Самые известные в отечественной истории авиакатастрофы Начало XX века подарило человеку невиданные скорости: самолёты покорили воздух и очень быстро сделали авиаперелёты обычным средством передвижения. С тех пор перемещение в самую отдалённую точку планеты сократилось с месяцев до нескольких часов и сделалось доступным значительной части населения земного шара. На чтение: 4 минуты

Начало XX века подарило человеку невиданные скорости: самолёты покорили воздух и очень быстро сделали авиаперелёты обычным средством передвижения. С тех пор перемещение в самую отдалённую точку планеты сократилось с месяцев до нескольких часов и сделалось доступным значительной части населения земного шара. Однако любое достижение прогресса имеет свою отрицательную сторону, и для авиации это громкие катастрофы. Падения пассажирских лайнеров и захваты воздушных судов террористами, сотни человеческих жертв стали печальными, но неизбежными событиями в сводках новостей. Советский Союз и Россия как передовые авиационные державы с огромным самолётным парком также не избежали всеобщей тенденции.

Причины и следствия авиакатастроф

Крупнейшие базы данных, ведущие учёт аварий и катастроф в гражданской авиации, насчитывают с 1919 года – именно тогда зародилось регулярное авиасообщение – почти 24 000 случаев всевозможных инцидентов с воздушными судами. Наиболее распространёнными причинами инцидентов являются всевозможные технические неисправности, а также человеческий фактор (грубое нарушение инструкций и ошибки пилотов и диспетчеров, а также авиационных техников при подготовке самолётов), погодные условия, столкновения в воздухе, сбитие самолётов (сознательное или по стечению обстоятельств), захват самолётов террористами и т.д.

Советский Союз пережил период становления гражданской авиации в начале 1930-х гг. и эпоху её бурного развития с середины 1950-х гг. В 1976 году национальная авиакомпания «Аэрофлот» стала первой в мире, достигнув 100 млн перевезённых пассажиров в год. К концу существования СССР эта цифра возросла до 137 млн. При этом число инцидентов с советским гражданским воздушным флотом с начала 1970-х гг. оставалось стабильным, составляя от 20 до 40 случаев в год, в том числе до 10 с человеческими жертвами. Безопасность полётов постоянно росла: совершенствовалась авиационная и наземная техника, расширялись возможности диспетчерских служб.

Начиная с 1990-х гг. в гражданской авиации на постсоветском пространстве произошли очередные разительные перемены – наряду с внедрением современных компьютерных систем на рынок авиаперевозок пришли иностранные авиакомпании с новой авиатехникой. В итоге произошло дальнейшее сокращение инцидентов с воздушными судами до 10–20 в год. Однако полностью предотвратить громкие катастрофы, о которых говорила вся страна, это не могло. О самых памятных в истории СССР и России авиационных происшествиях и пойдёт речь ниже.

Самые известные авиакатастрофы в СССР

С 1930 по 1969 гг. в небе и на земле в СССР произошло 673 инцидента с самолётами гражданской авиации, из них 436 – с человеческими жертвами. Первой катастрофой, оставшейся в памяти нескольких поколений, стало крушение 18 мая 1935 года самого большого самолёта своего времени АНТ-20 «Максим Горький» во время демонстрационного полёта на Центральном аэродроме Москвы. В результате действий сопровождавшего АНТ-20 на истребителе И-5 лётчика Н.П. Благина, вздумавшего совершить «мёртвую петлю» вокруг крыла медленно проплывающего в воздухе гиганта, произошла катастрофа, которая унесла жизни 49 человек. Трагедия попала на киноплёнку. 14 декабря 1942 года в небе над Ташкентом потерпел крушение улучшенный вариант «Максима Горького» АНТ-20бис – тогда погибло 36 человек.

После окончания Великой Отечественной войны с середины 1950-х гг. авиасообщение в СССР приобрело широкий размах. Выросли пассажировместимость самолётов, число аэродромов и аэропортов, количество рейсов, их географический охват – как следствие, к сожалению, выросли жертвы. Так, с 1958 по 1969 гг. только катастроф с числом жертв более 50 в каждой произошло 13.

15 августа 1958 года впервые в истории СССР разбился самолёт, на котором погибло свыше 50 человек. Тогда Ту-104, совершавший полет по маршруту Хабаровск – Иркутск в сложных погодных условиях вошёл в зону мощных кучевых облаков и потерял управление. В результате столкновения с землёй погибло 64 человека, включая 10 членов экипажа. Через два месяца по той же причине в районе Канаша в Чувашии разбился другой Ту-104, выполнявший рейс Пекин – Москва. Погибло 80 человек. 30 июня 1962 года Ту-104 с рейса Хабаровск – Москва, пролетая над Красноярским краем, неожиданно ушёл в глубокий крен и перешёл в сваливание на высоте 4000 метров, погибло 84 человека. 3 сентября того же 1962 года Ту-104, летевший по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский, потерял управление и упал в болотистой местности северо-восточнее Хабаровска. Погибло 86 человек. Эта череда катастроф с первым советским турбореактивным лайнером породила ироничную фольклорную песенку на мотив похоронного марша Шопена: «Ту-104 – самый лучший самолёт, Ту-104 никогда не упадёт».

Однако самые большие катастрофы того периода случились с другими самолётами. Так, 16 ноября 1967 года в аэропорту Свердловска при взлёте разбился турбовинтовой Ил-18, на борту которого погибли 99 пассажиров и восемь членов экипажа. 23 июня 1969 года в результате столкновения над Калужской областью пассажирского Ил-14 и военно-транспортного Ан-12, перевозившего десантников, погибли сразу 120 человек. К трагедии привело то, что в сложных метеоусловиях экипажи не смогли выдержать отведённые им эшелоны высоты.

С 1970 по 1979 гг. на территории СССР произошло 372 авиапроисшествия, из них 188 – с человеческими жертвами. Восемь раз число погибших превысило 100 человек. Воистину черными для отечественной авиации стали 1972 и 1973 гг., когда в катастрофах погибли 650 и 749 человек соответственно. Четыре раза катастрофы со 100 и более жертвами случались с Ил-18, два раза – с Ту-104, по одному разу – с Ан-10 и Ил-62. 13 октября 1972 года Ил-62 выполнял рейс Париж – Москва и разбился при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной крушения стал либо воздушный разряд статического электричества, либо частичный отказ в системе продольного управления самолётом. Погибло 174 человека.

С 1980 по 1991 гг. в гражданской авиации СССР произошло 337 аварий, из них 130 – с человеческими жертвами. Пять катастроф привели к гибели 100 и более человек. Четыре таких случая произошли с Ту-154, ещё один – с Як-42. 11 октября 1984 года при заходе на посадку в аэропорту Омска Ту-154 столкнулся с двумя автомобилями, работавшими на взлётно-посадочной полосе. В результате пожара самолёт полностью сгорел, погибло 178 человек. 10 июля 1985 года Ту-154 совершал полет по маршруту Карши – Уфа – Ленинград. На высоте 11 600 метров над уровнем моря он начал сваливаться в штопор под влиянием нестандартно высокой температуры наружного воздуха и упал в 68 км северо-восточнее посёлка Учкудук. Погибло 200 человек, включая 52 детей.

Помимо катастроф, обусловленных техническими причинами, погодными условиями и ошибками экипажей, произошло несколько терактов. Крупнейшим из них по числу жертв стал взрыв Ту-104 в районе Читы 18 мая 1973 года, когда при попытке угона террористом-одиночкой погиб 81 человек. Кроме того, огромный политический резонанс имел инцидент с южнокорейским «Боингом-747» 1 сентября 1983 года, когда уклонившийся на 500 км от курса лайнер вторгся в воздушное пространство СССР, пролетел над Камчаткой и был сбит над Сахалином истребителем-перехватчиком Су-15. Погибло 269 человек. Советское правительство заявило о сознательной провокации, американцы – об акте варварства и нечеловеческой жестокости. После этого отношения между двумя великими державами достигли одной из низших точек за всю историю.

Самые известные авиакатастрофы в Российской Федерации 1992-2003 гг.

За 30 лет после распада СССР в России произошло 404 авиационных инцидента, 134 из которых привели к жертвам. В четырёх из них погибло свыше 100 человек. 3 января 1994 года у Ту-154 авиакомпании «Байкал» при наборе высоты отказал один из двигателей и начался пожар. При экстренном заходе на посадку произошла полная потеря управляемости, погибло 125 человек. 4 июля 2001 года Ту-154 авиакомпании «Владивосток-Авиа» разбился при заходе на посадку в Иркутске. Причиной крушения стал закритический угол атаки с последующим сваливанием в штопор. Погибло 145 человек. 3 мая 2006 года при заходе на посадку в сложных метеоусловиях самолёт «Аэробус» A320 авиакомпании «АрмАвиа» столкнулся с водной поверхностью и разрушился. Погибло 113 человек. 9 июля 2006 года «Аэробус» A310 авиакомпании «Сибирь» из-за ошибки экипажа выкатился за пределы взлётной полосы, врезался в гаражные боксы и полностью сгорел. Погибло 125 человек.

Крупнейшая трагедия в истории отечественной авиации произошла 31 октября 2015 года, когда «Аэробус» A321 компании «КогалымАвиа» перевозил российских туристов из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В небе над Синаем произошёл мощный взрыв, самолёт рухнул на землю и полностью разрушился. Погибло 224 человека. Ответственность за чудовищное преступление взяла на себя одна из ячеек ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России).

Известные люди, погибшие в авиакатастрофах

Авиакатастрофы нередко обрывают жизнь знаменитостей и высокопоставленных особ, в силу своего плотного графика часто пользующихся воздушным транспортом. Внезапная кончина всеобщего любимца или крупной политической фигуры всегда вызывает толки и пересуды, поднимает волну конспирологических версий. Хотя надёжность средств контроля в авиации почти всегда позволяют следствию сделать объективные выводы о причинах происшествия, нередко молва выдумывает «настоящие» и «засекреченные» причины – как правило, фантастического свойства.

В 1920–1940-е гг. заметными жертвами авиакатастроф стали крупный партийный функционер А.Ф. Мясников, прославленные красные командиры Я.Ф. Фабрициус и В.К. Триандафилов, легендарный лётчик-испытатель В.П. Чкалов, авиаконструктор В.М. Петляков, дипломат К.А. Уманский, писатель Е.П. Петров. В послевоенные годы смерть всеобщего народного любимца Ю.А. Гагарина в 1968 году стала настоящим потрясением для страны. Среди погибших в последующих авиакатастрофах – популярный журналист А.Г. Боровик, маршал С.С. Бирюзов, генералы Г.Н. Трошев и А.И. Лебедь, адмирал Э.Н. Спиридонов, офтальмолог С.Н. Фёдоров.

Большой резонанс в обществе вызвала гибель хоккейных команд ВВС в 1950 году и «Локомотив» из Ярославля в 2011 году, футболистов ташкентского «Пахтакора» в 1979 году. В последнем случае в небе над Днепродзержинском столкнулись два Ту-134, погибло 178 человек. В интернете до сих пор гуляет множество нелепых гипотез о причинах катастрофы, хотя комиссия пришла к выводу об ошибке пилотов при занятии эшелонов. 25 декабря 2016 года в результате крушения Ту-154 под Сочи погиб Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Самой недавней авиакатастрофой, вызвавшей бурной обсуждение в социальных сетях, стала гибель бизнес-джета «Эмбраэр Легаси 600» в Тверской области 23 августа 2023 года, на борту которого находилось руководство частной военной компании «Вагнер».

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