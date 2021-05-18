Армен Гаспарян: Сирийские уроки будущего С точки зрения процесса «Политика как большая игра истории» ничего принципиально нового в Сирии не произошло. Более того, ожидалось именно такое развитие событий. Новая конфронтация между Москвой и Вашингтоном началась еще с появления санкций в 2013 году, задолго до Майдана, возвращения Крыма в состав России и войны в Донбассе. Администрация США, взяв на вооружение основательно забытую за эти годы риторику времен маккартизма, стремительно приближалась к отметке «Карибский кризис 2.0» и успешно ее достигла. Теперь закономерно встал вопрос разрешения. С этим есть значительные сложности. Та холодная война сильно отличается от нынешней эпохи. Были взаимные ненависть и недоверие, но были баланс и... На чтение: 1 минута

С точки зрения процесса «Политика как большая игра истории» ничего принципиально нового в Сирии не произошло. Более того, ожидалось именно такое развитие событий. Новая конфронтация между Москвой и Вашингтоном началась еще с появления санкций в 2013 году, задолго до Майдана, возвращения Крыма в состав России и войны в Донбассе. Администрация США, взяв на вооружение основательно забытую за эти годы риторику времен маккартизма, стремительно приближалась к отметке «Карибский кризис 2.0» и успешно ее достигла. Теперь закономерно встал вопрос разрешения. С этим есть значительные сложности.

Та холодная война сильно отличается от нынешней эпохи. Были взаимные ненависть и недоверие, но были баланс и понимание, что есть современная война. То поколение политиков были участниками Второй мировой и сознавали, что есть грань, которую нельзя переходить. Сегодня этого, к сожалению, не существует. Вообще, складывается впечатление, что некоторые конгрессмены США стремятся как можно быстрее пройти точку невозврата. Они фактически исключают возможность поиска компромисса. Именно этим и объясняется удар по Сирии, поправший все возможные нормы международной безопасности.

Но есть еще и американские военные. Они хорошо понимают, что в этой партии ставка уже больше, чем жизнь. Есть риторика, и есть действие. Именно поэтому предусмотрели в плане ракетной атаки, чтобы не задеть российские объекты. Услышали позицию российского Министерства обороны: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять». С учетом достижений современной военной техники это уже на пару шагов впереди того Карибского кризиса.

И вот тут остро встает вопрос: а найдутся ли новые Феклисов и Скали, не позволившие тогда начаться ядерной войне между сверхдержавами? Если за местом встречи дело не встанет и с первой стороной поиска компромисса понятно, то вот со второй все не так очевидно. Посмотрите материалы американских журналистов после удара Вашингтона по Дамаску. Полное отсутствие какой бы то ни было игры ума. Вместо нее аудитории предлагается салат из лозунгов и призывов. Но не может в США не остаться интеллектуалов. Значит, появится и новый Скали. Просто в эту минуту его время пока еще не наступило.

Корреспондент телекомпании «ABC News» Джон Скали и советский разведчик Александр Феклисов, сыгравшие важную роль в урегулировании Карибского кризиса 1962 года

Из этого и вытекает ключевой вывод из сложившейся на данный момент диспозиции. Совершенно очевидно, что периодические испытания позиции Москвы Западом будут продолжать приводить к международным кризисам. Это может быть в Сирии, на Украине или в Приднестровье. А это означает, что политикам США стоит взять уроки у своих военных. Было бы неплохо, чтобы они научились думать о последствиях своих действий. Это позволит новым сложным американо-российским отношениям дойти до очередной разрядки. Согласимся, что такой сценарий гораздо предпочтительнее пусть и локального, но столкновения, на выходе из которого победителей может не оказаться по определению. Вот об этом стоит помнить.