великим князем Тверским Ярославом Ярославичем, учинённая при посаднике Михаиле». Далее идут ещё свыше двадцати (сдвоенные в списках) договорных грамот, самая последняя из которых приходится на 1471 год, период правления Ивана III Васильевича. Вторая комплекс документов – грамоты «великих князей Московских, Тверских, Рязанских, Суздальских, Смоленских, Литовских и прочих удельных князей, и всероссийских государей, царей». Сборник состоит из духовных, договорных, жалованных и приговорных грамот, а также документов имущественного характера бояр и дворян. Грамоты разделены на подразделы, каждый из которых обозначает, в период царствования кого из великих князей и государей эти грамоты появились на свет. Последний раздел, представленный лишь одной грамотой, посвящён «избранию на царство государя царя Михаила Фёдоровича» в 1613 году.

Второй том собрания датируется 1819 годом и служит дополнением к первой части. Первый раздел состоит из древних грамот, датируемых с 1229 по 1431 год. Второй раздел целиком посвящён грамотам времён царствования Ивана III Васильевича, самая ранняя из которых относится к 1468 году, а самая поздняя – тридцатью годами позже. Следом идёт раздел грамот эпохи царствования Василия III, далее – материалы почти полувекового правления Ивана IV Грозного. Пятый и шестой разделы посвящены эпохе правления Фёдора и Бориса Годуновых. Крайне интересно, что наравне с легитимными правителями в собрании представлены грамоты смутной эпохи правления «Лжедмитрия Гришки Отрепьева». Им посвящён восьмой раздел, один из наиболее широко представленных – всего 51 документ, включая грамоты, письма, допросы и наказы. Больше содержит лишь девятый по эпохе царя Василия Шуйского – 55 документов – и заключительный, десятый, посвящённый периоду междуцарствия на русском престоле: под ним пронумерован 91 документ.

Третий том, изданный в 1822 году, стал последним прижизненным томом графа Николая Румянцева. Он состоит всего из двух разделов: грамоты эпохи царствования Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, от 1613 до 1655 года. Большинство источников, помещённых в томе, были в основном написаны на бумаге, меньшая часть – на пергаменте. В первых двух частях выгравированы печати новгородских посадников, тысяцких, архиепископов, великих князей, митрополитов, печати царей Годуновых, печати и подписи двух Лжедмитриев (Отрепьева и Тушинского вора) и Марины Мнишек и многих других. В предисловии указывается, что при составлении сборника часть текстов сохранили свое правописание, а часть была исправлена. Выявленные при печати ошибки и погрешности «значатся при конце книги на особом листе».

Издания post mortem (4-5)

Четвёртый том «собраний» хронологически ограничен 1656-1696 годами и содержит внутренние постановления эпохи правления царей Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, Петра Великого – как его единоличного правления, так и совместного правления вместе с братом Иоанном. Книга была издана в 1826 году, и в этом же году скончался граф Румянцев, о чём с прискорбием сообщает бессменный автор предисловий всех четырёх собраний Алексей Малиновский. В сборник вошли самые разные государственные акты эпохи: новый торговый Устав, ликвидация медных денег, учреждение почт, документы по восстанию Степана Разина, ликвидация местничества, обращение к церкви и священнослужителям (включая осуждение патриарха Никона). Отдельный интерес представляют документы международного характера: о высылке из Москвы иезуитов, «вызов в Россию притеснённых во Франции Евангелического исповедования Христиан», о подданстве грузин, калмыков и ногайцев и так далее. Первые два документа эпохи царствования Алексея Михайловича датированы 1655 и 1656 годами. Первая грамота представляет из себя перевод договора об избрании царя Алексея Михайловича на престол Речи Посполитой. Следующий за ним документом, логически связанный с первым, это запись польской делегации в съезде под Вильно об отправлении русских послов в Польшу на сейм «для довершения избрания Государя Царя Алексея Михайловича в Короли Польские». Это крайне интересные документы, проливающие свет на малоизвестный момент в истории страны, когда под скипетром Романовых – более чем за сто лет до разделов Речи Посполитой – Польша едва не объединилась с Россией дипломатическим путём. В преамбуле к обоим документам говорится о том, что повествуемые мероприятия прошли «при посредстве Австрийских уполномоченных Аллегрета и Лорбаха». Это связано с тем, что в 1655 году, во время очередной войны Речи Посполитой с Русским царством, польский король и Ян II Казимир, находясь в крайне стесненных обстоятельствах (помимо русских, занимавших территорию Великого княжества Литовского, на владения короля наступали ещё и шведы, занявшие Варшаву с Краковым), обратился к императору Священной Римской империи и эрцгерцогу Австрийскому Фердинанду III с просьбой о содействии к заключению мира с Алексеем Михайловичем. Германский император согласился принять на себя посредничество между сторонами, и 27 июня 1655 года он отправил в русскую столицу своё посольство, представленное Алегретом Алегретичем и Феодором фон Леопахом. В составе австрийского дипломатического корпуса находился рагузский дворянин Франциск Гундулич, оставивший после себя путевые записки об участии в миссии Алегретича-Леопаха. Из них нам также известно, что при подписании мирного договора русская сторона настаивала на том, чтобы те избрали своим королем Алексея Михайловича – у поляков королевский титул уже давно был выборным, а не наследуемым. Сейм был готов дать свое согласие на избрание королём Алексея Михайловича, однако требовали от него вернуть все завоёванные в войне территории, на что Алексей Михайлович не был согласен. Тогда имперцы нашли точки соприкосновения между враждующими сторонами: видя невозможность привести обе стороны к мирному соглашению, ими было предложено заключить перемирие до следующего собрания польского сейма. Решение это было принято обеими сторонами единогласно; первый пункт перемирия гласил: «Так как оказалось невозможным достигнуть заключения мира при посредничестве полномочных его императорского величества, то заключено перемирие формальным торжественным образом и с полного обоюдного согласия». Насколько мы знаем, Алексей Михайлович так и не был избран польским королём, но по результатам войны смог вернуть России Смоленщину, Черниговщину, Северщину и земли левобережья Днепра с древним русским городом Киевом.

В конце введения к четвёртому тому Алексей Малиновский пишет о возможном будущем «собраний» следующее: «Пятым томом может начаться печатание договоров России с европейскими и азиатскими государствами». Однако после смерти графа Румянцева проект был надолго заморожен – следующий том, пятый, вышел спустя более, чем полвека – в далёком 1894 году. Она действительно была составлена из документов по дипломатической истории Российского государства в период с XIV по XVI века, в числе которых акты с Речью Посполитой, Священной Римской империей, Ливонским орденом, Англией, Швецией, Данией, Османской империей, Ногайской Ордой и татарскими княжествами.

Таким образом, серия «Собраний государственных грамот и договоров» представляет собой комплекс важных документов по политической истории России с XIII по XVII век, богато иллюстрированный представляющий отдельный научный интерес печатями и подписями исторических деятелей. В свою очередь, Библиотека военного историка – одно из немногих мест, где у исследователя будет возможность вживую ознакомиться со сборниками материалов, над которыми так старались их предшественники.