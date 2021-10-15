Россия будет нами довольна Приказ М.И. Кутузова по армиям об освобождении Москвы от наполеоновских войск 19 октября 1812 г. На чтение: 1 минута

«К общему сведению всех предводительствуемых мною армий объявляется:

Неприятель, с самого вступления его в Москву жестоко обманутый в своей надежде найти там изобилие и самый мир, должен был претерпевать всякого рода недостатки. Утомленный далекими походами, изнуренный до крайности скудным продовольствием, тревожимый и истребляемый повсюду партиями нашими, кои пресекли у него последние средства доставать себе пропитание посредством сбора от земли запасов, потеряв без сражения многие тысячи людей, побитых или взятых в плен отделенными нашими отрядами и земскими ополчениями, не усматривая впереди ничего другого, как продолжение ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию; видя в каждом жителе воина, общую непреклонность на все его обольщения — решимость всех сословий грудью стоять за любезное отечество; претерпев 6-го числа октября при учиненной на него атаке сильное поражение и постигнув, наконец, всю суетность дерзкой мысли одним занятием Москвы поколебать Россию, предпринял он поспешное отступление вспять, бросив на месте большую часть больных своих, и 11-го числа сего месяца Москва очищена.

К прежним известным уже учиненным французами в сей столице неистовствам, кои посеяли между российским и их народом семена вечного мщения, надлежало им еще подорвать минами некоторые места в Кремле. Но, благодарение Богу, соборы и святые храмы остались при сем случае невредимы.

Теперь мы преследуем силы его, когда в то же время другие наши армии снова заняли край Литовской и будут содействовать нам к конечному истреблению врага, дерзнувшего угрожать России. В бегстве своем оставляет он обозы, взрывает ящики с снарядами и покидает даже сокровища, из храмов Божиих похищенные. Уже император Наполеон слышит ропот в рядах своего воинства, уже начались там побеги, голод и беспорядки всякого рода. Уже слышан нами глас всеавгустейшего монарха, которой взывает: «Потушите кровию неприятельскою пожар Московской».

Воины! Потщимся выполнить сие, и Россия будет нами довольна, и прочный мир водворится в неизмеримых ее пределах. Бог поможет нам в том, добрые солдаты русские!

Подлинный подписал:

генерал-фельдмаршал князь Голенищев- Кутузов "

КОНТЕКСТ. После отхода русской армии от Бородино, 1 сентября 1812 г. в Филях состоялся военный совет, на котором М.И. Кутузов принял решение оставить Москву. 2 сентября 1812 года французская армия вступила в Москву. Наполеон полагал, что занятие Москвы означает окончание всей военной кампании. Он упрямо ждал мирного предложения со стороны российского императора. Не дождавшись парламентеров, 20 сентября 1812 г. Наполеон сам написал Александру I письмо с предложением заключить мир, ответа на которое не последовало. Все последующие письма Наполеона также остались без ответа. В такой обстановке пребывание французской армии в разоренной Москве было не только бесполезным, но и опасным. Создались серьезные трудности в обеспечении армии продовольствием и фуражом.

7 октября 1812 г., после 36 дней пребывания, Наполеон отдал приказ об отступлении из сожженной и разграбленной Москвы. Из города выступила более чем 100-тысячная армия, вполне боеспособная, нагруженная награбленными ценностями. Перед уходом Наполеон отдал распоряжение взорвать Кремль. К счастью, начавшийся дождь и смелость московских жителей, перерезавших зажженные фитили, спасли древний памятник от уничтожения. Пострадали только Колокольня Ивана Великого и Никольская башня Кремля.

Обложка: Портрет М. И. Кутузова. Р. М. Волков, между 1812 и 1830 гг. Источник: https://ru.wikipedia.org/