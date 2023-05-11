Россия и Бразилия в XIX веке Бразилия стала первой южноамериканской страной, с которой Россия установила дипломатические отношения. Тёплые контакты продолжались всё столетие, а их апогеем стал визит императора Педру II. На чтение: 3 минуты

Бразилия стала первой южноамериканской страной, с которой Россия установила дипломатические отношения. Тёплые контакты продолжались всё столетие, а их апогеем стал визит императора Педру II.

«Существует, собственно говоря, лишь один вопрос в отношениях с этой державой, который действительно может представить для России интерес: это торговля, выгоды которой кажутся несомненными,» - писал император Александр I Фёдору Палену, описывая цель его нового назначения в 1811 году. Дипломат был переведён в Бразилию, куда после захвата страны наполеоновскими войсками бежала монаршая семья. С этого времени началась долгая, более чем двухсотлетняя история взаимоотношений Бразилии и России.

Бразилия и Россия до установления отношений

Неизвестно, когда новости о далёкой португальской колонии достигли пределов Русского государства. Конечно, в Москве в XVI веке были в курсе о европейских успехах в деле колонизации Нового Света, однако информация достигала пределов царства с большой задержкой, преимущественно через линию Посольского приказа, дьяки которого занимались переводами западной периодической печати и научных книг.

Ситуация изменилась в XVIII веке. Россия прорубила «окно в Европу» - это касалось не только завоевания выхода в Балтийское море, но и стремительного потока информации о научных достижениях. В переводных географических трудах европейцев подробно описывались заокеанские колонии – конечно, Бразилия не была исключением. Одно из первых известий, опубликованных в России в 1729 году в «Ведомостям», гласило: «...Вся Бразилия, сколь далеко оная португальцям принадлежит, на 14 капитаней или главных земских правительств разделена...» .

Новый всплеск интереса русского читателя к Бразилии связан с началом войны за независимость в британских колониях в Северной Америке. В России появляются переводные работы, посвящённые жизни Бразилии, особенностям системы управления ей и её экономике. Помимо этого, о стране, где «полно диких обезьян» узнают и благодаря художественной литературе – так, о португальской колонии говорится в известном произведении Даниеля Дефо о Робинзоне Крузо.

В 1803 году Бразилию посетили русские моряки. На рейде острова Санта-Катарина остановились корабли кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна и провели здесь около двух месяцев.

Открытие представительства. Деятельность Григория Лангсдорфа

В эпоху Наполеоновских войн Португалия оказалась под ударом французских войск. Столкнувшись перед риском оккупации, королевская семья эмигрировала в 1807 году в Бразилию. Столица страны была перенесена в Рио-де-Жанейро. В истории страны начался период, когда метрополия и колония фактически оказались в равном положении. Безусловно, это отразилось и на дипломатии.

Европейские державы стали открывать свои представительства в новой столице королевства. Сделала это и Россия, заинтересованная в торговле с Бразилией в условиях континентальной блокады. В 1810 году был опубликован манифест об установлении коммерческих связей с португальской колонией, а в уже следующем году в Рио-де-Жанейро появилось русское консульство. Первым российским дипломатом в южноамериканской стране стал Фёдор Пален, до этого занимавший пост посла в США, однако спустя года его заменили на Григория Лангсдорфа.

Лангсдорф уже был знаком с Бразилией до своего прибытия в Рио-де-Жанейро и назначение на пост консула. В 1803 году он побывал в этой стране в составе уже упоминавшейся кругосветной экспедиции Крузенштерна. За это время Григорий Иванович, натуралист по основной профессии, прекрасно знал португальский и сам ходатайствовал об этом назначении в министерство иностранных дел. Прибыв в Рио-де-Жанейро в 1813 году, Лангсдорф энергично приступил к выполнению своих обязанностей. Он сообщал в Петербург многочисленные известия об экономической ситуации в Бразилии, осуществлял поддержку русских кораблей, заходивших в южноамериканские порты, и, конечно, следил за настроениями королевского португальского двора. «Двор здесь живет как в деревне. Говорят только о возвращении в Португалию и лишь с этой точки зрения оценивают все события войны в Европе…» .

Помимо своих прямых обязанностей, ботаник и зоолог Лангсдорф, конечно, не мог не обойти стороной занятия своим любимым делом. Консул активно изучал бразильскую живность и исправно сообщал о природе Бразилии в Петербургскую Академию Наук. Его дом стал одним из интеллектуальных центров Рио-де-Жанейро, а собранной библиотеке могли позавидовать многие европейские интеллектуалы.

В 1821 году Лангсдорф организовывает и возглавляет длительную экспедицию вглубь страны для описания местной флоры и фауны. Компанию ему составили несколько европейских натуралистов, оставивших яркие описания событий. Один из них, Этьенн Сент-Илер, впоследствии вспоминал: «Мой спутник [Лангсдорф] ходил туда и сюда, волновался, звал одного, делал замечания другому, ел, писал свой дневник, приводил в порядок коллекции бабочек — и все это в одно и то же время» . Российский консул не был одинок в своём стремлении изучить Бразилию – в это же время за океан в поисках удивительных открытий отправлялись многие европейские учёные, и Лангсдорф оказывал им посильную помощь.

Экспедиция, тем не менее, закончилась трагедией. В апреле 1829 года Лангсдорф заболел тропической лихорадкой, что привело к полной потере памяти. Это событие стало большой потерей для мировой науки и российской дипломатии. Консул вернулся в Европу и остаток жизни провёл в Германии.

Русские дипломаты в Бразилии

Консульскую должность в Рио-де-Жанейро занимало несколько людей. Среди них был Пётр Кильхен, заместитель Лангсдорфа, великолепно знавший особенности внутренней жизни Бразилии и экономическую реальность. Затем был Карл Балк, недолго, тем не менее, проработавший в Бразилии. В 1832 году новым генеральным консулом стал Юлий Витгенштейн.

За это время ситуация и в мире, и в Бразилии изменилась. Страна в 1822 году уже была независима от Португалии – на карте мира появилась Бразильская империя во главе с Педру I. Последующие годы были ознаменованы серьёзными внутренними конфликтами, которые привели к отречению монарха в пользу своего пятилетнего сына, Педру II. Сменились и официальные российские послы. В 1829 году первым посланником России в независимой Бразилии стал Франц Борель, а после его смерти в 1832 году – Аполлон Мальтиц, помимо своей дипломатической деятельности известный как весьма талантливый поэт, вхожий в российское литературное общество и дружный со многими знаменитыми деятелями культуры – в частности, с Василием Жуковским и Фёдором Тютчевым.

В 1836 году Мальтица заменил не менее литературно одарённый Сергей Ломоносов, однокашник Александра Пушкина по Царскосельскому лицею. Утверждается, что он имел тёплые и дружеские отношения с императором Педру II, который покровительствовал искусству и наукам. После него должность посланника без малого 15 лет занимал Дмитрий Глинка.

Бразильский император в гостях у российского

Бразилия в те годы, конечно, не играла серьёзного значения в российской внешней политике. Однако отношения между державами всегда поддерживались на хорошем уровне. В 1876 году в рамках своего европейского турне император Педру II посетил Санкт-Петербург, Москву и Одессу – в качестве частного гостя. Несмотря на это, визит главы экзотического государства вызвал настоящий фурор в российском обществе. Практически все газеты пестрели заголовками, посвящёнными Педру и Бразилии – от истории страны до биографии её императора.

Сам монарх также пребывал в восторге. «...Я здесь многое увидел, город огромный, берега Невы великолепны... Церковная музыка мне очень понравилась, а опера русского композитора Глинки достойна похвалы. Называется она «Умереть за царя», и исполняли её вчера, в годовщину коронации российского императора» . Большое впечатление на него оказала и Москва: «Я не ожидал, что Москва так замечательно расположена. Виды с колокольни Ивана Великого и с Воробьёвых гор, откуда Наполеон впервые увидел Москву — восхитительны» .

По итогам поездки Педру многие стереотипы, царившие в обществе относительно Бразилии, были сломаны. Предполагали, что эта страна – задворки цивилизованного мира, однако интеллигентный и умный император настолько поразил русских интеллектуалов, что ему даже присвоили звание почётного профессора Санкт-Петербургского университета.

Визит Педру стал символом бразильско-российских отношений в XIX веке. Не соперничавшие друг с другом и не имевшие проблемных точек, страны поддерживали дружеские контакты. Эта тенденция будет продолжаться и в последующие десятилетия вплоть до наших дней.

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