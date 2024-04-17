Русская Америка. 200 лет русско-американскому договору о разграничении сфер влияния. Территория Америки севернее 54°40' - наша. На чтение: 2 минуты

17 апреля 1824 года, ровно 200 лет назад в Санкт-Петербурге управляющим Министерством иностранных дел графом Карлом Нессельроде и посланником США Генри Мидлтоном был подписан первый русско-американский договор (русско-американская конвенция).

Сущность договора

По указу императора Павла I для освоения русских земель в Америке и на прилежащих островах была образована Российско-американская компания (РАК) в 1799 году. Осенью 1809 г. между Россией и США были установлены официальные дипломатические отношения. В сентябре 1821 года российский император Александр I выпустил указ, расширявший российские владения в Америке до 51-й параллели. Указ также запрещал иностранную торговлю с русскими колонистами и индейцами, обитавшими на территории Русской Америки. Для предупреждения обострения отношений с Англией и США, которые начали проявлять беспокойство, Российское правительство предложило провести трёхсторонние переговоры по урегулированию взаимных претензий.

5 (17) апреля 1824 г. был заключён первый русско-американский договор – «Конвенция, заключённая в Санкт-Петербурге между императором всероссийским и правительством Американских Соединённых Штатов о непоколебимом сохранении состоящей между ими дружественной связи».

Первая статья Договора определяла, что подданные обеих держав, могли «во всех частях Великого (Тихого) океана пользоваться беспрепятственно и с полной свободой мореплаванием, производством рыбной ловли и правом приставать к берегам в таких местах, которые ещё не заняты».

Вторая статья, однако, уточняла, что граждане Соединённых Штатов не могли без разрешения местного начальника приставать в тех местах, где находится российское селение, а российские подданные не могли приставать без позволения к селениям Соединённых Штатов на северо-западном берегу.

Согласно Конвенции 1824 г. по 54°40' северной широты была установлена линия разграничения,

севернее которой американцы, а южнее – русские, обязались не селиться.

Согласно статье 4 указывалось, что «в продолжении десяти лет, считая со дня подписания сей конвенции, кораблям обеих держав... будет позволено взаимно заходить без малейшего помешательства во все внутренние моря, заливы, гавани и бухты, находящиеся на берегу, в предыдущей статье обозначенном, для производства там рыбной ловли и торговли с природными той страны жителями». Важно, что отдельно исключили из разрешенного торгового «...всякие спиртовые напитки, огнестрельное и белое оружие, порох и военные снаряды всякого рода».

При этом это запрещение не означало, что корабли должны были подвергаться досмотру или захвату. Стороны должны были добровольно и взаимоуважительно определить правила. «… ибо высокие договаривающиеся стороны взаимно предоставили себе определять наказания и налагать денежные пени за нарушение сей статьи».

Договором предусматривалось, что обмен ратифицированными грамотами будет произведён в Вашингтоне «чрез десять месяцев или, буде можно, и прежде».

Русская Америка.

Русской Америкой называют владения Российской империи в Северной Америке, включавшие Аляску, Алеутские острова, архипелаг Александра и поселения на тихоокеанском побережье современных США – крепость Росс, а также три поселения, включавшие Елизаветинскую крепость на Гавайях.

В 1648 году русские мореходы на кочах (лодках с двойной обшивкой) под руководством Семёна Дежнёва и Федота Попова вошли в пролив, разделяющий Азию и Америку. Коч Дежнёва достиг реки Анадырь, откуда мореход отправил в Якутск донесение о том, что Чукотку можно обойти по морю. То есть, что есть пролив между Азией и Америкой… К сожалению, рапорт Дежнёва, фактически имеющий огромное значение, был отправлен в архив, где и позабыт на более 80 лет, пока его не нашли при разборе документов. Открытие северной части Америки могло состояться ещё в XVII веке.

В 1724 году Пётр I издал указ об отыскании и исследовании пролива между Азией и Америкой, это было начало экспедиций Витуса Беринга. в 1728 году – Первая Камчатская экспедиция. Стартовала она от Нижнекамчатского острога на боте «Святой Гавриил». В то же время по решению Сената на северо-восток была направлена большая военная экспедиция под руководством казака Афанасия Шестакова, назначенного главой Камчатского края.

Морской отряд экспедиции Шестакова во главе с Михаилом Гвоздевым в 1732 году достиг побережья Аляски в районе мыса Гвоздева (переименованного позднее в мыс Принца Уэльского) - крайней материковой точки северо-западной Америки. Здесь Гвоздев нанёс на карту около 300 км побережья, сейчас эти земли называются полуостровом Сьюард.

В 1741 году Витус Беринг, руководивший походом двух пакетботов «Святой Пётр» и «Святой Павел», подошёл к материку. Наконец, Северная Америка была официально открыта со стороны Тихого океана. Тогда же были обнаружены Алеутские острова. Остров, на который высадились русские моряки был назван в честь Святого Ильи.

Новые земли официально стали собственностью России.

Обложка: Уналашка, Аляска. Источник: https://ru.wikipedia.org/

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