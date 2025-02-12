«Слава Украине»: как и когда появился этот лозунг Профессиональными пропагандистами и расторопными энтузиастами были предприняты недюжинные усилия, чтобы удревнить этот оборот, дистанцировать его от неудобного истинного происхождения и наполнить новым позитивным смыслом, чтобы во всем мире он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня. На чтение: 2 минуты

Самый известный и часто воспроизводимый лозунг современного официального украинского публичного пространства – «Слава Украине! Героям слава!». Профессиональными пропагандистами и расторопными энтузиастами были предприняты недюжинные усилия, чтобы удревнить этот оборот, дистанцировать его от неудобного истинного происхождения и наполнить новым позитивным смыслом, чтобы во всем мире он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

Однако, при ближайшем рассмотрении все эти попытки откровенно рассыпаются. Белые нитки, которыми вышиты эти словесные узоры, после первой же стирки становятся коричневыми.

Поскольку истоки своей современной государственности украинские идеологи выводят из казачества (отмежевываясь в данном случае от общей восточнославянской государственности), они предпринимают попытки найти аналоги искомой фразы в традиционных казацких приветствиях, но на то она и вольница, что зафиксированных и формализированных казацких выкриков ни один достоверный письменный источник не сохранил. Все упоминающиеся случаи – воспоминания периода, когда эта фраза-перекличка стала широко использоваться уже вне казаческого контекста.

Есть попытки дробить фразу и приписывать ее авторство корифеям – украинскому «всему» Тарасу Шевченко и автору слов современного украинского гимна – Павлу Чубинскому. Однако, у Шевченко в том самом стихотворении «К Основьяненко» текст в строчках «От де, люде, наша слава, // Слава України!» («Вот где, люди, наша слава, // Слава Украины!») – «Слава Украины» (родительный падеж), но не «Слава Украине» (дательный падеж). Смысл от перемены падежей однозначно меняется и провести искомую украинскими пропагандистами аналогию никак не получается. В гимне же слова «Украина» и «слава» есть, но в непосредственной грамматической связи они вообще не состоят. Таким же образом дела обстоят со второй частью – «Героям слава!».

Непосредственно же корни лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вполне очевидны: это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия Heil Hitler! Sieg Heil! («Слава Гитлеру! Победе Слава!»). Помимо одинакового синтаксического построения, эти фразы сформированы по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах), и распространяться украинский аналог первоначально стал в украинской эмигрантской среде на территории стран, в которых у власти находились фашистские режимы при покровительстве последних. Неслучайно принят он был на II Съезде украинских националистов в апреле 1941 года в оккупированном Кракове. Структура «приветствие – отзыв» также полностью копирует германский нацистский аналог. В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть из которых была лояльна германскому рейху, часть организационно входила в его Вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине и спасшимися недобитками, сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век на Западе. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга, именно отсюда она вплеталась в мемуары с понятной целью – отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего, задача максимум – переложить ответственность на него.

В списке бесспорных преступлений , ответственность за которые лежит именно на украинских националистах:

1) Львовский погром 1–3 июля 1941 года – уничтожено несколько тысяч жителей, в основном евреев.

2) Расстрелы в Бабьем Яре под Киевом 1941–1943 годов – при пособничестве украинских националистов уничтожено несколько десятков тысяч человек – евреев, украинцев, советских военнопленных.

3) Июль 1942 года – ликвидация еврейского гетто в Ровно, уничтожено более 5 тысяч человек.

4) Март 1943 года – уничтожение белорусской деревни Хатынь.

5) Волынская резня, лето – весна 1943 года – уничтожено несколько десятков тысяч поляков и несколько тысяч украинцев из числа сочувствующих и членов смешанных семей.

6) Карательные акции в ходе подавления Словацкого национального восстания 1944 года.

И этот перечень далеко не полон.

Современная эволюция украинских националистических лозунгов однозначно показывает, откуда растут ноги: самый известный из них – «Україна – понад усе!» («Украина превыше всего!») – калька с первой строчки гимна Германии времен Гитлера – «Германия превыше всего!». До чего дойдет современная Украина под этими лозунгами, покажет самое ближайшее время. Наша задача – напомнить, что приговор ее учителям и предшественникам был зачитан в Нюрнберге и его никто не отменял!