Русское географическое общество. В поисках неоткрытой России 18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество На чтение: 2 минуты

18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество. В этот день император Николай I утвердил представление министра внутренних дел о создании Русского географического общества. Позже оно будет переименовано в Императорское.

Знать свою землю

В середине XIX века начинается активное развитие экономики России, и это потребовало достоверных географических сведений о родной стране и о прилегающих территориях. Географические общества уже появились за рубежом. Первыми создали такую организацию французы в 1821 году, потом немцы – в 1828 году, британцы – в 1830 году. Из художественной литературы, а именно из романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта», наши читатели познакомились с одним из выдающихся представителей Парижского географического общества Паганелем. Он, правда, со слов Верна, был еще и почетным академиком Русского географического общества. Но не будем отвлекаться на выдумки.

В XIX веке географическая наука имела еще много белых пятен, и общественность не оставалась равнодушной к серьезным экспедициям и открытиям. Вернувшихся из дальних походов чествовали как героев, и все ждали от них рассказов о дальних странах. В 1843-1844 годах в Петербурге начал собираться кружок статистов и путешественников. На этих собраниях обсуждались новые книги и карты, результаты новых экспедиций. Чаще всего собирались у Николая Надеждина или Карла Бэра. Со временем эти собрания стали очень многолюдными, и на них было много случайных людей. Вот тогда и появилась идея о создании общества с четким уставом, которая была поддержана известными русскими учеными, такими как Федор Литке, Карл Бэр, Фердинанд Врангель и другие. Первоначально планировали назвать организацию как географо-статистическое при Министерстве внутренних дел, но император велел именовать его Географическим. Сначала Общество финансировалось через государственные структуры (10 тысяч рублей в год), а позже значительную финансовую помощь оказывали меценаты. Главной целью деятельности Общества стало изучение «родной земли и людей её обитающих». Началось активное собирание, систематизация и распространение самых различных сведений о самой России, при этом продолжалась активная экспедиционная, издательская и просветительская работа.

Русское географическое общество: история открытий

Открывать свою землю наши предки начали задолго до создания общества. К 1845 году в Русском государстве знаний о своей земле и о соседях было накоплено столько, что хоть открывай еще одно общество. Большое количество сведений о природе и хозяйстве России было накоплено в монастырских летописях. Летописи рассказали нам о походах новгородцев в северные моря. В XII веке наши предки владели всем европейским севером, от Кольского полуострова до Печоры, а после пошли за Каменный Пояс (Урал). В конце XVI века был издан первый атлас России («Большой чертеж Московского государства»), и на нем мы видим земли от Днепра до Оби и от Лапландии до Крыма и Кавказа. В это же время Ермак вступает на земли Западной Сибири, а в 1587 году основан город Тобольск. В следующем веке русские уже на берегах Енисея и двигаются к реке Лена. В 1639 году первым из европейцев русский человек Иван Москвитин выходит на берег Тихого океана. В 1647 году заложен Охотск, а через год экспедиция Семена Дежнева обогнула материк и доказала отсутствие связи между Азией и Северной Америкой. В 1667 году тобольский воевода Петр Годунов создал «Чертеж Сибирской Земли».

При первом русском императоре Петре I география становится наукой. В 1701 году была завершена «Чертежная карта Сибири» С.У. Ремизова. Под руководством немецкого географа Мессершмидта прошла семилетняя экспедиция для изучения «всех царств Сибири». Были открыты многочисленные месторождения полезных ископаемых, сделаны уточненные географические карты исследуемых районов. По инициативе Петра I была снаряжена Первая Камчатская экспедиция под руководством В. Беринга и А. Чирикова, а чуть позже и Вторая Камчатская экспедиция, которые сделали массу открытий в северной части Тихого океана. С 1745 года русские картографы стали использовать градусную сетку. В 1758 году Географический департамент возглавил Михаил Ломоносов, который очень много сделал для организации географического дела.

В первой половине XIX века русские исследователи вышли на мировой простор. Сначала И. Крузенштерн и Ю. Лисянский совершили 1-ю русскую кругосветную экспедицию, а чуть позже подобную провели и Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. В результате были исследованы огромные просторы Тихого океана, открыта Антарктида и сотни островов, исследованы Сахалин и Аляска.

Создание Русского географического общества не остановило этот процесс, наоборот, придало ему новый импульс. Общество внесло вклад в изучение не только нашей страны, но и других территорий. Каждое такое исследование связано с именами замечательных русских людей: И. Мушкетова, Н. Пржевальского, Г. Потанина, П. Семенова-Тян-Шанского, В. Обручева, Н. Миклухо-Маклая и многих других. Общество всегда было неразрывно связано с русским флотом и морскими экспедициями. Действующими членами Общества были П. Анжу, В. Завойко, П. Лисянский, С. Макаров и другие. Этот список можно продолжать до бесконечности. О русских путешественниках, географах, естествоиспытателях написано множество книг, исследований. Мы также неоднократно обращались к этой теме и рассказывали, как и кем осуществлялись эти подвиги.

После революции деятельность Общества продолжилась, правда, не в таких объемах и масштабах, какие были ранее. Однако сохранилось значение РГО как научно-организационного центра, места общения и дискуссий. В 1918 году в нашей стране открывается первый в мире Географический институт, в следующем году по инициативе Вениамина Семенова-Тян-Шанского был основан первый в России географический музей. Особое место стала занимать работа региональных отделений, и число их увеличилось. Сегодня Российское географическое общество – организация, деятельность которой известна каждому жителю нашей страны. РГО объединяет всех, кто стремится узнать новое о России, кто готов помогать сохранять ее природные богатства. В 2009 году президентом Общества избран Сергей Шойгу, министр обороны России. Общество продолжает заниматься организацией экспедиций и исследованиями, образованием и просвещением, охраной природы, изданием книг и работой с молодежью. Помните героя пьесы Д. Фонвизина «Недоросль» Митрофанушку? На вопрос о знании географии он отвечал: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь». С этим мы согласиться не можем. Сегодня знание географической науки является составной частью для формирования патриотизма и национальной идентичности.