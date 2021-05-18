Декларация и резолюция Международной научно-практической конференции «1943 год. От Курска до Днепра»

English version Международная научно-практическая конференция «1943 год. От Курска до Днепра»,посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войскв Курской битве.Российское военно-историческое общество, Музей Победы.Москва, 21 августа 2018 года ДЕКЛАРАЦИЯ Участники Международной научно-практической конференции - констатируя всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне, высокий ценностный статус Победы и ее особую роль в коллективной памяти граждан Российской Федерации; - считая недопустимой ползучую «ревизию» истории Второй мировой войны, направленную на пересмотр ее геополитических итогов, подрыв внешнеполитических позиций Российской Федерации как правопреемницы СССР; - отвергая дальнейшую дестабилизацию Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в интересах государств, претендующих на глобальное лидерство в современном мире; - исходя из необходимости...

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