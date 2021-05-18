Русская Армия в Великой войне: разговор с экспертом В августе завершился полевой этап Международной военно-исторической экспедиции РВИО «Русский экспедиционный корпус. Курси», который проходил неподалёку от г. Курси региона Гранд-Эст Французской Республики. Сюда в 1916 году на помощь союзникам были посланы бригады Русского экспедиционного корпуса (РЭК). Именно здесь в апреле 1917 года шло наступление части Третьей бригады РЭК (5-й и 6-й полки), а весной 2017 года французским историком-энтузиастом Пьером Малиновским были впервые обнаружены останки русского воина. Команда РВИО вернулась из экспедиции с богатым багажом – снимков, фильмов, контактов, впечатлений. За неделю работ поисковики обследовали несколько сегментов бывшего поля боя, определённых на основе архивных документов. Были обнаружены останки двух воинов... На чтение: 2 минуты

В августе завершился полевой этап Международной военно-исторической экспедиции РВИО «Русский экспедиционный корпус. Курси», который проходил неподалёку от г. Курси региона Гранд-Эст Французской Республики. Сюда в 1916 году на помощь союзникам были посланы бригады Русского экспедиционного корпуса (РЭК).

Именно здесь в апреле 1917 года шло наступление части Третьей бригады РЭК (5-й и 6-й полки), а весной 2017 года французским историком-энтузиастом Пьером Малиновским были впервые обнаружены останки русского воина.

Команда РВИО вернулась из экспедиции с богатым багажом – снимков, фильмов, контактов, впечатлений. За неделю работ поисковики обследовали несколько сегментов бывшего поля боя, определённых на основе архивных документов.

Были обнаружены останки двух воинов Русского Экспедиционного корпуса, погибших здесь в апреле 1917 года, а также смертные медальоны двух французских солдат. Кроме этого были найдены сотни предметов быта, униформы и вооружения трёх армий.

Все эти уникальные находки – в виде фотографий и видеозаписей, а также полевых заметок будут предоставлены на изучение экспертам.

В рамках деятельности Научного совета РВИО, возглавляемого Владимиром Чуровым , ведется основательная работа по исследованию находок. С Максимом Чиняковым – одним из ведущих экспертов по Первой мировой войне и участию в ней Русского Экспедиционного корпуса –– Владимир Чуров поговорил о том, как наши бригады оказались тогда во Франции, зачем и почему было принято решение такой поддержки союзников.

Максим Чиняков – доцент МГПУ, автор более 70 публикаций, посвященных, в основном, военной истории Франции. В 2006 году защитил диссертацию о русских войсках во Франции во время Первой мировой войны.

«В еликая война за цивилизацию» – именно так до начала Второй мировой называлась Первая мировая .

Справка об экспедиции РВИО :

С 17 по 27 августа 2017 года Российское военно-историческое общество по приглашению французских историков провело в регионе Гранд-Эст Французской республики (окрестности Реймса) поисковую экспедицию.

Цели экспедиции:

- посещение мест, связанных с участием Русского экспедиционного корпуса (РЭК) в сражениях Первой мировой войны во Франции в 1916-1918 гг.;

- проведение поисковых работ на местах боев РЭК и поиск артефактов, свидетельствующих о его пребывании на французской земле;

- установление контактов с французскими историками и обществом потомков солдат РЭК.

Состав экспедиции:

Члены РВИО – студенты Екатеринбургских ВУЗов и сотрудники музея военной техники «Боевая слава Урала». Экспедиция проходила на местах боёв, где 100 лет назад сражались солдаты сформированного в Екатеринбурге в 1916 году 5-го Особого пехотного полка – на линии траншей перед высотами Мон Эспен и Мон Сапиньоль недалеко от Реймса.

Основные итоги экспедиции:

1. Первая поисковая экспедиция по местам боёв русских Особых бригад, сражавшихся во Франции в 1916-1918 гг.;

2. Произведен обмен опытом поисковой работы с французскими коллегами.

3. Найдены останки двух русских воинов, павших на француской земле. Один полный скелет, который удалось атрибутировать по погонным пуговицам с клеймом «Николай Семеновъ».

От второго скелета сохраниись небольшие фрагменты, но принадлежность к русской армии удалось определить по одношпеньковой пряжке ремня, который использовался русскими солдатами.

По окончании формальных процедур, планируется перезахоронение с почестями останков на русском воинском кладбище в Мурмелоне.

4. Найдены два смертных медальона французских солдат, погибших в боях за высоту Мон Сапен недалеко от Реймса:

- Рядового 207-го пехотного полка Жюля Мазе (Jules MAZET). Родился 12.04.1875 г., проживал до войны в г. Кагор и погиб 20.12.1914. Два его брата погибли под Верденом в 1916 г.

- Капрала 3-го зуавского полка Антоине Лелонга (LELONG Antoine). Родился 16.03.1885, проживал до войны в Puy-de-Dôme и погиб в бою 16.04.1917 года.

5. Собрана уникальная коллекция артефактов с мест боёв, в том числе предметы военного снаряжения, экипировки, личные вещи, связанные с участием российских солдат в боях Первой мировой войны на французской земле: русский конический котелок, русские пуговицы, поясной ремень с пряжкой, предметы вооружения и снаряжения французского образца, которые использовались солдатами и офицерами РЭК (фляги, котелки, каски, подсумки, штыки и пр.).

6. Участники экспедиции посетили крупнейший французский музейный комплекс «Форт Помпель», оборону которого держали русские полки, и установили контакты с ведущими французскими историками Первой мировой войны (М. Буксен, А. Малиновский);

7. Участники экспедиции посетили и возложили цветы к российским воинским мемориалам и памятникам в коммуне Курси, на русском кладбище близ Мурмелона и в форте Помпель.

8. Посетили Российский духовно-просветительский центром во Франции, ознакомились с проходящими там выставками, в т.ч. о истории РЭК;

9. Проведена встреча и установлены контакты с представителями Общества потомков солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса во Франции России.