"Слишком честный" министр юстиции Гавриил Романович Державин – первый министр юстиции Российской империи

Гавриила Романовича Державина абсолютное большинство россиян знает и чтит как знаменитого поэта, пожалуй, первого из всех поэтов XIX века до появления Пушкина. Гораздо меньше людей знают о его управленческой, юридической и внешнеполитической деятельности, где он также проявил себя как личность весьма незаурядная. Более того, именно он был первым в истории России министром юстиции.

Первым важным назначением на госслужбе стала для Державина в 1784 году должность правителя только что образованного Олонецкого наместничества. Он знакомится с делами и приходит в ужас: даже мебель для местных госучреждений пришлось покупать на собственные деньги.

За дело Гавриил Романович взялся, засучив рукава: организовал проведение губернской реформы, формирование губернских административных, финансовых и судебных учреждений, ввёл первое в губернии общегражданское лечебное заведение — казённую больницу и аптеку, им же проведена вся подготовительная работа по открытию Олонецкого Главного народного училища. У чредил Приказ общественного призрения, который занимается благотворительными учреждениями – больницами, приютами и прочим. Причём, руководил он не из кабинета, а лично объехал на лошадях и лодках около 2 тысяч километров. Кстати, провёл работу и по уточнению русско-шведской границы.

Подобная активность Державина очень не понравилась местным чиновникам, привыкшим к спокойной полусонной жизни и "кормлению от должности". Недовольных поддерживал и непосредственный начальник Державина - генерал-губернатор Тимофей Тутолмин. Из-за начавшихся конфликтов Державин вынужден был уехать.

Его новым назначением стала аналогичная должность в Тамбовской губернии, где он служил с 1786 по 1788 годы. Усилиями Державина были открыты несколько народных училищ, театр и типография, где стала выходить первая в России губернская газета "Тамбовские известия". При правлении Гавриила Романовича наведён порядок в делопроизводстве, было положено начало сиротскому дому, богадельне и больнице. Наконец, был составлен план Тамбова. Но всё повторилось, как в Олонецком крае: интриги недовольных активностью нового начальника чиновников и отставка.

Очередным карьерным взлётом стала должность кабинет-секретаря самой императрицы Екатерины II. Но и тут карьере помешала принципиальность: снисходительный к упущениям по службе подчинённым, к высокопоставленным лицам он был крайне взыскательным. В итоге императрица наградила Державина Орденом Святого Владимира 2-й степени, сделала сенатором (в 1893) с производством в "генеральский" чин тайного советника, но от службы кабинет-секретаря уволила.

С 1795 по 1796 Державин становится президентом Коммерц-коллегии, и предпринимает отчаянные усилия по развитию внешней торговли. Он писал: "все свои обратить силы на Левант, на Индию, на Китай и Америку, которые давно, простирая руки, просят, чтобы Россияне брали от них сокровища без всяких соперничеств весьма выгодным образом" .

И, наконец, с 8 сентября 1802 по 7 октября 1803 Державин становится первым в Российской империи министром юстиции, совмещая этот пост с должностью генерал-прокурора. Собственно, само Министерство юстиции им и было создано на базе канцелярии генерал-прокурора, при этом роль главного надзорного органа сохранялась за прокуратурой. Задачами нового Министерства являлись: управление судебной системой, надзор за судебными учреждениями, охрана земельных прав дворянства, участие в разработке законопроектов. Новому министру удалось в кратчайшие сроки создать дееспособный центральный аппарат нового Министерства, включавший министра, его товарища (заместителя), Консультацию, Канцелярию и Департамент с тремя экспедициями.

При этом Державин, понимавший служебный долг не только как исполнение должностных обязанностей, но и как моральную необходимость правдиво говорить о недостатках вышестоящему начальству, не только сам строжайшим образом следовал законам, но и требовал того же от подчинённых. Кроме того, Гавриил Романович провёл ряд мероприятий по борьбе с канцелярской волокитой. Его первая в новой должности докладная записка императору Александру I была именно об этом.

К сожалению, столь ревностное служение Державина снова привело к его отставке. Император Александр I довольно скоро охладел к нему, и на прямой вопрос о причинах отставки честно сказал: "Ты очень ревностно служишь". На что Державин столь же честно ответил: "А как так, государь, то я иначе служить не могу. Простите".

В итоге "чересчур честный" и ответственный министр 7 октября 1803 года был уволен в отставку и освобождён от всех государственных постов. Было тогда Гавриилу Романовичу 60 лет. Он поселился в своём новгородском имении Званки и до конца жизни занимался литературной деятельностью. Умер Гавриил Романович в Званках в 1816 году. Давно чувствуя себя нехорошо, он, наконец, после настойчивых уговоров жены и племянницы, в тот день собирался поехать к врачу в Петербург.