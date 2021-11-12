Русско-турецкая война 1768-1774 годов Одна из ключевых по значению войн между Российской и Османской империями. Целью России являлось получение выхода к Чёрному морю, Турции – свои владения в Причерноморье и на Кавказе и захватить Астрахань. В 1774 г. был заключен Кючук-Кайнарджийский договор, по которому Крымское ханство стало независим под протекторатом России, Турция уступила России северное побережье Чёрного моря. На чтение: 7 минут

ХОД СОБЫТИЙ

На основании договоров с Турцией Россия обязывалась не вмешиваться в польские дела и не вводить свои войска в пределы Речи Посполитой, по после смерти короля Августа III в 1763 г. для поддержки избранного кандидата России – Станислава Понятовского русские войска были введены в Польшу. В октябре 1768 г. османский великий визирь оскорбил российского посла и заключил его в Семибашенный замок. Используя инцидент, султан Мустафа III 25 сентября 1768 г. объявил России войну.

При поддержке России в Черногории, Албании, Боснии, Герцеговине и Македонии началось восстание христиан. В 1769 г. три русских армии под начальством князя Голицына (около 65 тыс.), Румянцева (до 43 тыс.), генерала Олица (до 15 тыс.) были сосредоточены на основных направлениях. 15 апреля 1769 г. армия Голицына форсировала Днестр, неудачно попыталась овладеть крепостью Хотин и отступила в Подолию. Армия Румянцева в начале мая перешла через Днепр и направилась к Елизаветграду. Турецкие войска переправились через Дунай и заняли Молдавию, но наступательное движение турок замедлилось. 3 июня они перешли через р. Прут и главными силами двинулись навстречу армии Румянцева, но благодаря маневру Голицына были вынуждены отказался от вторжения в Малороссию. 27 августа турки атаковали российскую главную армию у Княгинина, но были отброшены за реку, а 6 сентября их отряд на левом берегу Днестра был полностью уничтожен. Турецкая армия отступила к Яссам, а потом к Рябой могиле, часть разбежалась. 9 сентября русские войска заняли Хотин, в конце ноября был занят Бухарест.

В 1770 г. военные действия возобновились. Наступление Румянцева ознаменовалось победами при Рябой могиле, Ларге и Кагуле, сдались крепости Измаил и Килия. Одновременно турки потерпели разгром на море у крепости Чесма. При поддержке русского флота подняли восстание греки Пелопоннесса. В 1771 г. султан сосредоточил значительные силы в придунайских крепостях и с мая 1771 г. турецкие отряды начали набеги в Валахию, стараясь вытеснить русские войска. Летом после удачных операций русских войск в Крыму крымские татары заключили с князем Долгоруким договор, по которому Крым переходил под покровительство России. Порта не соглашалась на это, в 1772 – начале 1773 гг. шли безуспешные переговоры и весной 1773 г. война возобновилась.

В апреле–мае 1773 г. русские отряды Вейсмана, Салтыкова и Суворова произвели ряд удачных операций на правом берегу Дуная, а 9 июня Румянцев с главными силами перешёл Дунай у с. Гуробала. 18 июня 1773 г. он подошёл к Силистрии, овладел передовыми укреплениями; узнав о приближении 30 тыс. турецкой армии, отступил к Гуробалу. Турки перешли в наступление; но предпринятые ими попытки кончились неудачей. В апреля 1774 г. корпуса Каменского и Суворова перешли Дунай, заняли город Базарджик, 9 июня разбили турок у Козлуджи и подошли к Шумле. Начались переговоры о мире и 10 (21 июля) был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. ратифицированный султаном13 января 1775 г.

По невыгодному для Турции договору Крым стал политически независимым от Турции, Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, степь между Днепром и Бугом. Русский флот получил свободу хождения в турецких водах. Порта признала титул русских императоров, даровала амнистию и свободу вероисповедания балканским христианам, обязалась распространить амнистию на Грузию и Мингрелию, обязалась уплатить России контрибуцию в 4,5 млн рублей.

НАПАДЕНИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР

15 января крымский хан Крым-Гирей с большим войском (с лишком 70000 человек) перешел русскую границу у местечка Орла, намереваясь с главными силами вторгнуться в Елисаветградскую провинцию, а оттуда в Польшу, где ждали его конфедераты; они указывали ему и дорогу. Татары, встреченные пушечными выстрелами-в Елисаветграде, не решились брать эту крепость, а рассеялись для опустошения и сожжения окрестных селений; та же участь постигла и польские владения, когда явились туда союзники конфедератов. Опустошив, по обычаю, земли и врагов, и друзей, крымские разбойники, довольные ясырем, ушли за Днестр; и хан отправился в Константинополь, повез султану в подарок пленных женщин. Из Елисаветградской провинции было уведено более 1000 человек пленных, много скота, сожжено в ней было более 1000 домов. Другой татарский отряд пробрался к Бахмуту и опустошил также окрестности: отсюда выведено было пленных около 800 человек. Но это было последнее в нашей истории татарское нашествие!

Русская наступательная армия должна была не допускать турок войти в Польшу. 15 апреля она перешла Днестр по направлению к Хотину. Ее действия начались удачно; но князь Голицын не решился осаждать Хотина по недостатку артиллерии и продовольствия, потому что вся Молдавия была страшно опустошена турками. 21 апреля русское войско отступило от Хотина, турки напали на обоз, но были прогнаны с большим уроном. 24 апреля кн. Голицын перешел обратно Днестр.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 28. Гл. 1. http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv28p1.htm

ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

В 11 часов утра 24 июня граф Орлов дал сигнал: всему флоту атаковать неприятеля.

Через полчаса после сигнала началась сильная канонада турок по нашему приближающемуся к ним флоту. Шедший в авангарде адмирал Спиридов атаковал первым, за ним вступила в бой «кордебаталия». Что касается арьергарда, которым командовал Эльфинстон, то он оставался некоторое время вдали. Первыми напали на турецкий линейный корабль «Реал-Мустафа» (где находился сам капитан-паша) русские линейные суда «Европа» и «Евстафий». «Реал-Мустафа» вскоре загорелся от русского артиллерийского огня. Команда в панике бросилась в море, чтобы вплавь добраться до берега. Но тут русских постигла большая неудача: «Евстафия» течением нанесло прямо на горящего ярким пламенем «Реал-Мустафу», и никакими усилиями нельзя было удержать его от этого гибельного сближения. Когда «Евстафия» прибило окончательно к «Реал-Мустафе», русские матросы и армейский отряд бросились на абордаж и перебили турок, еще находившихся на борту пылающего судна. Но тут горящая грот-мачта турецкого корабли вдруг рухнула прямо на «Евстафия», и так как крюйт-камера была открыта (для пополнения артиллерии порохом и снарядами во время боя), то горящие головешки попали в нее. Раздался оглушительный изрыв, и «Евстафий» взлетел на воздух. Спустя несколько минут был взорван и «Реал-Мустафа».

Сражение продолжалось с большим упорством со стороны русских. Турецкий огонь направлялся не очень умело, но совсем худо обстояло у турок с маневрированием. Громадный стопушечный корабль капитана-паши (так и называвшийся «Капитан-паша») был атакован «Св. Януарием» и «Тремя иерархами» и беспощадно обстреливался ими, и турки решили увести его прочь. Начали поспешно обрубать канаты, по это делалось в такой панике и растерянности, что забыли перерубить шпринг. […]

После этого на турецких судах стали самым спешным образом обрубать якоря, и турецкий флот обратился в бегство, осыпаемый русскими ядрами и брандскугелями. Турки бежали в беспорядке, сбиваясь в кучу, устремляясь к каменистому берегу Чесменской бухты («Сисмы», как русские тогда еще ее называли). Алексей Орлов до самого конца боя не знал, жив ли его брат Федор, находившийся на погибшем «Евстафии». Только по скончании боя он узнал, что Федор находится в числе немногих спасшихся. На «Евстафии» погибло, но первоначальным подсчетам, 34 офицера и 473 солдата и матроса, спаслось 58 человек. Всего же русские в этот день потеряли убитыми 523 человека. Таким образом, если не считать погибших при взрыве „Евстафия», потери были равны всего 10 чел. убитыми. Малое число убитых русские командиры объясняли неумелой расстановкой турецких орудий, которые «были наведены слишком высоко и стреляли только по рангоуту, повреждали мачты, реи и перебивали снасти». Таким образом, например, на корабле «Три иерарха», который стоял на якоре совсем близко («менее одного кабельтова») от неприятельского флота, был только один раненый, а в каждую из нижних мачт попало по два ядра, перебиты были почти все ванты как у грот-мачты, так и у фок-мачты. На других кораблях наблюдалось то же самое; ничтожные потери в людях и довольно большие материальные повреждения.

Весь этот бой 24 июня продолжался лишь около двух часов. Точнее было бы сказать полтора часа, потому что в последние полчаса не было уже сражения в точном смысле слова, а шла лишь погоня за поспешно убегавшими турками, на всех парусах спасавшимися в Чесменскую гавань.

Тарле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. // Тарле Е.В. Сочинения. М., 1959. Т. 10. С. 11–91 http://militera.lib.ru/h/tarle4/01.html

«СТОИМОСТЬ КАМПАНИИ» 1769–1774 ГГ. В ОТНОШЕНИИ ФЛОТА

«Всего, в течении пяти лет, было послано из наших портов в Архипелаг: 20 кораблей, 5 фрегатов, 1 бомбардирское судно и 8 мелких; куплено : 11 фрегатов и 2 бомбардирских судна; взято в приз, не считая поляк, шебек, галер и т. п., 1 корабль, 10 фрегатов. Из этих судов разломано за ветхостью: 4 корабля (Северный Орел в 1770 году, Ианнуарий, Трех Святителей и Не тронь меня в 1775 году), 6 фрегатов (Надежда благополучия 1773 г., Зея, Мило и Андро 1772 г., Миконо и Делос 1773 г.), 1 бомбардирское судно (Гром) и 2 мелких (пинки Св. Павел 1772 г. и Соломбала 1773 г.); погибло : 4 корабля (Евстафий в 1770 г. разбился, Родос – пленный – в 1770 г. сожжен, Азия в 1773 г. без вести пропал), 2 фрегата (Феодор и Санторин, 1771 г.) и 3 мелких судна (пинк Лапоминк, судно Чичагов, пакетбот Летучий). Затем возвратилось к своим портам: 13 кораблей, 16 фрегатов, 2 бомбардирских судна и 3 мелких. Всех команд, в эти 5 лет, было отправлено (по счету коллегии) 12 200 человек; не возвратилось 4516. О суммах, употребленных на содержание флота, сведения наши не полны: снаряжение первых трех эскадр (1709–1771) обошлось в 1 576 749 рубл.; содержание четырех эскадр в 1772–73 г. обходилось в 508 725 рубл., содержание 5 эскадр в 1775 г. стоило 565 142 рубля, следовательно, во все 6 лет издержано на снаряжение и содержание эскадр – 3 149 341 рубл.; вновь, сверх штата, для настоящей войны собственно построенные суда стоили 1 285 598; всего 4 434 939 рубл. Но сюда не вошли суммы, ассигнованные непосредственно из Государственного Казначейства: Графу Орлову, при самом начале кампании, на чрезвычайные расходы 300 000 рубл., Адмиралу Спиридову 480 000, Эльфинстону и Арфу по 200 000; суммы посылавшиеся графу Орлову в последствии; подати, собираемые с островских жителей; призовые части, поступавшие в казну, и проч. и проч.»

Соколов А. Архипелагские кампании // Записки Гидрографического департамента Морского министерства, ч. VII. СПб., 1849/ C. 400–401. http://militera.lib.ru/h/tarle4/01.html

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГЛАЗАМИ ТУРКА

Когда наступила весна, мы, по обыкновению, расположились в поле возле Баба-дагы [Бабадаг в Добрудже в Румынии]. К визирю пришло от Стремени государева тайное предписание не переходить Дуная. Армия осталась на месте. Но визирь счел за нужное воздвигнуть грозную батарею возле Тулчи, и Ахмед, ага сипагов, удостоился этого поручения. Устроив прекрасную батарею, он вооружил ее тридцатью или сорока пушками: для защиты ее отряжено нужное количество войска под начальством трехбунчужного паши, и ага сипагов, однажды утром, отправился сам прикрывать новое укрепление своей конницей. Вскоре, гяур, перейдя Дунай у Исмаила, напал на них, с несколькими пушками. Войска, находившиеся в укреплении и вокруг него, двинулись несколько шагов вперед, навстречу неприятелю, и тотчас же побежали в лес. Гяур беспрепятственно занял батарею, и начал действовать ее же орудиями. Это происходило не далее как в двух или трех часах пути от главной квартиры. Свежее войско немедленно было послано. Оно стеснило неверных. В то же время, по мудрости Аллаха, пошел сильный дождь с градом. Гяур не мог стоять в грязи, и ушел в ад.

Рассказ Ресми-эфендия, оттоманского министра иностранных дел, о семилетней борьбе Турции с Россией (1769–1776) . СПб., 1854. http://wars175x.narod.ru/doc/mmr_resm04.html

НА ПУТИ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ

За удивительными морскими победами на Архипелаге следовали такие же сухопутные в Бессарабии на Ларге и Кагуле (июль 1770 г.). Заняты Молдавия и Валахия, взяты Бендеры; в 1771 г. овладели нижним Дунаем от Журжи и завоевали весь Крым. Казалось, территориальная задача русской политики на юге была разрешена; сам Фридрих II находил присоединение Крыма к России умеренным условием мира. Но петербургская политика, чересчур смелая в начинаниях, была довольно робка в подсчете добытых итогов. Боясь встревожить Европу такими крупными присоединениями, как Крым и азовско-черноморские степи, где между Кубанью и Днестром кочевали ногайские татары, там придумали новую комбинацию - этих всех татар не присоединять к России, а только оторвать от Турции и объявить независимыми, точнее, заставить променять легкую зависимость от единоверного султана на покровительство грозной иноверной царицы.

Ногаи подались на русское предложение, но крымский хан понял мудреный план и напрямки обозвал его в своем ответе русскому уполномоченному пустословием и безрассудством. Крым и был завоеван в 1771 г. именно для того, чтобы навязать ему русскую свободу. В число русских условий мира поставлено было и освобождение завоеванных Россией Молдавии и Валахии от Турции, и Фридрих II считал это дело возможным. Теперь сопоставим конец войны с ее началом, чтобы видеть, как мало они сходятся. Предпринято было два освобождения христиан на разных европейских окраинах Турецкой империи, греков в Морее, румын в Молдавии и Валахии. От первого отказались, потому что не сумели исполнить, от второго принуждены были отказаться в угоду Австрии и кончили третьим, освободили магометан от магометан же, татар - от турок, чего не замышляли, начиная войну, и что решительно никому не было нужно, даже самим освобожденным. Крым, пройденный русскими войсками еще при императрице Анне и теперь вновь завоеванный, не стоил и одной войны, а из-за него воевали дважды.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec76.htm

ПЕРЕГОВОРЫ О КРЫМЕ

Начались переговоры о мире. Москвитянину, несмотря на все его победы, война наскучила: он искренно желал примириться, и в течении четырех месяцев все статьи трактата были решены без затруднения. Но наконец дело опять дошло до одной несчастной независимости Татар.

– Мы дадим сорок, даже пятьдесят тысяч мешков денег, сказал Абдур-реззак-Эфенди: отступитесь от этой неблагопристойной речи!

– Нельзя! отвечал Апрышкуф [Обресков]. Мы дали Татарам слово, что сделаем их самостоятельными, и слова нашего изменить не можем.

Но он не мог преклонить Абдур-раззака, и потребовал сорокадневного сроку, чтобы отнестись к своей Двери и испросить разрешения. По истечении этого времени, Апрышкуф, вынимая из кармана бумагу, сказал:

– Вот пришел ответь из Путурбурка [Петербурга]. Мы не хотим от вас ни гроша денег, но вы должны отказаться от верховной власти над Татарами. За то мы сделаем вам другие уступки. Самостоятельности Татар мы требуем для того что, пока они состоять под вашим покровительством, нам нельзя спокойно у себя жить: надеясь на вашу защиту, они всегда готовы причинять вред нам. Это беспрестанно подает повод к ссорам с Высокою Партою, и равно невыгодно для вас как я для нас. Не говорите, будто мы имеем в виду овладеть Крымом. Крым теперь – в наших руках: однако ж мы отдаем его! Если б мы не захотели оставить Крыма, вы не могли бы отнять его у нас; но в таком случае, с одной стороны, примирение с вами сделалось бы затруднительным, с другой, мы принуждены были бы послать туда сорок или пятьдесят тысяч войска для занятия всех крепостей, а это нам не сходно. Мы оставим Крым, оставим все острова в Архипелаге и все области, завоеванные нами в здешней стороне, и уйдем восвояси. Мир наш с вами будет прочен: иншаллах, если угодно Аллаху, до дня преставления света не случится причины к ссоре! За что ссориться? Нашего государства нам достаточно!

Рассказ Ресми-эфендия, оттоманского министра иностранных дел, о семилетней борьбе Турции с Россией (1769—1776) . СПб., 1854. http://wars175x.narod.ru/doc/mmr_resm05.html

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИИ НА ДУНАЕ В 1773 Г.

В сей неудачный день получили известие, что Нуман-Паша с большим корпусом идет в помощь Силистрии. Мы отступили, и фельдмаршал послал генерала Вейсмана атаковать Нуман-Пашу. Вейсман, по своему обыкновенно, имел удачу и увенчал имя свое славою, но сия победа была для него последнею. Нуман-Паша был совершенно разбит, но армия сделала почти при самом начале битвы, чрезвычайную потерю. Вейсман, генерал храбрый, с величайшими военными дарованиями, и прославленный многими победами — был убит [3 сентября 1773 г.].

После этого приказано войскам обратно Дунай переходить. Мне велено армию переправлять, а корпусу Потемкина велено делать арьергард, но Потемкин где-то достал себе несколько судов и прежде всех перебрался. На эту кампанию наши генеральные операции кончились. Осенью генерал-лоручик Унгерн назначен командиром корпуса, бывшего Вейсманова, который был всегда на левом фланге; мне скомандирован корпус из главной армии, и нашим двум корпусам приказано идти за Дунай. Точного нечего предписано не было, почему я переправился чрез Дунай в Гирсове и скоро с Унгерном соединился. Мы рассудили идти в Карасу-Базар. Когда мы возымели неприятеля в виду, я послал наши легкие войска обойти правой неприятельский фланг. Кой-час наши тронулись, турецкая конница бежала; наши за ними вдогонку и сколько было дня все их гнали и били. Не замешкалась и турецкая пехота бежать, преследуемая нашей кавалерией. Но в сих гористых и каменистых местах кавалерия пред пехотой выгод не имеет: Я взял егерский батальон и за ними следовал. Отошед верст пятнадцать, как начало вечереть. Турки засели на кладбище, но были окружены, и в туже ночь паша со всем своим войском сдался. Я их привел в наш лагерь; оттуда с конвоем отправили их в Гирсово, и потом за Дунай.

П.В. Долгоруков. Сказания о роде Князей Долгоруковых. СПб., 1840. http://wars175x.narod.ru/mmr_dlg17.html

Обложка: Теодор де Роде « Аллегория на Чесменскую победу», 1771 год. Из собрания Третьяковской галереи.

Источник: my.tretyakov.ru