Секретная операция Frantic («Неистовый»)
Что такое «челночные бомбардировки»?
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Со 2 июня по 9 сентября 1944 года проводилась секретная операция «Неистовый», вошедшая в историю одной из ярких страниц Великой Отечественной войны, когда союзники по антигитлеровской коалиции вместе, плечом к плечу боролись с общим врагом.
Второй фронт по-американски
Во время Второй мировой войны наши союзники очень большое внимание придавали стратегической бомбардировке Германии и ее союзников. Этим бомбардировкам предшествовало серьезное планирование, при котором собиралась обширная информация о военной экономике противника и о конкретных объектах бомбардировок. Эти бомбардировки выдавались за серьезную помощь Красной Армии, однако при этом не решалось ни одной стратегической задачи по отвлечению немецких войск с Восточного фронта. Тем не менее советское правительство оказывало большую практическую помощь авиационным подразделениям союзников.
2 июня 1944 года 130 тяжелых бомбардировщиков ВВС США начали бомбардировку венгерского города Дебрецена. За считанные минуты от крупного железнодорожного узла, заполненного многочисленными эшелонами, остались объятые огнем груды камней и железа. Обычно немецкие истребители перехватывали союзные самолеты при возвращении, но в этом случае самолеты ВВС США повернули на восток и исчезли. Немцы были в растерянности, а взбешенный Геринг потребовал любой ценой найти этот русский аэродром. А в это время, ровно в 14.30 по московскому времени, вся американская армада появилась под Полтавой. Встречать гостей вышли все. Среди встречающих были посол Гарриман с дочерьми и генерал Дин, прибывшие специально из Москвы. Были и высокие чины Красной Армии, корреспонденты ведущих советских газет и американские журналисты.
Содружество
В ноябре 1943 года состоялась Тегеранская конференция, на которой обсуждалось много вопросов текущего и стратегического характера. Франклин Рузвельт лично предложил Сталину базирование на советской территории американских самолетов и присутствие американского контингента на территории СССР для осуществления разведывательных и бомбардировочных полетов. Считалось, что это позволит наносить бомбовые удары по целям, размещенным на востоке Германии, а также по территориям ее союзников. После выполнения задания самолеты совершали бы посадку на нашей территории для заправки и новой бомбовой загрузки, чтобы атаковать новые цели. Сталин в принципе согласился, но не был согласен с тем, что советские экипажи должны обучаться в США.
В результате переговоров остановились на том, что на трех освобожденных аэродромах в Полтаве, Миргороде и Пирятине будет создана база №169 с американским контингентом в количестве 1300 человек. Вся операция проводилась в обстановке строжайшей секретности и получила название Frantic, или «Неистовый». Главной базой союзников становился аэродром под Полтавой. Все аэродромы размещались вдоль железной дороги Харьков – Киев и уже находились в далеком тылу. Но главное было то, что они на самом деле были равноудалены от Англии и Италии, где размещались воздушные силы союзников.
Уже в апреле 1944 года из Ирана прибыл эшелон с сотрудниками, а из Англии прибыл конвой на пяти кораблях с необходимыми грузами, которые были немедленно доставлены к местам назначения. Американского персонала было недостаточно, и к освоению оборудования и техобслуживания были привлечены советские военнослужащие, которые за три дня освоили новую технику. Вот это вызвало настоящее удивление у американских специалистов.
6 июня 1944 года был открыт второй фронт. Союзники высадились в Нормандии. На базе №169 это вызвало всеобщее ликование. Теперь их вылеты стали составной частью общих действий. Совместные действия войск США и СССР позволили нанести серьезные удары по военной машине Германии. Операция «Неистовый» стала развиваться очень успешно, и это беспокоило немецкое командование, но определить, откуда действуют американцы, они долгое время не могли. Помог случай. Один из американских самолетов, перевозивший отчет о проделанной работе, был сбит в ходе воздушного боя, все документы достались немцам.
22 июня 150 немецких бомбардировщиков появились над полтавским аэродромом. Налет продолжался 1 час 40 минут. За это время было уничтожено 47 самолетов из 78 находившихся на аэродроме. Три американских летчика погибли и пятнадцать были ранены. Были потери и среди нашего персонала. Все запасы бензина были уничтожены. Регулярные вылеты были остановлены и возобновились только через месяц.
P.S.
В конце июля челночные полеты продолжились и завершились в октябре 1944 года. К этому времени фронт отодвинулся на 800 км. И полеты потеряли практический смысл. Всего с июня по октябрь было проведено 18 воздушных операций, в которых приняло участие 1030 самолетов. На объекты врага было сброшено две тысячи тонн бомб, уничтожено 230 самолетов врага. Мы уже сообщали, что операция «Неистовый» была секретной и никогда не освещалась в прессе. Завеса секретности стала приоткрываться только в последнее время.
В октябре 1944 года основная часть личного состава покинула авиабазу и двинулась на запад. На базе осталось двести военнослужащих, которые выполняли свои обязанности, совершенно не связанные с челночными операциями.
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