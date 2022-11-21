«Реванш» Бориса Годунова за Ливонскую войну В самом конце XVI века Борис Годунов, фактически бывший правителем России при царе Фёдоре Иоанновиче, предпринял попытку пересмотреть условия мира между Швецией и Россией, закончившего Ливонскую войну. Всё прошло успешно. На чтение: 3 минуты

«7098-го году месяца декабря в 14 день царь и великий князь Федор Иванович всеа Руси пошол в свою отчину в Великий Новгород. А из Новгорода идти ему на свийского короля,» – сообщала летопись о событиях конца 1589 года. За 6 лет до этого было заключено Плюсское перемирие между Россией и Швецией, которое временно зафиксировало границы стран в годы Ливонской войны. Однако оправившееся от удара Русское царство вновь начало сбор своих войск для пересмотра итогов прошлого конфликта. И на сей раз соглашение было куда выгоднее для Московского государства, чем в 1583 году.

Итоги Ливонской войны

По итогам Ливонской войны Россия теряла ключевые территории на северо-западных рубежах: среди них южное побережье Финского залива с крепостями Ивангород, Копорье и Ям, а также часть Карельского перешейка с Корелой. Таким образом, во владении Москвы оставался лишь небольшой прибрежный участок в устье реки Невы.

Такое положение дел серьёзно било по русской международной торговле, которая полностью находилась под шведским контролем. В частности, по мнению многих исследователей, Иоанн Грозный начал военную кампанию в Ливонии именно ради защиты русской торговли на Балтике. В годы войны через Нарву шла значительная доля отечественного экспорта в страны Западной Европы.

В 1583 году уполномоченные Швеции и России продлили перемирие на 4 года, обязуясь затем вновь встретиться для обсуждения мирного договора. Однако скандинавское королевство не спешило с отправкой своих дипломатов. Вместе с этим шведский король Юхан III рассчитывал на то, что его сын Сигизмунд Ваза, выбранный на польский трон в 1587 году, поможет ему закрепить за государством приобретённые территории.

Наступление на Эстляндию

В 1589 году шведский король Юхан III инициировал несколько походов с целью припугнуть Россию и заставить пойти на уступки в вопросе принадлежности прибалтийских городов. Серия нападений небольших отрядов в Кандалакшинской и Кемской волостях тем не менее не возымели действия. Наоборот, Борис Годунов, фактический правитель государства при царе Фёдоре Иоанновиче, принимает решение начать военную кампанию как можно скорее, пока положение польского короля Сигизмунда было недостаточно стабильным.

Уже в конце года начинает формироваться армия вторжения, которая постепенно сосредотачивается в Великом Новгороде. Её номинальным руководителем стал сам царь, однако на деле управление оказалось в руках назначенных Годуновым воевод, первым среди которых был Фёдор Иванович Мстиславский. Активные действия предполагалось вести на побережье Финского залива, в то время как Карельское направление прикрывалось небольшими силами.

Русские войска численностью в 35 тыс. человек выступили в поход в самом начале 1590 года. Главные силы отправились к крепости Ям, в то время как мелким отрядам под руководством А. Писемского и Л. Хрущова предписывалось взять Копорье. В конце января Ям был без боя сдан шведским гарнизоном, насчитывавшим всего 500 человек. Далее путь русской армии шёл на Ивангород и Нарву. У этих городов состоялось первое крупное сражение: навстречу отрядам Милославского вышел 4-тысячный шведский корпус, который был разбит. Дождавшись артиллерии из Пскова, русские в начале февраля приступили к осаде крепостей.

Попытки штурма не приводили к сколь-нибудь благоприятным для русских войск итогам. Поэтому ставка была сделана на мощный артиллерийский огонь, который мог сломить дух оборонявшихся. Так и произошло: 20 февраля шведы инициировали переговоры о заключении перемирия. Спустя 5 дней бурных обсуждений стороны заключили временное соглашение, по которому Ивангород, Ям и Копорье передавались России. Также были определены примерные условия мирного договора: к перечисленным ранее крепостям добавлялись Нарва и Корела.

Шведы нарушают перемирие

Узнав о самовольном решении своих подчинённых, Юхан III впал в настоящую ярость и, в частности, приказал казнить руководителя гарнизона Нарвы Карла Хенрикссона Горна за измену. Казнь, впрочем, не состоялась.

Швеция стала готовиться к возобновлению боевых действий. Группировка войск в Прибалтике была значительно усилена. Уже в ноябре 1590 года противник попытался осадить Ивангород, но атака была отбита. В январе следующего года русские силы перехватили 14-тысячный шведский корпус, шедший на осаду Копорья. Столкновение вновь закончилось победой войск Фёдора Иоанновича.

Новые нападения произошли летом 1591 года и совпали с активизацией действий Крымского ханства на южных рубежах России. Мелкие шведские отряды на этот раз вторглись в северные русские волости, разграбили Печенгский монастырь на побережье Баренцева моря, а также предприняли попытку захватить Соловецкий монастырь. Москва не могла серьёзно помочь, главные силы были заняты борьбой с Газы II Гиреем, крымским ханом. Однако на помощь монахам был отправлен небольшой отряд под руководством братьев Волконских, который использовал монастырь в качестве опорного пункта для организации набегов на шведские приграничные земли. Вот как описывали те события разрядные книги: «Товоже году зимою ходили государевы воеводы князь Ондрей князь Романов сын Волконской да князь Григорей князь Константинов сын Волконской с Соловецкого острова воевать каинских немец свисково короля земли, а с ними были государевы люди, стрельцы и казаки, и воевали Каинской земли немец, и вышли со всеми людьми, дал Бог, здорово».

После того как набеги крымцев были отбиты, Россия смогла заняться и своими северными рубежами. В декабре 1591 года армия князя Мстиславского выступила в новый поход. Но не на Ивангород, а против Выборга. Русские силы разорили предместья шведской крепости, однако от штурма отказались: могучие выборгские стены выглядели неприступными. Мстиславский отошёл от города и направился в сторону Корелы, где также разорил окрестности бывшей русской крепости . Одновременно на Севере отряды братьев Волконских обменивались ударами со шведскими силами.

Тявзинский мир

В начале 1593 года стороны вновь заключили перемирие, обязуясь вскоре провести мирные переговоры. Но начались они только в ноябре следующего года в местечке Тявзино неподалёку от Ивангорода. К этому времени шведским королём был уже сын Юхана Сигизмунд. Он ненадолго объединил польскую и скандинавскую короны, из-за чего столкнулся с оппозицией шведского дворянства (ревностный католик на троне не устраивал протестантов). Сигизмунд не хотел идти на уступки России, поэтому переговоры затягивались. Однако давление оппозиции и посредничество императора Священной Римской Империи Рудольфа II, отправившего своего посланника в Тявзино, позволили ускорить переговорный процесс.

Русские и шведские делегаты подписали мирный договор 28 мая 1595 года. Согласно документу положение дел на фронтах фактически закреплялось в качестве постоянной границы между государствами. Москва возвращала в своё владение Ям, Копорье, Ивангород и Корелу, при этом признавая за шведами право на Эстляндское герцогство. Помимо этого, договор определял торговые отношения между сторонами на Балтике, а представители России и Швеции давали обязательство не предпринимать враждебных действий друг против друга.

Заключание мира было безусловным успехом Бориса Годунова. Он смог частично вернуть утраченные из-за Ливонской войны земли, а также обезопасить на время западные рубежи, ведь документ был подписан фактически со шведско-польской унией. Но, с другой стороны, оставался нерешённым вопрос русской торговли на Балтике: Швеция оставляла за собой контроль за вывозом русских товаров в Европу. По всей видимости, Годунов прекрасно понимал, что это не лучший вариант, поэтому Тявзинский мирный договор не был ратифицирован. Очевидно, планировался его дальнейший пересмотр в пользу России. Тем не менее история пошла по другому пути.

Граница, установленная в Тявзино, продержалась немногим менее 15 лет. Уже в годы Смуты царь Василий Шуйский, нуждавшийся в военной помощи Швеции, в обмен на её предоставление уступил Корелу северному соседу. Позднее, когда началась открытая война между скандинавским королевством и Россией, в 1617 году по Столбовскому миру Москва уступила всё Балтийское побережье. Исправить это пытался царь Алексей Михайлович, но окончательно разобраться с проблемой смог лишь Пётр I.

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