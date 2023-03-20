Скорую вызывали! 10 самых известных санитарных автомобилей СССР Специальные модификации для медицинской службы делали не только на основе обычных легковушек. Но и из грузовиков и даже из правительственных лимузинов. На чтение: 2 минуты

Специальные модификации для медицинской службы делали не только на основе обычных легковушек. Но и из грузовиков и даже из правительственных лимузинов.

Первый серийный советский санитарный автомобиль ГАЗ-55 выпускали с середины 1930-х. До этого каретами скорой помощи служили иномарки и машины на базе АМО-Ф15, которые строили в мизерных количествах.

Санитарный ГАЗ сделали на грузовом шасси ГАЗ-АА с 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом 3,3 л мощностью 50 л.с.. Но с более мягкой подвеской – с удлиненными рессорами и амортизаторами от легкового ГАЗ-М1.

В автобусе можно было закрепить четверо носилок или усадить десять человек. Поэтому автомобиль скорее был предназначен для армии, чем для ежедневной городской службы. Тем не менее, такие машины за неимением других работали и в городах.

На горьковском шасси немного отличающиеся автомобили (иногда даже с более элегантными кузовами) делали авторемонтные заводы в разных городах Союза. ГАЗ-55 выпускали и во время войны.

Первая советская серийная «санитарка» появилась на базе легкового автомобиля. Машины разработали на основе представительского ЗИС-101, выпуск которого начали в 1936 году.

В отличие от стандартного автомобиля, у которого сзади была сплошная стенка, в санитарной версии сделали люк. Через него грузили носилки.

Машину оснащали рядным 8-цилиндровым двигателем рабочим объемом 5,8 л мощностью 90 л.с. ЗИС-101 отличала хорошая по тем временам динамика и комфортная рессорная подвеска. Но санитарных автомобилей производили совсем немного.

Первый послевоенный санитарный автомобиль сделали на базе роскошного правительственного лимузина. Мощный восьмицилиндровый двигатель объемом 6 л развивал 140 л.с. Машина имела очень мягкую подвеску. И была комфортна и для больного, и для медиков.

Носилки грузили через большой люк сзади, который представлял собой нечто похожее на пятую дверь современных хэтчбеков.

Санитарные ЗИС-110 очень любили снимать в кино, но делали таких машин крайне мало. Первые автомобили собрали в 1949-м, а всего изготовили лишь 48 экземпляров. Правда, некоторые мастерские сами строили подобные ЗИС-110. В том числе машины, похожие на универсалы — с распашными дверями в задней стенке.

Самые массовые санитарные автомобили 1950-х делал Павловский автобусный завод на шасси грузовиков ГАЗ-51 с 70-сильным 6-цилиндровым двигателем.

Отдельный медицинский модуль первые годы представлял собой дерево-металлическую конструкцию с дерматиновой крышей. Аналогичные автомобили строили, кстати, и для милиции.

В машине можно было закрепить четверо носилок или посадить тринадцать человек. Для города ПАЗ-653 был не очень удобен. Тем не менее, там такие санитарки тоже работали.

После войны мелкие специализированные предприятия делали санитарки на основе ГАЗ-М20 Победа. Но машина для перевозки больных была тесной. Куда удобней оказался большой шестиместный ЗИМ ГАЗ-12.

Медицинские автомобили на его базе завод выпускал серийно. Носилки вставляли в салон через стандартную крышку багажника.

ГАЗ-12 имел комфортную мягкую подвеску и мощный 6-цилиндровый двигатель, развивающий 90 л.с. Санитарные ЗИМы производили даже дольше стандартных – до 1960 года.

Первый полноприводный специализированный автомобиль — УАЗ-450А спроектировали в первую очередь для армии еще в середине 1950-х. Но и на гражданке машины с 72-сильным двигателем тоже служили.

Полноприводные автомобили с понижающей передачей были незаменимы для села, где, в основном, и работали. Санитарные «буханки» делали на базе всех (неоднократно модернизированных) ульяновских микроавтобусов - вплоть до модели УАЗ-3962.

Первый в СССР санитарный универсал на базе Волги ГАЗ-21 выпускали с 1962 года. Автомобиль с 75-сильным двигателем рабочим объемом 2,45 л стал основным городским.

Как и в ЗИМе, около больного могли сидеть два медика. Еще один — рядом с водителем. Запасное колесо стояло за задней левой дверью. Назад провели специальный воздуховод системы отопления.

Санитарные ГАЗ-22 в нескольких версиях выпускали до 1970 года. Но и после прекращения выпуска машины работали еще почти десятилетие.

Рижский микроавтобус стал компромиссной и очень удобной машиной для линейной медицинской службы. Автомобиль, созданный на узлах Волги ГАЗ-21, имел мощный 75-сильный мотор и комфортную мягкую подвеску.

Просторный салон позволял удобно разместить больного, медиков и даже приличный набор медицинского оборудования. РАФ-977И и более поздний РАФ-977ИМ выпускали в больших количествах. Микроавтобусы встречались по всему Советскому Союзу - как в больших городах, так и на периферии.

Универсал на базе Волги ГАЗ-24-02 сменил на конвейере в Горьком аналог — ГАЗ-22Д. Выпуск этой «санитарки» начали в 1973 году. Основные принципы конструкции остались прежними. Но автомобиль стал просторнее и получил более мощный 95-сильный мотор объемом 2,45 л.

Кроме того, запасное колесо в новом универсале лежало в нише под полом багажника и не занимало драгоценное место в салоне.

Аналогичные санитарные Волги делали на базе всех последующих моделей, вплоть до ГАЗ-31022 на базе ГАЗ-3110.

Кареты скорой помощи РАФ-977ИМ сменил РАФ-2203, который выпускали в больших количествах. Он стал самой массовой «санитаркой» СССР в 1970-1980-е. Машину, сделанную на узлах Волги ГАЗ-24, оснащали 95-сильным двигателем.

Но медицина шла вперед, и медикам понадобился автомобиль с более высокой крышей, пригодный для работы на ходу. Прежде подобную санитарку сделали на основе эксклюзивного микроавтобуса ЗИЛ-118 Юность. Но серийно не выпускали.

Первые серийные реанимобили на базе РАФ-2203 по советскому заказу спроектировала и строила финская компания Tamro. Позднее такие машины – РАФ-2914 освоил и сам рижский завод.