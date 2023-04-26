Российская Федерация, 1991–2020 гг. - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Конец XX века стал для Российской Федерации временем становления государственности, радикальных и неоднозначных реформ, поиска своего места в международных отношениях. Новый XXI век начался для страны под знаком централизации и выстраивания вертикали власти, стремления вернуть утраченные позиции в числе ведущих мировых держав. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

25 декабря 1991 года – Верховный Совет РСФСР утвердил закон «Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика»

25 декабря 1991 года – Верховный Совет РСФСР утвердил закон «Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», по которому устанавливалось новое официальное название государства – Российская Федерация (Россия). 21 апреля 1992 года новое название в качестве поправки было внесено в Конституцию, РСФСР юридически превратилась в РФ.

Январь 1992 года – начало реализации программы радикальных экономических реформ

Январь 1992 года – начало реализации программы радикальных экономических реформ,разработанных командой Е.Т. Гайдара. Важнейшими элементами реформ стали либерализация цен, значительное сокращение расходов государственного бюджета, налоговая реформа, конверсия оборонной промышленности, ваучерная приватизация на основе бесплатной раздачи населению приватизационных чеков.

31 марта 1992 года – подписание Федеративного договора

Документ представлял собой 3 самостоятельных договора о разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации: республик; краёв, областей и городов федерального значения; автономных областей и автономных округов. В 1992 году Федеративный договор не подписали Республика Татарстан и Чеченская Республика.

14 декабря 1992 года – утверждение кандидатуры В.М. Черномырдина на посту главы правительства Российской Федерации

В декабре 1992 года между президентом страны Б.Н. Ельциным и Верховным Советом начался конфликт из-за разных подходов к проведению реформ. Парламент отказался утвердить в качестве премьер-министра кандидатуру Е.Т. Гайдара, и в результате сложных переговоров и голосования главой правительства стал В.М. Черномырдин.

3 января 1993 года – подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) между США и РФ

Конгрессом США ратифицировал договор в 1996 году, в Российской Федерации процесс ратификации затянулся до 2002 года, когда администрация США объявила о намерении выйти из Договора по противоракетной обороне (ПРО). В ответ Россия вышла из СНВ-2.

25 апреля 1993 года – Всероссийский референдум о доверии президенту Б.Н. Ельцину и Верховному Совету Российской Федерации

В марте 1993 года парламент предпринял неудачную попытку импичмента президента Ельцина, политический кризис обострился. Для его преодоления прошёл референдум, в результате которого 58,7% голосовавших выразили доверие президенту. По остальным вопросам результаты голосования были ещё более спорными.

21 сентября 1993 года – Указ президента Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе»

21 сентября 1993 года – Указ президента Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе», объявивший о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации и проведении 12 декабря 1993 года референдума по новой конституции. Конституционный суд признал действия президента антиконституционными, а отстранённый от должности вице-президента А.В. Руцкой объявил себя исполняющим обязанности президента Российской Федерации.

Октябрь 1993 года – кульминация внутриполитического конфликта

В столице начались беспорядки: прорыв оцепления вокруг Дома Советов Российской Федерации, захват вооружёнными сторонниками Верховного Совета здания московской мэрии, попытка штурма телецентра «Останкино». Президент Б.Н. Ельцин объявил о введении чрезвычайного положения и санкционировал штурм Дома Советов с применением бронетехники, сам Верховный Совет был распущен.

12 декабря 1993 года – Всенародное голосование по проекту новой Конституции Российской Федерации

Проводилось одновременно с выборами депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. 10 ноября проект Конституции был опубликован в ряде периодических изданий. В голосовании приняли участие 54,8% зарегистрированных избирателей, из которых за новую Конституцию проголосовали 58,43%.

31 августа 1994 года – завершение вывода российских войск из Германии

Вывод советских войск из Германии предусматривался договором от 12 сентября 1990 года. После распада СССР Западная группа войск перешла под юрисдикцию Российской Федерации, которая взяла на себя обязательства по её выводу.

30 ноября 1994 года – президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики»

Ещё осенью 1991 года руководство Чеченской Республики заявило о суверенитете и выходе из состава СССР и РСФСР. К 1994 году Чечня формально оставалась частью Российской Федерации, но федеральными властями не контролировалась. В 1994 году федеральный центр предпринял первые попытки восстановить на территории Чечни конституционный порядок.

Декабрь 1994 – август 1996 гг. – вооружённый конфликт в Чеченской Республике

В декабре начались действия Объединённой группировки федеральных войск в Чечне. Понеся большие потери, федеральные войска к 6 февраля 1995 года взяли Грозный. Начался переговорный процесс, во время которого чеченские незаконные вооружённые формирования совершили террористические акты в Будённовске, Кизляре и Первомайском, передислоцировали свои силы к местам расположения российских войск. Военные действия фактически не прекращались. 6 августа 1996 года федеральные войска оставили Грозный и ряд других населённых пунктов.

31 августа 1996 года – подписание Хасавюртовских соглашений о перемирии

В соответствии с соглашениями, федеральные войска с 21 сентября по 31 декабря 1996 года были выведены с территории Чечни.

1996 год – начало активного участия Российской Федерации в работе «Большой семёрки»

G7, или «Группа семи», является неформальным международным клубом, участие в котором предполагает намерение стран придерживаться согласованной линии по определённым вопросам. С 1996 по 2014 гг. эта группа работала с участием России в формате G8. С 2014 года вернулась в формат G7 без Российской Федерации.

Июнь-июль 1996 года – первые президентские выборы в Российской Федерации, проведённые в соответствии с Конституцией 1993 года

На данный момент это единственные президентские выборы, которые прошли в 2 тура. Основная борьба развернулась между действовавшим президентом Б.Н. Ельциным и лидером Коммунистической партии Российской Федерации Г.А. Зюгановым. Победу во втором туре с незначительным перевесом голосов одержал Б.Н. Ельцин.

Август 1998 года – экономический кризис в Российской Федерации

К резкому ухудшению финансовой ситуации в стране привело сочетание неудачной экономической политики в предшествующие годы с кризисом в странах Юго-Восточной Азии и снижением мировых цен на углеводородные ресурсы. 17 августа 1998 года правительство объявило технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств, курс рубля упал более чем в 3 раза. Уровень жизни населения резко упал.

7 августа 1999 года – вторжение боевиков с территории Чечни в Дагестан

Главари боевиков рассчитывали, что население Дагестана перейдёт на их сторону, но этот план провалился. В начале сентября федеральным силам удалось оттеснить боевиков в Чечню. Президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов, на словах осудив боевиков, реальных мер по противодействию им не предпринял.

23 сентября 1999 года – президент Российской Федерации подписал указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»

Российские войска начали бомбардировки Грозного и 30 сентября вошли на территорию Чечни. Началось проведение контртеррористической операции. Весной 2000 года широкомасштабные боевые действия в Чечне закончились. Сопротивление федеральным властям приняло характер террористических актов и партизанской войны.

8 декабря 1999 года – подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии

Была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора. Достигнутые договорённости предусматривали создание единого экономического пространства и совместное решение проблем безопасности при сохранении полного суверенитета обоих государств.

19 декабря 1999 года – выборы в Государственную Думу Российской Федерации

Предвыборная кампания характеризовалась активным участием ведущих телеканалов на фоне роста общественного запроса на сильную централизованную власть, обусловленного вооружённым конфликтом в Чечне. По итогам голосования большинство мандатов получили центристские силы. Их победа стала основой для создания в 2001 году партии «Единая Россия».

31 декабря 1999 года – отставка Б.Н. Ельцина с поста президента Российской Федерации

О своей добровольной отставке президент сообщил в телевизионном обращении к жителям страны. В соответствии с конституцией, полномочия президента с этого момента должен был временно исполнять председатель правительства Российской Федерации В.В. Путин.

26 марта 2000 года – досрочные президентские выборы

Временно исполнявшему обязанности президента В.В. Путину удалось одержать победу над конкурентами в первом туре, набрав 52,9% голосов. 7 мая 2000 года состоялась его инаугурация в качестве второго президента Российской Федерации.

13 мая 2000 года – указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»

13 мая 2000 года – указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе», в соответствии с которым создавалось 7 федеральных округов (позднее их число увеличилось до 8). Целью создания округов было повышение эффективности деятельности федеральных органов власти и усиление контроля исполнения их решений.

28 июня 2000 года – утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации

Тенденция к созданию однополярной системы международных отношений при доминировании США обозначалась в Концепции как угроза. Среди важных приоритетов внешней политики были названы дружественные отношения с Китаем и Индией. Главной задачей стало укрепление союза России с Белоруссией.

10 октября 2000 года – подписание договора об учреждении ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества)

10 октября 2000 года – подписание договора об учреждении ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества),вступившего в силу 30 мая 2001 года. Договор с целью развития экономического сотрудничества, торговли и формирования Единого экономического пространства заключили Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

2005 год – начало реализации в Российской Федерации приоритетных национальных проектов

2005 год – начало реализации в Российской Федерации приоритетных национальных проектов, что позволяло сконцентрировать бюджетные и административные ресурсы на главных направлениях социально-экономического развития страны.

1 января 2006 года – начало реализации четырёх первых национальных проектов:

1 января 2006 года – начало реализации четырёх первых национальных проектов: «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса». В 2010 году сроки их реализации были продлены.

10 февраля 2007 года – выступление президента Российской Федерации В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, или «Мюнхенская речь Путина»

10 февраля 2007 года – выступление президента Российской Федерации В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, или «Мюнхенская речь Путина». Считается одним из важнейших поворотных моментов в российской внешней политике. Президент России критично высказался о международной роли США и их вмешательстве во внутренние дела многих стран, о неконтролируемом расширении НАТО. Ряд тезисов речи вызвал негативную реакцию со стороны западных политиков.

2 марта 2008 года – по итогам проведения очередных президентских выборов президентом Российской Федерации стал Д.А. Медведев

2 марта 2008 года – по итогам проведения очередных президентских выборов президентом Российской Федерации стал Д.А. Медведев. С его пребыванием до весны 2012 года на посту президента связывают меры по модернизации экономики и борьбе с коррупцией, увеличение срока полномочий президента и депутатов Государственной Думы. Началось реформирование вооружённых сил и правоохранительных органов страны.

Август 2008 года – война в Южной Осетии, или Пятидневная война

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла массированному артобстрелу Цхинвал и попыталась захватить Южную Осетию. Днём 8 августа президент Российской Федерации Д.А. Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. 9 августа в противостояние с Грузией вступила Абхазия. Активные боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 14–16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

16 апреля 2009 года – официальная отмена режима контртеррористической операции на территории Чеченской республики

Тем не менее это не означало окончательного решения проблемы терроризма, и в 2010–2017 гг. режимы контртеррористической операции локально и кратковременно вводились в отдельных районах Чечни, Дагестана и Ингушетии.

2010–2012 – строительство трубопровода «Северный поток»

2010–2012 – строительство трубопровода «Северный поток», части магистрального газопровода между Россией и Германией, проложенной по дну Балтийского моря. В проекте принимали участие Россия, ФРГ, Нидерланды и Франция. В ноябре 2011 года вошла в эксплуатацию первая нитка «Северного потока», в октябре 2012 года – вторая.

4 марта 2012 года – очередные президентские выборы

Впервые на них президент Российской Федерации избирался на 6 лет. Выборы состоялись в первом туре, президентом был избран набравший 63,6% голосов В.В. Путин.

7–23 февраля 2014 года – проведение XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи

В Олимпиаде приняли участие спортсмены из 88 стран, было разыграно 98 комплектов наград. Болельщики приехали из 126 стран. По отзывам специалистов Международного олимпийского комитета, спортивные сооружения и инфраструктура в Сочи соответствовали всем мировым стандартам, вопросы логистики и безопасности также решались на высочайшем уровне. Со времён московской Летней Олимпиады 1980 года это были первые спортивные соревнования подобного уровня, принимаемые в России.

Февраль 2014 года – в результате массовых беспорядков в Киеве был отстранён от власти президент Украины В.Ф. Янукович

Власти Российской Федерации трактовали это как государственный переворот и обвинили руководство ЕС во вмешательстве во внутренние дела Украины. Эти события послужили началом затяжного кризиса в отношениях между Россией и Украиной, поддержанного странами Запада.

Март 2014 года – воссоединение Крыма с Россией

16 марта на референдуме по статусу Крыма за воссоединение с Россией высказалось 96,77% проголосовавших жителей полуострова. 17 марта Верховный совет Крыма объявил республику независимым государством и обратился к России с предложением о принятии её в состав Российской Федерации. 18 марта был подписан Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России.

Март 2014 года – введение США и их союзниками санкций против Российской Федерации

Первые санкции носили «персональный» характер и заключались в ограничениях для конкретных российских политиков, бизнесменов, банков, предприятий. В дальнейшем список санкционных мероприятий против России постоянно расширялся.

24 мая 2014 года – президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

1 января 2015 года он вступил в силу. ЕврАзЭС был упразднён. В 2015 году к ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан.

9 июля 2014 года – первый испытательный пуск отечественной космической ракеты «Ангара»

Главной задачей при её разработке было создание целого семейства новых ракет-носителей лёгкого, среднего и тяжёлого классов из российских комплектующих на российской производственной базе. Особенностью проекта стала конструкция ракет.

Сентябрь 2014 – февраль 2015 гг. – трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе заключила Минские соглашения

Кроме прекращения огня сторонами конфликта, соглашения предусматривали амнистию участников боевых столкновений, восстановление экономических связей, признание Киевом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На протяжении последующих 7 лет эти соглашения так и остались невыполненными.

30 сентября 2015 года – начало операции Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии

30 сентября 2015 года – начало операции Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии направленной на оказание помощи правительству этой ближневосточной страны в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса. Российские военные приняли активное участие в действиях против террористических формирований «Аль-Каиды» и «Исламского государства». Россия также оказала гуманитарную и медицинскую помощь мирному населению Сирии.

28 апреля 2016 года – первый запуск космического аппарата с космодрома «Восточный»

Решение о строительстве нового космодрома на Дальнем Востоке было принято в 2007 году, строительство первой очереди завершилось в апреле 2016 года. Первый пуск прошёл успешно, на орбиту были выведены 3 искусственных спутника Земли.

14 июня – 15 июля 2018 года – в России прошёл 21-й чемпионат мира по футболу

Для России это был первый опыт проведения такого масштабного футбольного мероприятия. Игры проходили на 12 стадионах в 11 российских городах, матчи чемпионата посетили 487 000 иностранцев. Многие из них «открыли» для себя Россию и улучшили мнение о ней.

7 мая 2018 года – переизбранный в марте 2018 года президент В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Указ предусматривал разработку 12 национальных проектов, главными из которых стали «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

23 декабря 2019 года – ввод в эксплуатацию Крымского моста

Вхождение Крыма в состав России потребовало скорейшего решения проблемы надёжного и быстрого транспортного сообщения полуострова с остальной частью России. Строительство моста началось в 2015 году, а уже в мае 2018 года открылось движение автомобилей по нему. В 2019 году закончилась сборка железнодорожных пролётов и укладка рельсов.

8 января 2020 года – официальное открытие трубопровода «Турецкий поток»

Его строительство началось в 2017 году. Газопровод состоит из 2 ниток, одна из которых предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

4 июля 2020 года – вступили в силу поправки к Конституции Российской Федерации, одобренные всенародным голосованием

Поправки закрепили несомненное верховенство российского права над международным, ввели запрет на иностранное гражданство и вклады в иностранных банках для претендентов на пост Президента Российской Федерации. Прежнее количество президентских сроков для лиц, уже занимавших этот пост, обнулилось с момента вступления в силу поправок к Конституции.

2020 год – пандемия COVID-19 и карантинные мероприятия

Первый случай заболевания COVID-19 у российского гражданина был выявлен в Москве 2 марта 2020 года. Особенностями борьбы с пандемией COVID-19 в России стали ограничение транспортного сообщения с другими странами, введённый с октября 2020 года на федеральном уровне масочный режим в общественных местах, активная вакцинация населения.

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