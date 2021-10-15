Секретные отчеты ЦРУ о флоте СССР: мы были сильнее американцев?
Центральное разведывательное управление США объявило о снятии грифа «Секретно» с ряда документов, касающихся состояния советского флота в период холодной войны. Речь идет о сборнике «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны». Разведчики обнародовали 82 секретных документа, которые заняли 2 тысячи страниц печатного текста. В отчетах ЦРУ рассказывается о различных достижениях нашего ВМФ в 1960–1980-е годы, когда Советский Союз и Соединенные Штаты находились на грани ядерной войны, а также приводится описание советских крейсеров, атомных подлодок и другие важные стратегические сведения. Интересно, что некоторые из опубликованных документов были составлены на основании данных шпионов, которые работали и на советскую разведку, и...
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Центральное разведывательное управление США объявило о снятии грифа «Секретно» с ряда документов, касающихся состояния советского флота в период холодной войны. Речь идет о сборнике «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны». Разведчики обнародовали 82 секретных документа, которые заняли 2 тысячи страниц печатного текста.
В отчетах ЦРУ рассказывается о различных достижениях нашего ВМФ в 1960–1980-е годы, когда Советский Союз и Соединенные Штаты находились на грани ядерной войны, а также приводится описание советских крейсеров, атомных подлодок и другие важные стратегические сведения. Интересно, что некоторые из опубликованных документов были составлены на основании данных шпионов, которые работали и на советскую разведку, и на США, а часть сведений сообщили эмигранты и беженцы из СССР.
О том, в каком состоянии на тот момент находились наши военно-морские силы и как советские корабли вытесняли американцев из территориальных вод СССР, не применяя огонь, «Истории.РФ» рассказал контр-адмирал, заслуженный специалист Вооруженных сил СССР Владимир Богдашин.
– Владимир Иванович, если сравнивать с флотом американцев в годы холодной войны, на чьей стороне было военное преимущество?
– Авианесущего флота у нас практически не было, у нас были отдельные тяжелые авианесущие крейсера. Это наиболее мощная система, которая работает и над морем, и над землей, в воздухе. Подводные лодки у нас в те времена достаточно хорошо строились и развивались. Было много различных проектов, в том числе и [субмарин] со стратегическими ядерными ракетами, которые до сих пор представляют определенную угрозу для американцев. Поэтому в подводных силах у нас был баланс.
Подводная лодка типа «М» XII серии М-104 «Ярославский комсомолец»
– А если говорить о надводных силах, о кораблях?
– Надводных кораблей у них было значительно больше – где-то в 1,5–2 раза. И это в основном касалось авианосцев. Авианосцы, которые составляли авианосные многоцелевые группы (АМГ), ходили с кораблями охранения. Для этого требовалось от 15 до 20 кораблей, то есть это было такое мощное соединение. А в остальном у нас был, в общем-то, паритет.
– В одном из документов ЦРУ содержатся сведения об атомной подлодке, которую, судя по тексту, начали строить в СССР еще в 1958 году. Причем, по словам советского офицера, который предоставил сведения американцам, это далеко не первая такая разработка.
– Там было много подводных лодок. Некоторые подлодки были серийными – это многоцелевые и стратегические субмарины, а были экспериментальные подлодки, которые выпускались по одной, их было всего несколько штук. Они были глубоководные и дорогостоящие. К тому же подводные лодки не могут воевать просто самостоятельно. Они входят в определенную единую систему, которая рассчитывает применение оружия и на подводных лодках, и в авиации, и на надводных кораблях, и т. д. – тогда это является определенным ударным «кулаком». Поэтому единичные подводные лодки в основном были экспериментальными.
– Гонка вооружений флотов наших стран доходила до открытых столкновений. Я читала, что в конце 80-х, когда вы командовали сторожевым кораблем «Беззаветный», американский крейсер вторгся в территориальные воды СССР и вы безогневым боем отразили этот удар. Что именно тогда произошло?
– По этому вопросу очень много написано. Есть такой фильм – «Красный таран», там об этом подробно рассказывается. Это было вытеснение корабля по решению верховного главнокомандования Вооруженных сил СССР, которое состоялось в 1986 году. Два корабля, «Кэрон» и «Йорктаун», нарушили наши территориальные воды, Горбачев поставил задачу: не допустить их [на территорию СССР]. В 1988 году они вновь начали входить в территориальные воды. Тогда я следил за американским крейсером «Йорктаун» – это был современный крейсер типа «Тикондерога», а СКР-6, маленький корабль, следил за эсминцем «Кэрон». Когда они вошли в территориальные воды, мы их вытесняли тем, что били в борт, таранили, ибо оружие применять было нельзя. Это были пограничные маленькие корабли, они ничего не могли сделать.
Советский сторожевой корабль «Беззаветный»
– Повторялись ли потом подобные инциденты?
– До и после этого преднамеренного, специально рассчитанного тарана не было. Были только случайные столкновения, были наезды авианосцев на наши подводные лодки на Дальнем Востоке, были столкновения наших и американских подводных лодок под водой. Но чтобы надводные корабли целенаправленно защищали интересы страны, предупредив американцев, что мы будем это делать, – такого никогда не было, это единственный случай, первый и последний. После 1988 года таких случаев у нас в военно-морском флоте не было.
– В качестве своеобразного вывода в сборнике ЦРУ говорится о том, что после распада СССР наши военно-морские силы перестали представлять серьезную угрозу для Америки. Однако разведчики отмечают, что в последние годы российский флот демонстрирует «все более мощный потенциал». Как вы оцениваете такое заявление?
– Это абсолютно правильно. После распада Советского Союза было отделение государств, разделение Черноморского флота, были захвачены базы на Балтике; на Дальнем Востоке практически остановилось строительство и эксплуатация флота. Но наука работала, у нас были хорошие наработки! Современные образцы оружия, которые сейчас применяются, были разработаны уже 15–20 лет назад. На сегодняшний день есть мощное финансирование, а значит, есть и мощные вооруженные силы.
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