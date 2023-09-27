Россия и Корея: история отношений Некогда находившийся на задворках мировой политики и экономики Корейский полуостров с расположившимися на нём двумя государствами в последние десятилетия всё чаще напоминает о себе. На чтение: 3 минуты

Некогда находившийся на задворках мировой политики и экономики Корейский полуостров с расположившимися на нём двумя государствами в последние десятилетия всё чаще напоминает о себе.

В условиях экспансии корейских товаров на мировой рынок, роста популярности корейской культуры среди молодёжи, а, главное, изменения мирового военно-политического баланса Россия не может не обращать внимания на своих ближайших соседей, – Северную и Южную Корею, – тем более что отношения с ними имеют довольно обширную историю.

От Золотой Орды до Второй мировой войны

Первые контакты можно отнести к середине XIII века, когда русские и корейские государства попали в зависимость от Монгольской империи. Тогда русские князья и корейские ваны как вассалы великого хана встречались в монгольской столице Каракоруме, после чего последовал долгий перерыв. В XVII веке на корейской границе появлялись немногочисленные отряды казаков. Регулярные отношения между странами начались лишь в 1860-е гг. после заключения Айгунского и Пекинского договоров, когда Южно-Уссурийский край вошёл в состав Российской империи, и установилась общая граница по реке Туманной (Туманган).

Впервые годы контакты ограничивались приграничным обменом товаров и торговлей скотом, но с 1884 года начались официальные отношения. Переживая период упадка, Корейское королевство во главе с королём Коджоном с 1895 года искало покровительства России. В течение года (январь 1896 – февраль 1897 гг.) корейский правитель жил в русской дипломатической миссии, а в Сеуле появились Русско-Корейский банк, российские лесозаготовительные конторы, военные советники, Русская православная миссия.

К сожалению, подобное сближение вошло в противоречие с экспансионистскими планами усилившейся Японии, поддержанной ведущими западными державами. Хотя Россия в 1898–1900 гг. пошла на значительные уступки, значительно сократив своё присутствие на Корейском полуострове, войны с Японией избежать не удалось.

Поражение России в войне привело к значительной потере её позиций на Дальнем Востоке, а Корея сначала в 1905 году стала японским протекторатом, а в 1910 году и вовсе лишилась государственности. Десятки тысяч корейцев бежали в Россию. На протяжении нескольких лет они совершали рейды против японцев, используя приграничные российские районы как свою базу. Принявшие российское подданство корейцы участвовали в Первой мировой войне на германском фронте, при этом некоторые из них прославились – к примеру, полковник В.Н. Золотарёв (Ким Ин Су) заслужил три боевых ордена и наградное Георгиевские оружие.

Корейская война и СССР

После разгрома Японии во Второй мировой войне Корея при помощи советских и американских войск вновь обрела независимость. В августе 1945 года 25-я армия генерал-полковника И.М. Чистякова заняла важнейшие портовые города вблизи советско-корейской границы, высадила десанты в Пхеньяне и Хамхыне, а к началу сентября вышла к 38-й параллели. Южнее в Корею вошли американские войска – началась история современного разделения единой страны на Южную Корею (Республика Корея – РК) и Северную Корею (Корейская Народно-Демократическая республика – КНДР), хотя большинство жителей полуострова выступали за единое государство.

Советская администрация способствовала приходу к власти Коммунистической партии Кореи во главе с Ким Ир Сеном, в то время как американцы в своей зоне покровительствовали «отцу корейского народа» Ли Сын Ману и продвигали идею демократического строительства на капиталистической основе. 25 июня 1950 года противостояние двух Корей вылилось в кровопролитную войну, длившуюся три года и унёсшую полтора миллиона жизней. США открыто выступили на стороне Южной Кореи, СССР оказывал всестороннюю помощь Северной Корее.

Ход боевых действий отличался кардинальными поворотами и чрезвычайным напряжением. Сначала Корейская народная армия взяла Сеул, затем американские войска отбили назад столицу южан и захватили Пхеньян. После вступления в войну Китая удалось восстановить статус-кво. Многочисленные попытки наступления с обеих сторон в последующие годы не принесли существенных результатов. Неоценимую помощь Северной Корее оказали советские лётчики-истребители и зенитчики, уничтожившие сотни американских самолётов и не давшие уничтожить важнейшие объекты инфраструктуры КНДР.

В итоге 27 июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии. Корейская война окончательно разделила полуостров на два враждебных лагеря и сделала каждый из них форпостом одного из противоборствующих военно-политических блоков – социалистического и капиталистического.

Советский Союз и две Кореи

Логика холодной войны предопределила характер советско-корейских отношений. К 1953 году Советский Союз, наряду с Китаем, являлся главным союзником КНДР и имел ни политических, ни экономических связей с Южной Кореей. Однако развенчание культа личности Сталина в СССР и создание идеологии чучхе («опоры на собственные силы») в КНДР привело к охлаждению отношений, сокращению военной и финансовой поддержки со стороны СССР. В 1961 году был подписан всесторонний Договор о дружбе, включавший пункты о военной поддержке КНДР в случае её войны с третьими странами. Во время советско-китайского охлаждения отношений в 1960-х гг. КНДР старалась придерживаться нейтралитета. Ким Ир Сен неоднократно посещал Советский Союз, встречался с советскими лидерами. Вплоть до 1990 года СССР оставался главным торговым партнёром КНДР.

С Южной Кореей отношения фактически отсутствовали до начала в СССР Перестройки и Разрядки. Тогда экономический потенциал Южной Кореи, развитие в стране высоких технологий вызвали интерес Москвы, в то время как Сеул не мог не заинтересоваться природными ресурсами СССР. После 1986 года страны стали налаживать мосты в торговле, культуре и спорте. В 1988 году 6000 советских спортсменов выступили на летней Олимпиаде в Сеуле, тогда же в Южной Корее появились советские торговые представительства. В Советский Союз пошла продукция корейских фирм Daewoo, LG, Samsung и других. В июне 1990 года в Сан-Франциско встретились президенты М.С. Горбачёв и Ро Дэ У. Они договорились об установлении дипломатических отношений – соответствующий договор был подписан 30 сентября 1990 года.

Российская Федерация и Южная Корея

В конце 1991 года Советский Союз распался, а его преемницей стала Российская Федерация. Президент России Б.Н. Ельцин подтвердил курс на сближение с Южной Кореей, начатый при М.С. Горбачёве. В ноябре 1992 года Договор об основах отношений Российской Федерации и Республики Корея стал началом активного сотрудничества. Россия передала Корее копии бортовых самописцев сбитого в 1983 году корейского «Боинга-747», значительный объем документов о войне 1950–1953 гг. Возникло сотрудничество между научными институтами, промышленными предприятиями, военными министерствами.

Тем не менее, во время корейского кризиса 1994 года Россию не пригласили в качестве посредника-миротворца, что отражало реальное положение страны в мировом политическом пространстве на тот момент. Некоторое охлаждение отношений в XXI веке было преодолено политикой равноудалённости, объявленной президентом В.В. Путиным. Это дало возможность наладить диалоги с обоими государствами Корейского полуострова. Регулярные встречи на высшем уровне позволили значительно сблизить позиции Москвы и Сеула, а растущее сотрудничество в торговой и промышленной сферах стало важным источником экономического развития. После февраля 2022 года отношения России и Южной Кореи переживают серьёзный кризис из-за кризиса на Украине, однако на данный момент Сеул воздерживается от поставок Киеву оружия.

Российская Федерация и Северная Корея

Своеобразное государственное устройство Северной Кореи, её замкнутость, а также довлеющее влияние Китая приводили к регулярным трениям в отношениях Москвы и Пхеньяна даже в советский период, а после 1991 года контакты между странами сократились до минимума. Дошло до того, что российское руководство даже не выразило официального соболезнования по случаю кончины Ким Ир Сена. Все 1990-е гг. между РФ и КНДР поддерживались минимальные дипломатические связи, и только в 2000 году новый президент России В.В. Путин посетил Пхеньян. С этого времени наметилось сближение стран, вновь начали формироваться культурные и экономические связи.

Сначала 2000-х гг. Россия регулярно принимала участие в переговорах по северокорейской ядерной программе. В 2014 году Москва списала все долги КНДР перед Россией. В 2019 и 2023 гг. лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Владивосток, где встретился с президентом В.В. Путиным. Ключевые события последних лет – 2014 и 2022 гг. – максимально сблизили политические и экономические интересы двух стран. Прежде всего, обе страны заинтересованы сотрудничеством в военной сфере, а также в российских поставках сырья и продовольствия.

Известные корейцы в СССР и России

Миграция корейцев в Россию началась во второй половине XIX века и пережила несколько волн – до установления дипломатических отношений, после захвата Кореи японцами, в советский период. В СССР к 1989 году проживало до 440 000 корейцев, на постсоветском пространстве в наши дни – до 500 000, в том числе до 150 000 – в России.

Многие корейцы получили широкую известность и народное признание в России – стоит упомянуть культового рок-певца Виктора Цоя и выдающегося боксёра Костю Цзю, поэта и барда Юлия Кима, кинорежиссёра Александра Хвана, олимпийских чемпионов Виктора Ана (шорт-трек) и Нелли Ким (гимнастика), основательницу компании Wildberries Татьяну Бакальчук (в девичестве Ким), певицу Аниту Цой.

Обложка: https://ria.ru