Самый известный адвокат Российской Империи Фёдор Никифорович Плевако – выдающийся адвокат и судебный оратор

Если речь заходит об адвокатуре, то, пожалуй, тут признанным "классиком" заслуженно считается Фёдор Никифорович Плевак о . Отцом будущей знаменитости был ссыльный поляк Василий Плевак, матерью – бывшая крепостная калмычка Екатерина Серафимова. Плевак, впрочем, выслужился до надворного советника и потому из сословных соображений брак их зарегистрирован церковью не был, а потому Фёдор и его брат Дормидонт (двое других детей умерли во младенчестве) считались незаконнорожденными. Дабы скрыть этот факт, Фёдор взял отчество "Никифорович" по имени крёстного отца своего старшего брата, да и в метрике указана была его фамилия "Николаев".

Отец постарался дать своим детям достойное образование: отдал их учиться в коммерческое училище, где они стали лучшими воспитанниками и даже попали на доску почета. Однако, когда выяснилось, что мальчики незаконнорожденные, их, забыв обо всём, отчислили. Однако, родители не пали духом, и вскоре ребят зачислили в 1-ю Московскую гимназию на Пречистенке, которую Фёдор закончил с отличием и поступил на юридическое отделение Московского университета. Поступал он туда под фамилией "Плевак", но по окончании добавил к ней букву "о", причём ударение ставилось именно на ней.

Когда отец умер, братья остались единственными кормильцами матери и маленькой сестры. Фёдор зарабатывал частными уроками, а скопив денег, даже сумел в 1864г отправиться в Германию и там прослушал курс по праву. Когда он вернулся в Россию, там вовсю шли "александровские" реформы – появился суд присяжных и независимая от государства адвокатура. Именно там нашёл себя Фёдор Плевако, в 1870г вступив в сословие присяжных поверенных, что скоро несколько улучшило его материальное положение и даже позволило приобрести дом в Большом Афанасьевском переулке. И вскоре Плевако считался одним из лучших московских адвокатов: его прозвали "московским златоустом" за блестящие выступления в суде.

Но дело не только в этом. Фёдор Никифорович всегда придерживался в работе своей идеалистических взглядов, апелируя к универсальным человеческим ценностям. Он говорил: " Даю себе слово брать уголовные дела, где есть психологический интерес или общественные тенденции, или где есть сильные данные, что гроза собралась над честным человеком, оговоренном его врагами". Более того, случалось, что он не только не брал денег с бедных клиентов, но даже оплачивал за них судебные издержки. Кроме того, он занимался и научными работами: так в 1874 году перевёл с немецкого на русский язык и издал курс римского гражданского права.

Случалось Плевако выступать не только защитником, но и гражданским истцом. Так в 1874г благодаря его красноречию удалось выиграть суд против игуменьи Митрофании, которая, прикрываясь верой, занималась откровенным мошенничеством. Так страдавшую алкоголизмом москвичку Прасковью Медынцеву она уговорила подписать пустой лист, который затем превратился в долговую расписку на 237 тыс. рублей. Такую же фальшивую расписку на 1,5 млн. рублей игуменья обманом получила у миллионера Михаила Солодникова, и когда тот умер, пыталась взыскать "долг" с его брата. Именно их интересы защищал в суде Фёдор Плевако, называвший Митрофанию "волком в овечьей шкуре". В итоге игуменье (до монашества – баронесса Прасковья Розен) не помогли ни светские связи, ни попытки выдать обвинения за нападки на церковь: монахиню на 14 лет сослали в ставропольский Иоанно-Мариинский монастырь.

Некоторые выступления в суде Фёдора Плевако стали легендой. Например, защищая проворовавшегося священника, который присвоил и пропил церковную казну, за что был отрешён от сана, он промолчал всё заседание, не задал ни одного вопроса, и даже заключил с приятелем пари, что речь его адвокатская длиться будет не более минуты. Когда же пришло время выступать, он сказал лишь: "Господа присяжные заседатели, подзащитный мой более 30 лет отпускал вам грехи. Отпустите их и вы ему разок, люди русские". И присяжные священника оправдали.

Не менее оригинально он защитил старушку, укравшую чайник. Причём, линия обвинения строилась на том, что старушка, конечно, бедная и кражонка пустяковая, но на частную собственность, как одну из основ страны, посягать нельзя. В своей речи Плевако сказал следующее: " Много бед и испытаний пришлось претерпеть России за её больше чем тысячелетнее существование. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… старушка украла чайник, и этого Россия уж, конечно, не выдержит ". Старушку оправдали.

Умер Фёдор Никифорович 23 декабря 1908 в Москве от разрыва сердца. Ему было 67 лет. Похоронили знаменитого адвоката похоронен при огромном стечении народа всех социальных слоёв на кладбище Скорбященского монастыря. Но в 1929г, когда монастырское кладбище закрыли, а землю отдали под детскую площадку, его останки родственники перезахоронили на Ваганьковском кладбище, поставив на могиле дубовый крест, простоявший там до 2003 года, когда на пожертвования известных российских адвокатов над могилой был создан оригинальный барельеф с изображением Плевако. А в 1996 году Гильдия российских адвокатов учредила занесённую в Государственный геральдический реестр Золотую медаль имени Ф. Н. Плевако, которой награждаются адвокаты за выдающиеся успехи в защите конституционных прав, свобод и законных интересов граждан. Ибо с воё жизненное кредо знаменитый адвокат сформулировал так: "Без адвокатуры обойтись можно, без правды – нет ".