Ржевская битва – восстановление исторической справедливости г. Москва, Музей Победы, 1 марта 2018 года Научно-практическая конференция «Ржевская битва – рубеж славы, стойкости духа, жертвенного подвига, беспримерного мужества и отваги бойцовКрасной Армии в защите Москвы» ДОКЛАД НА ТЕМУ: «Ржевская битва – восстановление исторической справедливости» Уважаемые ветераны, друзья! Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая для нашего народа временем суровых испытаний и беспримерного героизма. Среди многих событий той войны, среди тяжелейших боев и сражений особо стоит Ржевская битва, названная многими ее очевидцами самой кровопролитной. В памяти нашего народа город Ржев навсегда останется символом ожесточенных сражений по всему периметру Ржевско-Вяземского выступа. Боев, продолжавшихся 14 месяцев... На чтение: 5 минут

г. Москва, Музей Победы, 1 марта 2018 года

Научно-практическая конференция «Ржевская битва – рубеж славы, стойкости духа, жертвенного подвига, беспримерного мужества и отваги бойцов Красной Армии в защите Москвы»

ДОКЛАД НА ТЕМУ:

«Ржевская битва – восстановление исторической справедливости»

Уважаемые ветераны, друзья!

Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая для нашего народа временем суровых испытаний и беспримерного героизма. Среди многих событий той войны, среди тяжелейших боев и сражений особо стоит Ржевская битва, названная многими ее очевидцами самой кровопролитной.

В памяти нашего народа город Ржев навсегда останется символом ожесточенных сражений по всему периметру Ржевско-Вяземского выступа. Боев, продолжавшихся 14 месяцев и стоивших жизни сотням тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

В своих стратегических планах немецкое командование придавало Ржевско-Вяземскому плацдарму огромное значение и неоднократно требовало от своих войск удержать Ржев любой ценой. О напряженности этих боев сохранились свидетельства не только наших участников но и признаний врагов: «Мы никогда ещё не видели такого в России. …Русские уничтожали нашу технику и вооружение, ровняли наши позиции с землёй…».

В 1942-1943 годах Красная Армия провела здесь четыре наступательных операции, и в марте 1943 года их цели были достигнуты – Ржевско-Вяземский выступ был ликвидирован . Немецкая группа армий «Центр» потерпела поражение, понеся большие потери. Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130-160 километров, были освобождены от фашистской оккупации города Ржев, Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма.

Потери советских войск в сражениях непосредственно за Ржевско-Вяземский выступ (условной разделительной линией при этом является шоссе Смоленск – Вязьма – Москва) составили 1 млн 160 тысяч человек , из них – 392 тысячи человек – безвозвратно. Политая кровью наших солдат и офицеров Ржевская земля навсегда вписана в героическую летопись истории нашей Родины.

«Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю – Наш ли Ржев наконец? » – эти горькие строки Александра Твардовского, написанные почти сразу после войны, слышал, наверное, каждый русский человек. Но многие ли по-настоящему осознавали и осознают, что Великая Победа 1945-го года была завоевана не только теми, кто в руинах Сталинграда принудил к капитуляции сильнейшую армию вермахта, но и теми, кто погиб в этом самом безымянном болоте – под Ржевом, или же у Старой Руссы, или где-то еще, – не снискав громкой славы, орденов и медалей. И даже надгробного памятника, достойного их подвига.

Между тем, наступательные и оборонительные операции наших войск на Ржевско-Вяземском направлении имели огромное стратегическое значение. Это было отмечено в приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина к 25-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля 1943 года : «Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда».

Несмотря на это, к сожалению, в течение послевоенных десятилетий масштабы и значение проведенных советским командованием наступательных операций подо Ржевом недооценивались. При изложении истории Великой Отечественной войны в учебниках, при проведении официальных памятных мероприятий внимание уделялось, прежде всего, самым громким победам Красной Армии: разгрому немцев под Сталинградом и Курском, освобождению Украины и Белоруссии в 1944 году, взятию Берлина. Голос профессиональных военных, голос ветеранов – участников Битвы за Ржев звучал недостаточно громко.

И даже сейчас, когда торжественно были отмечены юбилеи разгрома немцев под Москвой и Сталинградом, и наверняка этим летом будет широко отпразднован юбилей Победы на Курской дуге, многие наши ведомства и средства массовой информации как будто стесняются вспомнить и отдать дань уважения тем, кто сражался и погиб в составе Западного и Калининского фронтов на Ржевско-Вяземской земле.

Велика и горька была наша Победа. За прошедшие 75 лет столько сказано было и так много мы знаем о ней! Однако: стремление пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оболгать подвиг наших предков, извратить смысл пережитой ими трагедии и, главное, поставить под сомнение всемирно-историческое значение одержанной ими Победы только усиливается.

Видимо, в каких-то секретных лабораториях выведен и запущен в наше общество настоящий вирус низости и подлости – или как иначе все это назвать?

Не раз приходилось слышать или читать высказывания некоторых современных «ревнителей исторической правды», будто результаты наступательных операций Красной Армии подо Ржевом таковы, что ими и гордиться-то не стоит. Будто советские полководцы Георгий Жуков, Иван Конев как-то не так здесь действовали, и гитлеровские генералы их превзошли, «переиграли»… Некоторые заврались до такой степени, что издают книжки о «поражении маршала Жукова» под Ржевом. Унижают, оскорбляют подвиг советских солдат, называя эти сражения то «бессмысленной бойней», то «мясорубкой», причем подло выдают эти словечки за «народную память».

Как же так, господа? В каких заграничных банках заложена ваша совесть?

Взгляните на карту. Историки и мемуаристы не раз сравнивали Ржевско-Вяземский выступ с «трамплином», «пистолетом», «направленным в грудь Москвы». Но разве это немцы смогли, оттолкнувшись от этого пресловутого «трамплина», организовать новое наступление на Москву? Нет, наоборот – это войска Красной Армии, войска Западного фронта, воевавшие здесь, освободили сначала Ржев, а потом штурмовали Берлин.

Историки подтвердят: без объективного освещения взаимосвязи результатов сражений под Ржевом с триумфальной Победой в Сталинградской битве, долгожданным прорывом блокады Ленинграда невозможно в полной мере оценить общий итог вооруженного противоборства на советско-германском фронте в 1942-1943 годах – достижение Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне. Невозможно забыть и главный, конечный итог войны – страшный враг был разгромлен. Знамя Победы водружено над Рейхстагом. Состоялся Нюрнбергский процесс.

Вклад в Победу тех, кто погиб подо Ржевом – огромен.

О справедливости этого вывода свидетельствуют результаты исследований современных российских историков, продолжающих отечественную традицию объективного научного изучения и осмысления трагических и героических страниц нашей истории. Уверен, историки-профессионалы России делают свою работу превосходно – об этом свидетельствует, например, изданный несколько лет назад многотомный фундаментальный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», где сражениям подо Ржевом отведено достойное место.

Российское военно-историческое общество, в соответствии со своими Уставными целями, проводит большую работу для увековечения памяти погибших при защите Отечества. И делает это согласно глубокому внутреннему убеждению в необходимости восстановления исторической справедливости в отношении памяти участников важнейших сражений, происходивших на Ржевско-Вяземской земле в 1942-1943 годы.

Ведь возможно ли нам, потомкам Героев той жестокой и кровопролитной войны, живущим ныне под мирным небом, быть беспамятными? Конечно же, НЕТ . И пусть вспомнить всех поименно практически невозможно (сколько их, безымянных солдат еще лежат в лесах и болотах Ржевской земли!), мы склоняем головы перед ПАМЯТЬЮ павших.

К сожалению, с каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше, а значит, от нас уходит живая память целого поколения. Сегодня нам необходимо сохранить историю наших отцов и дедов, которые сделали все возможное во имя мирного будущего нашей Родины, и передать её нашим детям, внукам и правнукам. Для этого мы должны помнить даже самые тяжелые и трагические страницы той войны!

Но как быть с необходимостью достойного увековечивания подвига ? Как сделать так, чтобы подвиг сражавшихся в районе Ржева солдат и офицеров занял в символическом пространстве национальной памяти место, соответствующее масштабам и значению проходивших здесь сражений?

Во-первых, ключевым событием 2017 года стал Конкурс проектов на лучшее архитектурно-художественное решение памятника «Ржевский Мемориал Советскому Солдату» .

Идея создания Мемориала была озвучена Секретарем Союзного государства Григорием Алексеевичем Рапотой и поддержана Министром культуры РФ , Председателем Российского военно-исторического общества.

– Наша армия потеряла в боях подо Ржевом около 400 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Это больше, чем все потери Великобритании, включая мирное население, за время Второй мировой войны. К сожалению, череда сражений на Ржевско-Вяземском выступе, как и многие события Великой Отечественной войны, становятся объектом откровенной лжи, спекуляции, передергивания и издевательства над святой памятью наших воинов. Наша задача сегодня – возвести такой Мемориал, чтобы, увидев его, молодые люди сами захотели спросить родителей, что там происходило на самом деле и в чем масштаб этого трагического сражения , – сказал Министр культуры РФ.

Создание «Ржевского Мемориала Советскому Солдату» – это наш нравственный долг и вклад ныне живущих в дело восстановления исторической справедливости!

С целью объединения усилий в деле создания Мемориала, был сформирован Организационный комитет , в состав которого вошли представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации, Министерства обороны РФ, РВИО, Администрации Тверской области. Возглавили оргкомитет два сопредседателя: Министр культуры РФ, Председатель РВИО В.Р. Мединский и Секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота .

Для реализации данного проекта Министром культуры РФ поручено Российскому военно-историческому обществу объявить открытый Международный творческий конкурс на создание лучшего проекта Мемориала . Работы скульпторов выставлены в Музее Победы на Поклонной горе, чтобы с ними могло ознакомиться больше зрителей.

Ввиду огромной общественной значимости создаваемого Мемориала жюри подошло к обсуждению работ с максимальным вниманием. К сожалению, авторы представленных проектов не смогли в полной мере реализовать творческое задание. После обсуждения Министром культуры РФ было принято решение о необходимости продления конкурса до конца марта 2018 года .

Мемориал планируется создать в 2020 году, к 75-летию Великой Победы , у дер. Хорошево Ржевского района Тверской области. Мемориал будет виден с федеральной трассы М-9 «Москва-Рига», по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

Следует заметить, что Российское военно-историческое общество к созданию Мемориала подходит с большой ответственностью и надеется, что результатом станет величественный комплекс, по своим масштабам не уступающий Монумента на Мамаевом кургане, в берлинском Трептов-парке.

Во-вторых, при поддержке Администрации Ржевского района и Правительства Тверской области проводится Международный поисковый военно-исторический лагерь «Калининский фронт» , в котором за 2 года приняли участие более 1 200 поисковиков со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Во время экспедиций были обнаружены останки более 800 советских солдат и офицеров , установлены имена 67 красноармейцев. В память о павших на Ржевской земле солдатах и офицерах в деревне Кокошкино был установлен Памятник Советскому Солдату .

В-третьих, значимым событием стало открытие в год 70-летия Великой Победы в дер. Хорошево Военно-исторического музея РВИО «Калининский фронт. Август 1943 года» , который, несмотря на удаленность от столицы, оснащен современным мультимедийным оборудованием.

Место для музея было выбрано уникальное – именно здесь, во время своей единственной поездки на фронт, останавливался в небольшом деревянном доме Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин.

Его приезд под Ржев в начале августа 1943 года не случаен – Верховный Главнокомандующий хотел увидеть узел немецкой обороны, который держал его в напряжении многие месяцы.

Находясь на Ржевской земле, он отдал приказ о проведении первого салюта в честь освобождения городов Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. 5 августа 1943 года Москва салютовала нашим доблестным войскам двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий.

На территории Музея можно увидеть Памятник-Бюст Командующему Калининским фронтом, Маршалу Советского Союза Андрю Еременко, а 23 февраля 2018 года здесь же был открыт бронзовый Памятник-Бюст Верховному Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину . Кроме этого, на «Аллее Героев» посетители Музея смогут познакомиться с Героями Советского Союза – уроженцами Ржевской земли – 5-ти из них уже установлены Памятники, а всего их будет 12.

Историко-мемориальная деятельность на Ржевской земле ведется Обществом более 4-х лет и имеет для нас первостепенное значение. Мы планируем продолжать эту масштабную работу при поддержке Администрации района и области и в дальнейшем.

Вне всяких сомнений, наш общий долг – беречь и отстаивать Память о войне, об истинных героях, над которыми время не властно, твердо противостоять попыткам переписать историю.

Сегодня, как никогда, нам важно знать и помнить, что современный мир и его благополучие основаны на Великой Победе Советского народа . Невиданный героизм на фронтах и в тылу, сплочённость и единство советских людей всех возрастов сделали эту войну поистине Великой Отечественной.

Не будь жертвенного подвига и беспримерного мужества наших солдат и офицеров, всего Советского народа, возможно, вся история человечества пошла бы совсем по другому пути развития . Мы должны всегда помнить о людях, которые в схватке с грозным врагом выстояли и победили!

Пусть благодарная память о Героях Отечества для нас всегда будет неиссякаемым источником нравственной силы, созидательной энергии и высокой ответственности за будущее для новых поколений!

В преддверии 75-й годовщины освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков , по поручению Министра культуры РФ, Председателя Российского военно-исторического общества, сердечно поздравляю Вас с этим знаменательным событием! Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов Вам и вашим близким под мирным безоблачным небом!

Спасибо за внимание.