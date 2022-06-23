Ретро-рецензия. Россия, которую нельзя потерять Реальная история народа России и его государства упорно проступает через любые «концепции отрицания». Что советские, что антисоветские На чтение: 3 минуты

Уважаемые читатели!

Сначала — то, что вы и так знаете. «До революции любой рабочий мог купить 30 коров на одну зарплату». «Большевики убили 66 миллионов русских». «Ленин — Бланк». «Каждый немецкий солдат убил в Великую Отечественную 14 красноармейцев». «Если бы не Советы — нас было бы уже 500 миллионов». «Цвет нации был уничтожен большевиками под корень, и мы без него деградировали и превратились в нацию люмпенов и воров».

...Вы, конечно, узнали. Это — практически официальная версия отечественной истории XX века, принятая у нас в 1990-х и слишком живая до сих пор.

А теперь поговорим о том, как эта жуткая карикатура на прошлое смогла стать каноном на два с лишним десятилетия.

***

Для этого вспомним об одном из её первоисточников. Ибо тезисы этой карикатуры были на всю страну изложены в первом «историческом манифесте 90-х» – телефильме 1992 года «Россия, которую мы потеряли». Она же «Рокомпот». Фильм триумфально прошёл по всем голубым экранам. Ныне, за исключением названия, – почти забыт. А зря. Сегодня он наглядно рассказывает нам, как и, главное, зачем у нашей Родины был оттяпан целый век истории.

...Вы помните, кстати, как эта картина начинается?

Нет?

Начинается она, уважаемые читатели, пятиминутным перечислением еды , которую можно было купить в магазине «Елисеевский» до революции. Грудинка такая-то, икра паюсная, редкая в наших широтах в феврале месяце земляника. С параллельным вздохом, что сейчас в «Елисеевском» еды нет и показывать нечего, поэтому давайте рассмотрим потолки, оставшиеся от раньшего времени.

В этом монологе, отметим, легко опознать тот самый Хамон и Пармезан, то самое «покушенькать качественные продукты недорого», которое так и осталась главной лирической темой отечественной публицистики, без потерь пройдя через голодные 90-е и сытые нулевые.

Дальше — столь же тезисно — только что ставшие постсоветскими люди узнали, что:

- зарплата ученика рабочего в России была 30 рублей при цене хлеба в 2 копейки; женщины не гнули спину на тяжёлых работах; Россия готова была экономически доминировать над всей Европой, но её срезали на взлёте (слышите хруст будущей французской булки?);

- Ленин выслал из России весь интеллектуальный класс, который не успел зверски расстрелять, и в стране практически не осталось грамотных людей; большевики мобилизовали люмпенов и шпану, чтобы раскулачить 6 млн крепких крестьянских хозяйств и замучить юнкеров (слышите музыку из х/ф «АдмиралЪ»?);

- в Первую Мировую русские солдаты не сдавались в плен, а в Великую Отечественную — 4 миллиона за первые же месяцы (слышите топот «Штрафбата», «Цитадели» и «Служу Советскому Союзу»?);

- останься в феврале 1917-го Николай II в ставке — верные ему войска не дали бы его в обиду, и не было бы никакой революции;

- и многое другое, включая 66 миллионов граждан, убитых большевиками; включая выдуманную цитату из Ленина про «пусть погибнет 90% русского народа»; включая дореволюционную индустриализацию, которая была вдвое интенсивнее советской, но ей не дали состояться, и так далее.

Чтобы понять уровень достоверности «Рокомпота» — достаточно, например, умножить живую силу или хотя бы потери вермахта на Восточном фронте на 14 — и узнать, что немецкие солдаты убили от 45 до 90 миллионов советских солдат.

Или открыть научную книжку и узнать, как верная армия отреагировала на пленение государя императора в Петербурге.

Или выслушать вдумчиво такой пассаж: «Вот нереализованный проект 1832 года — о строительстве каменной плотины на днепровских порогах. Это же ДнепроГЭС!»

Или выслушать другой пассаж, озвученный под задумчивое перелистывание списков пассажиров «философского парохода»: «О, Зворыкин! Не тот ли это Зворыкин, что потом изобрёл в Америке телевидение?», залезть в интернет и обнаружить, что нет, не тот. Тот давно уже жил в США, и, кстати, его отсутствие не помешало параллельному изобретению телевидения в СССР.

...Но это всё сейчас. А тогда залезать в любой советский источник было бесполезно. Ибо официальная государственная пропаганда всеми своими калибрами била по мозгу гражданина, вбивая в него простые максимы: нам врали 70 лет. Нам врали. Всё враньё. Всё было не так. Слушайте настоящую правду.

И её слушали. Хотя правдивы в картине — разве что даты рождения В.И. Ленина да разгона Учредиловки.

***

А теперь, уважаемые читатели — самое главное.

Зачем всё это было нужно делать так топорно так зло? Неужели нельзя было сделать умнее?

У меня есть следующая версия. Штука вся в том, что первый этап перестройки в России проходил под лозунгом «возвращения к настоящему социализму», «к ленинским принципам» и тому подобному.

А потом всё как-то слишком резко ускорилось. И когда СССР был растащен партийными элитами в 1991-м, — это произошло чересчур быстро даже для самих элит. Кто помнит, тот подтвердит: ещё вчера гремели призывы к ленинским принципам демократии, а сегодня Союза уже нет.

Новый ориентир надо было придумывать на ходу.

Элиты нацреспублик сориентировались быстро — подхватив у своих вышиваночников вечную оккупацию Россией и выдумав вечную же героическую с ней борьбу.

А в самой России элитам осталось одно — изобрести оккупацию России. Что и было проделано в короткие сроки переобувшимися членами КПСС, Союза Писателей РСФСР, Союза Кинематографистов СССР и так далее.

В этом, справедливости ради, переобувшимся членам сильно помогла советская концепция истории. Ранее переборщившая с умолчанием до-октябрьского периода России — и тем самым облегчившая проникновение дичайших фантазий в обратном направлении. Причём фантазии эти происходят не от вредительства, а просто по необходимости: стране нужен образ прошлого. В истории народ всегда ищет образец,, идеал и урок для собственного будущего. И если в ней чего-то не хватает - оно всё равно придумается

Скажем прямо: придумывалась «оккупация России» второпях. Поэтому при сшивании новой родной истории осталось столько дурацких нестыковок. Любимый народом монарх, за которого почему-то не впрягся вообще никто. Большевики, в целях разрушения России каким-то образом распространившие её власть на полмира. Народ, уничтоженный немцами и собственным ГУЛАГом в полном составе, но почему-то приумножившийся. Солдаты, победившие в тяжелейшей в истории войне вопреки главнокомандующему. Истребление интеллектуальной и технической элиты, почему-то обернувшееся Т-34, спутником, АЭС, Гагариным, «Ленинградской симфонией» и «Тихим Доном».

Тот факт, кстати, что эти дыры по сей день так и не зашиты — говорит не о том, что адепты Рокомпота бездарны. Он говорит лишь о том, что реальную историю России подменить в принципе невозможно.

Реальная история народа России и его государства упорно проступает через любые «концепции отрицания». Что советские, что антисоветские. И при ближайшем рассмотрении демонстрирует одну простейшую вещь — преемственность.

Потому что да, русская история началась задолго до октября 1917-го – и до сих пор не закончилась.

И да – это при царе задумали и даже начали индустриализацию, которую завершили при Сталине.

И да — это царские офицеры и князья восторженно сбросили самодержца с трона.

И да — это объявившие своей целью ликвидацию государства большевики воссоздали империю.

И да — это члены ЦК КПСС переобулись на рубеже 90-х в антикоммунистов и взялись растаскивать Союз.

И да – это бывшие ельцинские чиновники замирили Кавказ, вернули Крым и защищают Сирию.

И есть основания полагать, что и дальше будет примерно в том же духе.

P.S.

Что касается России, Которую Мы Потеряли — то это, конечно, тоже иллюзия. Это человек может потеряться у России, но не наоборот.

И лучший некролог этой иллюзии написал эмигрант, которому нет оснований не доверять. Встречаем русского поэта Игоря Северянина:

От гордого чувства, чуть странного, бывает так горько подчас: Россия построена заново — не нами, другими, без нас. Уж ладно ли, худо ль построена, однако построена всё ж. Сильна ты без нашего воина, не наши ты песни поёшь. 1936 год.

***

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Источник: https://www.kino-teatr.ru