Русские на Афоне: оплот православия Святая гора Афон. Именно здесь находится средоточие православной веры и духовной силы. На земле нет другого такого места, где на относительно небольшой территории живет столько православных монахов. Именно в монастырях Афона хранятся рукописи и иконы, мощи и реликвии святых (в том числе часть мощей Иоанна Крестителя и останки Марии Магдалины), а также часть креста, на котором был распят Иисус. Но, наверное, самое главное богатство – это сохраненная в афонских обителях духовная жизнь славной Византии и других православных народов: сербского, болгарского, румынского и, конечно, русского. Отличительной чертой монахов Святой горы всегда была любовь к наукам и просвещению. В уединении они изучали... На чтение: 2 минуты

Святая гора Афон. Именно здесь находится средоточие православной веры и духовной силы. На земле нет другого такого места, где на относительно небольшой территории живет столько православных монахов. Именно в монастырях Афона хранятся рукописи и иконы, мощи и реликвии святых (в том числе часть мощей Иоанна Крестителя и останки Марии Магдалины), а также часть креста, на котором был распят Иисус. Но, наверное, самое главное богатство – это сохраненная в афонских обителях духовная жизнь славной Византии и других православных народов: сербского, болгарского, румынского и, конечно, русского.

Отличительной чертой монахов Святой горы всегда была любовь к наукам и просвещению. В уединении они изучали книги – это сделало их обладателями больших познаний. Свидетельствами их учености стали ценные труды в различных областях знаний.

Сегодня на Святой горе расположено 20 монастырей и несколько скитов. Паломники со всего света тянутся на Афон, и в первую очередь для них это место – оплот православия.

Святая гора Афон расположена на северо-востоке Греции, на одном из зубцов полуострова Халкидики. С трех сторон она окружена водами Эгейского моря. Высота горы – 2033 метра. Весь полуостров покрыт густыми лесами. Когда экскурсионный теплоход плывет вдоль берегов, открываются изумительные пейзажи, среди которых постоянно вырастают монастыри.

Попасть на полуостров можно по морю или на вертолете. Правда, есть и сухопутная дорога, но монашескую страну отделяет от другого мира охраняемая граница, обнесенная высоким забором. Чтобы попасть на территорию Афона, нужно получить специальное разрешение. Женщины на Святую гору не допускаются. Имея разрешение, многие паломники и гости Афона могут подняться на вершину, где находится храм Преображения Господня и установлен массивный металлический крест – одна из афонских святынь. Идут пешком. Наверх ведут два основных пути: один – более крутой и короткий, другой – более пологий и длинный. Путь неблизкий, и у многих подъем занимает 6–8 часов.

Русские на Афоне появились уже в начале ХI века. Документы говорят, что первым русским там стал св. Антоний, впоследствии основатель Киево-Печерской лавры. После посвящения в православие и пострижения в монахи на Афоне он отправился на родину.

Выходцам из древнерусских земель в вечное правление был предоставлен скит Богородицы Ксилургу. А через 200 лет русские получили монастырь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, который действует в настоящее время. Потом на три века связь Русской церкви с Афоном ослабеет – мешали крестовые походы и монгольское нашествие на Русь.

Значительную роль в возвышении Русской церкви сыграл митрополит Киприан (1375–1406), который начал свою деятельность на Афоне, в монастыре Великая лавра. Интересное место в этой истории занимает монах Максим Грек, который 10 лет провел на Афоне, в монастыре Ватопед. По приглашению великого князя Василия III он прибыл в Москву. С его помощью множество русских книг было приведено в соответствие с греческими оригиналами.

С освобождением Русского государства от ордынской зависимости начинают крепнуть и связи с Афоном. Русские правители активнее стали покровительствовать Пантелеимонову монастырю, который так и остался главным русским религиозным центром на Святой горе. Уже в 1497 году летописи сообщают о приеме Иваном III игумена Паисия и трех старцев из Пантелеимонова монастыря. Они были благосклонно встречены и отбыли с щедрыми подарками. Несколько раз с посланцами монастыря встречался и Иван Грозный , который также помогал обители. Но не все русские цари жаловали Афон своим вниманием: так, при Петре I «поступления» иноков из России практически прекратились. С 1841 года участие России в делах монастыря усилилось, когда Николай I выразил ему высочайшее покровительство. Началось возведение новых храмов и построек, оплачивались долги, появились новые насельники.

После революции поток русских монахов на Афон прекратился. Если в 1917 году в разных монастырях проживало от 3 до 5 тысяч насельников из России, то к 1950 году их осталось меньше сотни.

В 1972 году Святую гору впервые посетил Патриарх Московский и всея Руси Пимен. А в мае 2016 года Свято-Пантелеимонов монастырь посетил президент России Владимир Владимирович Путин, вместе с ним присутствовал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Именно в эти дни отмечался 1000-летний юбилей присутствия русских на Афоне. Владимир Владимирович поблагодарил игумена Иеремию и братию монастыря за гостеприимство и радушие, которыми встречают здесь соотечественников. Президент подчеркнул, что важно и впредь делать все необходимое, чтобы этот русский уголок продолжал укреплять духовные силы всех православных верующих.

Непростая история русского присутствия на Святой горе Афон осталась в прошлом. В наши дни есть все основания говорить, что это святое место надолго останется нашей важнейшей святыней.