Секреты царской психологии: зачем Пётр I переодевал Россию в европейское платье Краткое описание мифаПётр I хотел «сделать Россию Голландиею»… В принципе, можно понять, почему так писал ещё Николай Михайлович Карамзин. Потому-то и сегодня многие у нас считают, что Петру просто нравилось всё западное – одежда, например, – вот он это западное в Россию и внедрял.

Краткое описание мифа

Пётр I хотел «сделать Россию Голландиею»… В принципе, можно понять, почему так писал ещё Николай Михайлович Карамзин. Потому-то и сегодня многие у нас считают, что Петру просто нравилось всё западное – одежда, например, – вот он это западное в Россию и внедрял.

На самом деле

Понять устойчивость этого мифа можно: слишком уж много западного и слишком за короткий срок было тогда пересажено на русскую почву. Зачем – сразу и не разберёшь. Да и звучание слов на голландском и немецком языках Петру, похоже, действительно нравилось. Достаточно вспомнить названия основанных им городов: Санкт-Питербурх, Ораниенбаум, Петергоф, Кронштадт. А замена русского названия «Орешек» на «Шлютельбурх» («Шлиссельбург»)? А названия судов? «Фридемакер» (а не «Миротворец»), «Норд Адлер» (а не «Северный орёл»), «Флигель-Фам» (а не «Летящая слава»)…

Но в случае с одеждой (и много с чем ещё) дело отнюдь не в личных вкусах молодого царя. Даже Преображенский и Семёновский полки, эти любимые детища Петра, существовавшие уже в 1690-м, вплоть до конца 1698 года носили традиционное русское платье – длиннополые кафтаны с воротником-стойкой, расшитые на груди поперечными рядами цветной тесьмы или металлического галуна, шапки с меховой опушкой, штаны в сапоги.

Только в августе 1698-го, вернувшись из поездки по Западной Европе в составе «Великого посольства», Пётр приказал переодеть свои постоянные регулярные полки – Преображенский, Семёновский, Лефортовский и Бутырский – в иноземное платье.

И только 4 января 1700 года царь издал указ о ношении такого платья всем мужским населением страны, кроме крестьян и духовенства.

Зачем? И почему именно тогда?

Как раз потому, что в 1697 – 1698 годах Петр побывал в Западной Европе. Где своими глазами увидел, насколько отличается от неё Россия. Там, на Западе, – большие постоянные регулярные армии, огромные флоты, сотни мануфактур, арсеналы, доки, госпитали… А у нас? Порядка 30 мануфактур, две типографии, одна аптека, четыре постоянных регулярных полка…

Хотя реформировать страну Пётр уже начал. Чтобы создать мощный Азовский флот – который даст России выход в Чёрное море, – он ещё с конца 1696 года стал быстро развивать промышленность и посылать молодых дворян на Запад учиться навигации, кораблестроению, математике, черчению…

Значит, решил царь, надо реформировать страну ещё более быстрыми темпами! Ещё быстрее перенимать у Запада его культурные, научные, технические достижения.

А для этого надо и одеваться по-европейски. Ведь одежда (и вообще внешний вид) влияют на настроение человека, на его самооценку. Будете ли вы чувствовать себя комфортно и уверенно, скажем, на торжественном приёме, если на вас – нечто повседневное и непрезентабельное? А теперь влезьте в шкуру дворянского недоросля конца XVII века. Едва умеющего читать-писать и практически ничего не знающего об окружающем его мире. Но брошенного тем не менее за тридевять земель изучать мудрёные науки! Да ещё не зная тамошних языков! Как безнадёжно писал домой один из таких недорослей, князь Михайло Голицын, «незнамо учиться языка, незнамо науке»… Да ещё и одет не как там, кругом на тебя пальцами показывают. Опускаются руки, начинает сверлить мысль: нет, не одолеть нам ихнюю премудрость…

Вот Пётр и решил создать у русского человека иной психологический настрой. Показать ему: ты не хуже немца, смотри, вот и выглядишь, как он! Осталось только навигацию выучить, всего делов-то!

***

Можно привести несколько аргументов в пользу того, что дело обстояло примерно так, что введение иноземного платья для Петра отнюдь не было самоцелью.

Во-первых, полки Пётр приказал переодеть только после того, как устроил им строевой смотр – который, видимо, показал, что западной выучки ещё нету. А переодевать ли население, думал ещё больше года.

Во-вторых, вначале, в 1698 – 1700 годах, царь попытался обойтись введением не западноевропейского, а венгерского платья – отличавшегося от русского, по существу, лишь меньшей (до колен) длиной кафтана да иным (зауженным) покроем рукавов. Это в него переодели полки, это его имел в виду указ от 4 января 1700 года. Хотя рассматривался в 1698-м и другой вариант – ввести платье «французское»…

Венгерский кафтан Семёновского полка.

Но, видимо, от венгерского платья ожидаемого эффекта не получили – в том-то и дело, что оно было слишком похоже на русское. И вот только тогда, указом 26 августа 1700 года, Пётр предписал людям выбирать между венгерским и французским. И только в декабре 1701-го принял окончательное решение: носить «платье немецкое, саксонское и французское». Все эти кафтаны с огромными обшлагами, короткие штаны с чулками, башмаки с пряжками, треугольные шляпы, с которыми у нас и ассоциируется петровская эпоха…

Европейская униформа Преображенского полка

И, в-третьих, кого переодевал Пётр? Уже из указа от 4 января 1700 года видно, что только тех, кому предстояло учиться у Запада – дворян и горожан. Причем основную ставку царь делал тут на дворян – а горожанам разрешал и откупаться от ношения иноземного платья.

Таким образом, петровское переодевание страны затевалось совсем не ради собственно переодевания и не ради некоего абстрактного «западничества». Пётр Великий – это великий прагматик. Развлекался он в свободное время, а не реформируя страну.

Литература

Летин С. Гвардия Петра Великого 1702 – 1725 годов // Орел. 1992. № 1.

Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1991.

Паласиос-Фернандес Р. О происхождении цветов петровской лейб-гвардии // Цейхгауз. 1996. № 1 (5).