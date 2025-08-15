Реформы и просчёты Ивана Грозного: что о них пишут в школьных учебниках Начало темы: Задачи, удачи и неудачи реформ Ивана Грозного: что об этом нужно знатьРассматривая в рамках нашего большого путешествия по Историко-культурного стандарту (ИКС) и содержащимся в нём трудным вопросам, мы продолжим изучение трудного вопроса № 4 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами...

Начало темы: Задачи, удачи и неудачи реформ Ивана Грозного: что об этом нужно знать

Рассматривая в рамках нашего большого путешествия по Историко-культурного стандарту (ИКС) и содержащимся в нём трудным вопросам, мы продолжим изучение трудного вопроса № 4 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Напомним, трудный вопрос № 4 сформулирован в ИКС так: «Роль Ивана IV в российской истории: реформы и их цена».

Сначала посмотрим, как излагают этот вопрос основные учебники истории для 6-го класса средней школы, т.е.:

1) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времён до конца XVI века и

2) Пчёлов Е.В. История России с древнейших времён до конца XVI века?

Учебник Е.В. Пчёлова объясняет самое сложное в вопросе о роли Ивана IV в нашей истории – причины опричных экспериментов – тягой царя к неограниченной власти: «Его целью была полная и безраздельная власть над страной», и опричнина должна была помочь ему проводить эту политику. Правда, тут же добавляется, что с помощью опричнины Иван надеялся ещё «покончить с пережитками удельной системы». Но из предыдущего изложения ученик может понять, что «пережитки удельной системы» – это и есть отсутствие у монарха полноты власти.

Да, сводить действия Ивана IV лишь к «жажде власти» – не вполне корректно. Как мы с вами говорили в прошлый раз, «безраздельная власть», абсолютизм – это не самоценность и не каприз конкретной личности, а принятый для данной эпохи инструмент решения объективных задач государственной политики. К тому же это лишь одна из существующих в науке версий относительно причин введения опричнины.

Однако можно признать, что Пчёлов справедливо не стал перегружать сознание шестиклассников сведениями о наличии в науке разных подходов. Вот в учебнике для 10-го класса о них можно и нужно будет рассказать, а в 6-м достаточно сформировать у ученика наглядный и внутренне непротиворечивый образ ивановой политики с изложением основных фактов, что и сделано в данном учебнике.

Рассказ об основных событиях времён опричнины, об опричном терроре – как и почти всё в учебнике Пчёлова – ярок и красочен, способен сформировать в сознании ученика цельные образы. Указан и масштаб людских потерь, вызванных опричниной, – тысячи человек, сказано и о роли опричнины в разорении страны.

А.А. Данилов и Л.Г. Косулина, как всегда, более академичны, но тоже указывают, что причиной введения опричнины стало стремление Ивана к самодержавию, что била эта политика по тем кругам, в которых Иван видел угрозу своему самовластию. Рассказ о временах опричнины, о её роли в разорении и запустении страны так же информативен, но, пожалуй, не так ярок, как рассказ Пчёлова.

Но есть и серьёзные упущения: в этом учебнике нет сведений о количестве жертв опричнины – даже о порядке чисел. Кроме того, Данилов и Косулина внятно не говорят о причинах отмены опричнины. А контекст, в котором они сообщают об этом факте, таков, что у ученика может возникнуть законное недоумение. «В период опричнины, – пишут авторы, – Иван Грозный добился резкого усиления своей власти. Осенью 1572 года опричнина была отменена».

Конечно, отсюда можно заключить, что её отменили как выполнившую свою задачу. Но первое, о чём подумает, прочтя эти две стоящие рядом фразы, средний ученик, это что тут какая-то ошибка. Как это так: царь стремился к усилению своей власти, опричнина помогла ему в этом – и вдруг он её отменил! А зачем, если она ему помогала?.. Неужто Иван Васильевич поменял профессию, как учит уже известное этому самому среднему школьнику кино?

Такая путаница – как раз и есть следствие упрощения причин опричнины. Если же исходить не из отдельно взятого «усиления власти», а из реальных задач, которые эта власть должна была решить, а потом сравнить задачи с результатами, – то противоречие снимается.

Придраться можно и к тому, что авторы приводят устаревшее в целом мнение о том, что опричные ссылки, казни и конфискации подорвали экономическое могущество княжеско-боярской аристократии. Да, после репрессий 1565 года против аристократии так можно было сказать – но ведь впоследствии Иван IV вернул большинству репрессированных «княжат» (служилых князей) конфискованные у них вотчины.

Настораживает и другое – то, что оба учебника не называют ещё одну (наряду с Ливонской войной и опричным террором) причину хозяйственного разорения России к концу царствования Ивана IV, запустения целых районов страны – приведшего к началу процесса установления крепостного права. А именно: полосу неурожаев и эпидемий рубежа 1560-х – 1570-х годов. Этот просчёт, помимо прочего, приводит к невольному преувеличению отрицательных последствий ивановых внутриполитических экспериментов.

Но ещё хуже то, что учебники истории для 10-го класса – те, что должны углубить и систематизировать знания, полученные в 6-м классе – вопрос о деятельности Ивана IV только запутывают.

Учебник под редакцией уже знакомого нам А.А. Данилова (История России. 10 класс. Ч. 1. М., 2013), добавляет к тому, что сказано в учебнике для шестиклассников, только обзор историографии вопроса, начиная аж с давно устаревших трудов XIX века. Этот обзор подошёл бы для учебника, адресованного тем, кто изучает профильный, углублённый курс истории. А тем, кто не собирается изучать историю углублённо, – зачем им эти чисто специальные подробности? Их надо познакомить с концепциями, существующими в науке сегодня – с последним словом науки. Этого в обзоре не сделано, «мухи от котлет» в нём не отделены.

Авторы другого учебника (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. М., 2013) поступили ещё хлеще. Давая понять, что вопрос – дискуссионный, они знакомят десятиклассника только с устаревшими взглядами советских историков 1930-х – 1950-х годов. Правда, их тут же опровергают, – но о современных концепциях ничего не сообщают. А сами предлагают концепцию невразумительную. В одном месте пишут, что опричнина была введена для укрепления самодержавной власти, а в другом – что для «внедрения новшеств» путём террора. Каких новшеств? Кто это должен объяснять подросткам, уже позабывшим даже «версию для 6-го класса»? И почему хозяйственное разорение России списывается исключительно на опричнину? А неурожаи, а эпидемии?

В общем, учебники для 10-го класса своей роли здесь не выполняют. С трудным вопросом № 4 учебные книги в итоге строго разобрались по Черномырдину: «хотели как лучше…». Казалось бы, допущенные в изложении для шестиклассников недоработки (а какой автор обходится без них?) устранить несложно. Две-три фразы просто дописать, ещё одну-две чуть-чуть подредактировать, – и придраться будет непросто.

Но спустя четыре года новые учебники способны сформировать даже у самых пытливых школьников кашу, а то и разруху в головах – после этого у интересующихся молодых людей очень хорошо впитываются всякие нелепые «альтернативные» версии правления Грозного, потому как базового представления об эпохе сформировать не сподобились. Надо надеяться, что новые учебники, созданные на основе ИКС, эти недочёты сумеют исправить.