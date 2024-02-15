Налог на бездетность в СССР
На протяжении полувека, с 1941 по 1992 год, в Советском Союзе действовал «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан».
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На протяжении полувека, с 1941 по 1992 год, в Советском Союзе действовал «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Введение такой пошлины было необходимо, чтобы содержать многочисленных сирот в детских домах во время Великой Отечественной войны.
В те годы, если у мужчины от 20 до 50 лет (вне зависимости от семейного положения) или у замужней женщины от 20 до 45 лет не было детей, они ежемесячно выплачивали в казну 6 % от зарплаты. Впрочем, были и послабления: для тех, у кого зарплата составляла меньше 91 рубля, налоговая ставка понижалась до 4–5 %, а получавшие меньше 70 рублей и вовсе освобождались от пошлины.
В послевоенные годы число людей, не облагаемых налогом, конечно, возросло. Вместе с тем для сельчан, где рожать, что называется, сам бог велел, налоговая ставка была круто изменена. С 1949 года один сельский житель выплачивал уже не процент от зарплаты, а конкретные суммы: 150 рублей в год – если детей не было, 50 рублей – с одним ребенком, 25 рублей – с двумя.
Отмена пошлины для бездетных была запланирована на 1993 год, но в итоге налог перестал существовать раньше, вместе с распадом СССР…
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