Семейная сага. Секунды, минуты, столетия Семейная сага. Секунды, минуты, столетия На чтение: 1 минута

Нарышкина-Прокудина-Горская Н.А. Семейная сага. Секунды, минуты, столетия. — СПб.: Нестор-История, 2010. — 472 с., ил.

В книге «СЕМЕЙНАЯ САГА: секунды, минуты, столетия…» потомок знатных российских родов Наталия Андреевна Нарышкина-Прокудина-Горская с подкупающей искренностью рассказывает о нелегких судьбах родных — близких и далеких.

Своих дальних предков, — состоявших в дружбе с Дмитрием Донским и в родстве с Рюриком, прославившихся на полях брани, на поприще литераторства и изобретательства, снискавших известность своей благотворительностью и знакомством с Серафимом Саровским, — она представляет нам удивительно зримо, как и собственных своих друзей.

Книга дарит читателю незабываемые встречи с интересными людьми, с произведениями искусства и вовлекает в водоворот событий рода, чьи корни уходят в глубину веков почти на 1000 лет. Воскрешает не только Россию «древнюю, великую и забытую», но и современную, возрожденную и открытую.

Книга будет интересна всем, кто любит русскую историю и культуру.

Семейная сага Секунды, минуты, столетия

К читателю

ГЛАВА I. Родители мамы. На ухабах истории

Дом на косогоре. Солнцедар. «Мой единственный» Дворянское гнездо. Рассказы моих бабушек. Герб Прокудиных-Горских

ГЛАВА II. Потомственные московские дворяне Прокудины-Горские

В дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком Галерея портретов Прокудиных-Горских: военные, экономисты, писатели Гусары, кирасиры, кавалергарды и чудотворцы Изобретатели, дворянские заседатели и кавалеристы «Бисквитный домик». Пути-дороги. Любовь и разлука

ГЛАВА III. Мои родители

«Замок русского Гамлета» и мои родители Мария Владимировна Нарышкина Прокудина- Горская и Андрей Валентинович Пац-Помарнацкий

ГЛАВА IV. Предки моего отца. За свободу Греции и во славу России

Легенды и мифы древнегреческого рода Мавромихали. Михаил Ильич Кази — записки правнучки

ГЛАВА V. Друзья и учителя

Послевоенное детство. Снова Ленинград. На «седьмом небе» Мой замечательный дядя, ботаник, натуралист, поэт зелёного мира Н.М. Верзилин Вчера – это завтра

Глава VI. Встречи

«Мой адрес не дом, и не улица…» Шедевры спасенные и возвращенные Город маминого детства «Гори, сияй, моя звезда…»

Глава VII. О моих студентах. Рассказы

Стена-графия «Три медведя» Жюри Индивидуальные задания «Вот она и сама…» Ветры великих открытий Сентиментальный роман Мой дорогой друг Николай Петрович «Мы три! Дружба!»

Вместо заключения

1. Легко ли быть женщиной-академиком? 2. Список опубликованных работ Н.А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской

Приложения

1. Поколенная роспись рода Прокудиных-Горских 2. Поколенная роспись рода Мавромихали

Библиография

Именной алфавитный указатель

Обложка: обложка книги «Нарышкина-Прокудина-Горская Н.А. Семейная сага. Секунды, минуты, столетия. — СПб.: Нестор-История, 2010.»

Источник: https://nestorbook.ru