Декларация и резолюция Международной научно-практической конференции «1943 год. От Курска до Днепра»
English version Международная научно-практическая конференция «1943 год. От Курска до Днепра»,посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войскв Курской битве.Российское военно-историческое общество, Музей Победы.Москва, 21 августа 2018 года ДЕКЛАРАЦИЯ Участники Международной научно-практической конференции - констатируя всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне, высокий ценностный статус Победы и ее особую роль в коллективной памяти граждан Российской Федерации; - считая недопустимой ползучую «ревизию» истории Второй мировой войны, направленную на пересмотр ее геополитических итогов, подрыв внешнеполитических позиций Российской Федерации как правопреемницы СССР; - отвергая дальнейшую дестабилизацию Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в интересах государств, претендующих на глобальное лидерство в современном мире; - исходя из необходимости...
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Международная научно-практическая конференция «1943 год. От Курска до Днепра», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Российское военно-историческое общество, Музей Победы. Москва, 21 августа 2018 года
ДЕКЛАРАЦИЯ
Участники Международной научно-практической конференции
- констатируя всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне, высокий ценностный статус Победы и ее особую роль в коллективной памяти граждан Российской Федерации;
- считая недопустимой ползучую «ревизию» истории Второй мировой войны, направленную на пересмотр ее геополитических итогов, подрыв внешнеполитических позиций Российской Федерации как правопреемницы СССР;
- отвергая дальнейшую дестабилизацию Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в интересах государств, претендующих на глобальное лидерство в современном мире;
- исходя из необходимости противодействия фальсификации и искажению истории, ведущих к «исторической реабилитации» политических режимов государств – гитлеровских сателлитов, а также коллаборационистов в оккупированных нацистами странах и превознесения их как национальных героев – борцов за освобождение от «советской (русской) оккупации»
Считают необходимым
- привлечение дополнительного внимания общественности и представителей научного сообщества к вопросу об объективном освещении роли СССР во Второй мировой войне и победе над нацизмом;
- содействие укреплению системы сохранения исторической памяти о подвиге народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, противодействия фальсификации истории и реабилитации германского нацизма и его пособников;
- привлечение российских и зарубежных коллег к разработке актуальных научных тем, связанных с проблемными вопросами истории Второй мировой войны и совместной борьбы народов против фашизма
ЗАЯВЛЯЮТ:
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. принадлежит к числу наиболее трагических и одновременно героических страниц истории. Ее осмысление должно осуществляться в духе научного объективизма, верности исторической правде, уважения к памяти предков, завоевавших Победу.
Достижение этой общей цели невозможно без системного противодействия попыткам искажения истории Второй мировой войны, оправдания германского нацизма и его пособников, отрицания фактов, содержащихся в приговоре Нюрнбергского трибунала.
Навязывание общественному мнению доктрины «равной ответственности» гитлеровского «третьего рейха» и сталинского СССР за трагедию народов Европы не имеет ни исторических оснований, подкрепленных авторитетом исторической науки, ни морального оправдания.
Общей задачей всех представителей профессионального сообщества историков является непредвзятое, честное исследование периода 1941-1945 гг., и его объективное освещение в средствах массовой информации.
В современных реалиях обостряющегося информационного противоборства требуются консолидированные усилия гражданского общества России и всех органов государственной власти.
Это наш долг перед памятью героев Курской битвы – тех, кто сражался под Прохоровкой и на Соборовском поле, освобождал Орел, Белгород и Харьков, гнал фашистов с Украины и прокладывал дорогу на Берлин – дорогу к Великой Победе.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Исследования историков разных стран убедительно доказывают, что
- Победа Красной Армии в беспримерной в мировой истории по концентрации сил и средств, накалу и интенсивности боевых действий битве под Курском 5 июля – 23 августа 1943 года не только ознаменовала собой гарантию реализации достижения коренного перелома в сражениях в масштабах советско-германского фронта, но и имела судьбоносное значение для исхода всей Второй мировой войны.
- В битве под Курском была ликвидирована последняя попытка врага осуществить большое летнее наступление с целью захвата стратегической инициативы, поднятия своего пошатнувшегося престижа в Европе. Германской военной машине был нанесен сокрушительный удар, в результате которого противник вынужден был окончательно отказаться от наступательной стратегии. Вооруженные силы Германии и ее союзников были вынуждены перейти к обороне не только на советско-германском фронте, но и на других театрах военных действий.
- Под прямым влиянием провала немецкого наступления под Курском и перехода советских войск в решительное контрнаступление стали необратимыми процессы развала блока стран-агрессоров в Европе. Англо-американские союзники СССР по Антигитлеровской коалиции приняли решение о необходимости непосредственной подготовки вторжения в Европу (открытия «второго фронта») с целью недопущения освобождения оккупированных Германией стран силами одной Красной армии.
- Разгром отборных соединений гитлеровского вермахта в сражениях на Курской дуге был обеспечен как подвигами воинов Красной армии, так и самоотверженным трудом всего советского народа, чрезвычайным напряжением сил в тылу, обеспечившим создание необходимых материально-технических предпосылок достижения военно-технического превосходства Красной армии.
- Опыт Красной Армии на Курской дуге не может быть только достоянием истории – у Советских Солдат-Победителей нужно учиться воевать и побеждать. Победа советских войск в Курской битве продемонстрировала превосходство не только советской военной стратегии и полководческого искусства Ставки ВГК, командующих фронтами и армиями, но и возросшее мастерство командиров и рядовых бойцов Красной армии, их выдающиеся стойкость и мужество.
- К числу неадекватных историческим реалиям, абсолютно необоснованных с научной точки зрения утверждений следует отнести распространяемую в электронных СМИ попытку связать крах немецкой операции «Цитадель» с высадкой англо-американских союзных войск на Сицилии. Факты свидетельствуют, что вовсе не высадка в Италии, а переход советских войск в контрнаступление 12 июля 1943 года заставил Гитлера прекратить операцию «Цитадель» (которая к этому моменту уже провалилась благодаря стойкости и воинскому мастерству советских войск).
- Красная армия под Курском не просто выдержала удар немецких войск, но и, перейдя в контрнаступление, создала предпосылки для развертывания общего наступления всех советских фронтов, освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру. Контрнаступление, предпринятое на одном направлении, переросло в общее стратегическое наступление Красной армии. С победы в Курской битве до конца войны советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу в своих руках.
- Освобождение Украины от фашистской оккупации совершалось воинами Красной Армии всех национальностей Советского Союза. Деды и прадеды современных украинцев сражались за освобождение Орла и Белгорода, а предки современных россиян освобождали Харьков, Киев, Одессу. Нашу общую историю нельзя вытравить никакими политическими фальсификациями. Необандеровцам необходимо постоянно напоминать уроки истории. Неонацизм – не пройдет.
Подписали:
Абдулаев Э. Н., главный редактор журнала «Преподавание истории в школе»
Айрапетов О. Р., к.ист.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
Аникин Н. В., к.и.н., ученый секретарь Государственного центрального музея современной истории России
Ащеулов О. Е., к.и.н., н.с. Центра военной истории России ИРИ РАН
Бахтин В.В., к.и.н., доцент Воронежского государственного университета
Бойко И. К., к.э.н., начальник архивного отдела администрации муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края
Гагкуев Р. Г., д.ист.н, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, главный редактор корпорации «Российский учебник»
Гайда Ф. А., д.ист.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
Гаспарян А.С., член Центрального совета Российского военно-исторического общества
Дарков С. К., заместитель Председателя Московского областного отделения Российского Общества историков-архивистов
Дуров В. И., к.и.н доцент Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж)
Замулин В. Н., к.ист.н., старший научный сотрудник кафедры теории и истории государства и права Юго-Западного государственного университета
Зимонин В. П., д.и.н., профессор МГЛУ, Военного университета МО РФ
Исаев А. В., к.и.н.
Кононов В. А., к.и.н., директор Департамента музеев Минкультуры России
Коровин В. В., д.ю.н. профессор кафедры конституционного права ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет
Кривопалов А. А., к.ист.н., научный сотрудник Центра изучения кризисного общества
Кулагин А. С.
Макушин А.В.
Манойло А. В., д.полит.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Махутов Н. А., д.т.н., член-корреспондент РАН, Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма
Нагаев И. М., главный специалист РГВА
Найденко Б. Н., д.и.н., профессор, с.н.с. НИИ (военной истории) ВАГШ ВС РФ
Никифоров Ю. А., к.и.н., начальник Научного отдела РВИО
Покровский С. В., научный сотрудник НИИ (военной истории) ВАГШ ВС РФ
Ратьковский И. С., к.ист.н., доцент СПбГУ
Ржешевский Олег Алексанлрович, Научный руководитель Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской Академии наук, Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор исторических наук, профессор
Серазетдинов Б. У., к.и.н., ведущий научный сотрудник ИРИ РАН
Старостенков Н. В., д.и.н., профессор, ученый секретарь Ученого совета РГСУ, ученый секретарь РГСУ, заведующий кафедрой истории Отечества гуманитарного факультета РГСУ
Хазанов Д. Б., к.т.н., научный сотрудник РГВА
Хотягов О. А., заместитель заведующего отделом Главного архивного управления Московской области
Шевченко М. М., к.и.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
Документ открыт для подписания учеными историками и политологами. Просьба обращаться: dvs@rvio.org
English version
International Scientific and Practical Conference “1943. From Kursk to the Dnieper”, dedicated to the 75th anniversary of the defeat of the German fascist troops in the Battle of Kursk. Russian Military Historical Society, Victory Museum. Moscow, August 21, 2018
DECLARATION
Participants of the International Scientific and Practical Conference
- stating the world-historical significance of the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War, the high value status of the Victory and its special role in the collective memory of the citizens of the Russian Federation;
- considering the revision of the history of the World War II to be unacceptable, aimed at reviewing its geopolitical results, discrediting the international policy positions of the Russian Federation as the successor of the USSR;
- rejecting the further destabilization of the Yalta-Potsdam system of international relations in the interests of states claiming global leadership in the modern world;
- based on the need to counteract the falsification and distortion of history leading to the “historical rehabilitation” of the political regimes of the Hitlerite satellites, as well as the collaborationists in the countries occupied by the Nazis and their exaltation as national heroes - fighters for liberation from “Soviet (Russian) occupation”
Consider it necessary for
- attraction of additional attention of the public and representatives of scientific community to the issue of objective coverage of the USSR role in the World War II and the victory over Nazism;
- assistance in strengthening the system of preserving the historical memory of the Soviet Union peoples’ exploits during the Great Patriotic War, counteracting the falsification of history and the rehabilitation of German Nazism and collaborators;
- involvement of Russian and foreign colleagues in the development of relevant scientific topics related to the problematic issues of the history of the World War II and the joint struggle of peoples against fascism
State as follows:
The Great Patriotic War of 1941-1945. belongs to the most tragic and at the same time heroic pages of history. Its comprehension should be carried out in the spirit of scientific objectivism, fidelity to historical truth, respect for the memory of ancestors who won the Victory.
Achieving this overall aim is impossible without systemic counteraction of attempts to distort the history of World War II, to justify German Nazism and its accomplices, to deny the facts contained in the Nuremberg Trial verdict.
The imposition of the doctrine of “equal responsibility” of the Hitlerite “Third Reich” and the Stalinist USSR on the tragedy of the peoples of Europe does not have a historical basis, backed up by the authority of historical science or moral justification.
The common task of all representatives of the professional community of historians is an unbiased, honest study of the period 1941-1945, and its objective coverage in the media.
Due to today's realities of escalating information confrontation, the consolidated efforts of the civil society of Russia and all public authorities are required.
This is our duty to the memory of the heroes of the Battle of Kursk - those who fought at Prokhorovka and Soborovskoe field, liberated Orel, Belgorod and Kharkov, expelled the fascists from Ukraine and drove the offensive to Berlin - the road to the Great Victory.
RESOLUTION
Studies of historians from different countries convincingly prove that
- The victory of the Red Army in the unprecedented concentration of forces and assets in the world history, the heat of confrontation and intensity of the fighting in the Battle of Kursk from July 5 to August 23, 1943, marked the end of a radical change in the battles, not only on the scale of the Soviet-German front, but of crucial importance for the the outcome of the entire World War II.
- In the Battle of Kursk was eliminated the last attempt of the enemy to carry out a major summer offensive with the aim of seizing a strategic initiative, raising its shaken prestige in Europe. The German military machine was dealt a crushing blow, as a result of which the enemy was forced to finally abandon the offensive strategy. The armed forces of Germany and its allies were forced to move to defense not only on the Soviet-German front, but also in other theaters of military operations.
- Under the direct influence of the failure of the German offensive near Kursk and the transition of Soviet troops to a decisive counteroffensive, the processes of the collapse of the bloc of aggressor countries in Europe became irreversible. The Anglo-American allies of the USSR in the Anti-Hitler Coalition decided to prepare directly for an invasion of Europe (the opening of the “second front”) in order to prevent the liberation of the countries occupied by Germany by means of the forces of only one Red Army.
- The defeat of the Hitlerite Wehrmacht's selective formations in the battles on the Kursk Bulge was ensured both by the exploits of the Red Army soldiers, and by the selfless labor of the entire Soviet people, by the extraordinary tension of forces in the rear, which provided the necessary material and technical prerequisites for achieving the military-technical superiority of the Red Army.
- The experience of the Red Army on the Kursk Bulge can not only be the heritage of history – one should learn how to fight and win from the Soviet Soldier-Winners. The victory of the Soviet troops in the Battle of Kursk demonstrated the superiority not only of the Soviet military strategy and the generalship of the Supreme Command, the commanders of fronts and armies, but also the increased skill of the commanders and rank-and-file fighters of the Red Army, their outstanding firmness and courage.
- Among the inadequate historical realities, absolutely unfounded from a scientific point of view, it is necessary to include statements disseminated in the electronic media attempt to link the collapse of the German operation “Citadel” with the landing of Anglo-American allied forces in Sicily.The facts show that it was not a landing in Italy at all, but the transfer of Soviet troops to a counteroffensive on July 12, 1943, made Hitler to stop Operation “Citadel” (which by that time had already failed due to the fortitude and military skill of the Soviet troops).
- During the Battle of Kursk the Red Army not only withstood the blow of the German forces, but also, having launched a counteroffensive, created the prerequisites for the deployment of a common offensive of all the Soviet fronts, the liberation of the Left-bank Ukraine and the access to the Dnieper. The counteroffensive, undertaken in one direction, grew into the general strategic offensive of the Red Army. Beginning with the victory in the Battle of Kursk to the end of the war, the Soviet armed forces kept the strategic initiative in their hands.
- The liberation of Ukraine from the fascist occupation was committed by the soldiers of the Red Army of all nationalities of the Soviet Union. The ancestors of modern Ukrainians fought for the liberation of Orel and Belgorod, the ancestors of modern Russians liberated Kharkov, Kiev, Odessa. Our common history can not ruined by any political falsification. It is necessary for the representatives of the Organization of Ukranian Neo-nationalists to recall constantly the lessons of history. Neo-Nazism will not pass.