Штурмовики летят на запад Краткое повествование в документах, газетных заметках и легендах необычайного пути 658-го штурмового авиаполка в годы Великой Отечественной войны На чтение: 1 минута

Краткое повествование в документах, газетных заметках и легендах необычайного пути 658-го штурмового авиаполка в годы Великой Отечественной войны.

«… С каким-то необъяснимым чувством, медленно и осторожно, поднимаемся по лестнице вовнутрь здания поверженного Рейхстага и попадаем в главный зал. Сверху с разбитого купола падает бледный свет. Пол покрыт слоем битого стекла, кирпича, патронных и снарядных гильз, тряпками и еще какой-то дрянью. Это все что осталось от бывшего мозгового центра фашизма…

Внезапно один из наших механиков взбирается на плечи товарища и головкой свинцовой пули пишет на белой внутренней колонне Рейхстага: Мы, бойцы 658 штурмового авиаполка, лупили фашистов от стен Ленинграда до Берлина! И будем всегда лупить всех врагов. Во, знай наших!»

Эдуард Вийк, газета «Рыбак Эстонии», 1987 год

В этом 658 штурмовом авиаполку воевал мой отец. В документах Центрального архива Министерства обороны в Подольске этот полк называется ещё — Седлецким ордена Александра Невского , он же 6-ой польский ордена Грюнвальда III класса Брандербургский полк. Почему польский? Почему Брандербургский? Кто такой эстонец Эдуард Вийк? Я решил по документам, газетным заметкам и рассказам живых еще участников Великой Отечественной Войны проследить боевой путь этой части, а заодно и развитие нашей штурмовой авиации от самых ее истоков. Уверен, что наши штурмовики Су-24, действующие сегодня в Сирии, используют неоценимый опыт своих дедов…

Получилось такое ненаучное «журналистское расследование». Основной упор сделан на информацию из фронтовых СМИ. Остаётся полагаться на добросовестность советских, немецких и польских авторов.

Глава I. Нужен полк ночных бомбардировщиков

Глава II. Волховский фронт. «Под стенами Старой Руссы»

Глава III. «Тёмная ночь…» ночных бомбардировщиков

Глава IV. «У бездны мрачной на краю!»

Глава V. От Малой Вишеры до Волхова. Школа высшей лётной подготовки

Глава VI. Бомбы ложатся в цель

Глава VII. Лётно-техническая конференция

Глава VIII. Первые итоги

Глава IX. На Волховском фронте рядом пушками и музы не молчали

Глава X. На Волгу — в академию

Глава XI. На Курской дуге

Глава XII. На боевом курсе

Глава XIII. По дороге в Польшу

Глава XIV. Фронтовые СМИ сообщают

Глава XV. Масс-медиа Воздушных Армий

Глава XVI. Освобождение Польши

Глава XVII. Шестая и шестнадцатая Воздушные Армии. Окончательный разгром германской авиации

Глава XVIII . На польской земле

Глава XIX. Первые польские авиационные части

Глава XX. Спасибо ему, русскому народу!

POST SCRIPTUM

Об авторе

Андрей Филатов. 1948 года рождения. Закончил Краснокутское летное училище и Ордена Ленина Ленинградскую Академию Гражданской авиации. Ветеран «Оренбургских авиалиний». На пенсии, занимается журналистикой. В 2010 году в издательстве «Дороги» в Москве вышла его книга рассказов «Разбор полётов».