Расследование через 200 лет. Аракчеев, Минкина и восстание декабристов Смерть Александра I, междуцарствование, декабрьское восстание, провозглашение императором Николая I. Фактически граф Аракчеев, как один из главных чиновников Российской империи, после 10 сентября 1825 года в силу своего состояния исключен из разворачивающихся политических событий

1825 год - знаменательный год в Российской истории. Год смерти Императора Александра Первого, год восстания декабристов, год восшествия на российский престол императора Николая I, который правил Россией 30 лет.

Начнем с хронологии этих событий.

19 ноября 1825 года, в городе Таганроге, на 48 году жизни, после непродолжительной болезни, неожиданно скончался император Российской империи Александр I.

В соответствии с Актом о престолонаследии, утвержденном ещё императором Павлом I в 1797 году, в случае смерти его сына Александра, при отсутствии у него наследников мужского пола, право на престол переходит к второму сыну Павла - Константину. Но, лишь немногие высшие чины империи знали об отказе Константина о престолонаследии и о секретном Манифесте императора Александра от 16 августа 1823 года, в соответствии с которым, учитывая просьбу цесаревича Константина о передаче права на престол, наследником престола становился следующий по старшинству младший брат Александра- великий князь - Николай. Манифест не был опубликован. Конверт с Манифестом был отправлен в Москву, московскому архиепископу Филарету. На конверте императором собственноручно было написано: «Хранить вь Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякаго другого действия».

О содержимом конверта знали только: московский архиепископ Филарет, князь А. Н. Голицын, в то время возглавлявший Министерство Духовных дел и народного просвещения и граф А. А. Аракчеев. Копии Манифеста хранились в Государственном Совете, Сенате и Синоде. 19 ноября, сразу после смерти императора Александра, рапорты о кончине государя направляются в Санкт-Петербург и в Варшаву, где находится Константин. Государственные чиновники, находившиеся с императором, ничего не зная о секретных пакетах, первыми присягают цесаревичу Константину.

Великий князь Николай также дает присягу Константину Павловичу несмотря на то, что Константин еще в 1823 отрекся от престола. Создается двусмысленное и очень напряжённое положение междуцарствия, которое продолжалось двадцать пять дней, до 14 декабря.

Только 25 ноября Константин получает сообщения из Таганрога о смерти императора Александра и уже на следующий день отправляет в Санкт- Петербург свое подтверждение об отречении от наследования престола.

27 ноября сообщение из Таганрога получают в Санкт-Петербурге. Государственный Совет собирается на чрезвычайное заседание и приносит присягу на верность императору Константину.

27 ноября присягу учинил и Правительствующий Сенат, повелев при этом обнародовать известие о смерти Александра I и повсеместно разослать текст присяги на верность подданства императору Константину.

28 ноября Святейший Синод составляет церковное возношение об императоре Константине. Россия присягает Константину. Рапорт Правительствующего Сената об учиненной присяге Константин получает 8 декабря и, не приняв его, возвращает с приложением очередного объяснительного письма.

8 декабря Константин направил письмо с подтверждением своего отречения Николаю. Оно было доставлено в Санкт-Петербург 12 декабря. Не имея возможности убедить брата занять престол и получив его окончательный отказ, великий князь Николай Павлович решет принять трон согласно воле Александра I.

13 декабря Николай одобряет соответствующий манифест, который был датирован задним числом – 12 декабря. Отдельным пунктом в Манифесте оговаривалось, что временем вступления на престол будет считаться 19 ноября - день смерти Александра I, что было попыткой юридически ликвидировать пробел в преемственности самодержавной власти. Манифест о вступлении на престол Николая принимается на заседании Государственного совета в ночь с 13 на 14 декабря. На 14 декабря назначается присяга новому императору.

Церемония присяги сопровождается волнениями и восстанием отдельных воинских частей. В этот же день восстание подавлено (расстреляно картечью по приказанию Николая). Императором Российской Империи становится Николай I.

Коронация нового Императора проходит 22 августа 1826 года в Москве, и Николай I правит Российской империей 30 лет. Этим грандиозным переменам в Российской истории предшествовало одно малоизвестное событие, которое, на наш взгляд, существенно повлияло на происходящее.

10 сентября (по старому стилю) 1825 года в селе Грузино Новгородской губернии была зверски убита любимая женщина и домоправительница всесильного графа Аракчеева - Анастасия Минкина. Событие это коренным образом повлияло на судьбу как самого графа, так и на дальнейшие события в стране. Конец эпохи всесильного «временщика». Именно так называли любимца и правую руку императора Александра I графа Алексея Андреевича Аракчеева недоброжелательно настроенные к нему современники.

Бедный провинциальный дворянин, сын небогатого помещика, отставного офицера, занимающий ключевые посты в системе государственного управления, был не любим, и не мог быть любим представителями родовых фамилий, дальними и близкими родственниками императорской семьи, которым приходилось часами, а то и днями просиживать в приемной всесильного чиновника и министра, дожидаясь аудиенции, нередко получая выволочки за свои нерадивые поступки. Не они, холеные, с гвардейской выправкой представители знатных родов играли определяющие роли в управлении огромной страной, а именно он - сухой, некрасивый педант, стоящий между ними и императором определял и вершил их судьбы.

Аракчеева не любили! Из зависти, из-за непонимания, из-за его, порой, неоправданной жесткости и требовательности к выполнению своих решений. Даже девиз его фамильного герба – «Без лести предан» представлялся недоброжелателями в искаженном виде – «Бес - лести предан». Однако, это никак не влияло ни на положение Аракчеева как государственного чиновника с огромными полномочиями, ни на его отношения с императором, ни на его влияние и, самое главное, на его поступки, характер и манеру поведения. Он по-прежнему пользовался безграничным доверием императора, огромной властью и жестким требованием к безусловному выполнению своих решений. К осени 1825 года Аракчеев находился на вершине государственной власти. Ему было поручено заведовать делами Кабинета министров. В тоже время, обладая огромной властью и полномочиями Аракчеев, безусловно имел и большое количество влиятельных врагов, чьи планы и замыслы Аракчеев безжалостно рушил. Являясь сторонником безусловности самодержавия, как своеобразный лидер «консервативной партии», он добивается принятия императором запрета масонства.

1 августа 1822 года император Александр I издает рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож». «Все тайные общества под какими бы они наименованиями не существовали, как-то: масонские ложи или другими — закрыть и учреждения их впредь не дозволять».

Это был серьезный удар по многим важным государственным чиновникам и военным, значительная часть которых были масонами. Конечно, это увеличило и количество врагов графа Аракчеева, желавших его низвержения. Однако, это никак не повлияло на решительность и непреклонность «железного» графа. Граф желал полностью расправиться со сторонниками ослабления государственной власти в лице так любимого им императора. Борьба Аракчеева с инакомыслием продолжалась.

Несмотря на запрет масонства, мистицизм, присущий масонству продолжал активно участвовать в идеологии, в том числе, в деятельности Российского Библейского общества РБО.

Формально библейская деятельность и программы РБО не должны были иметь никакого отношения к мистическим настроениям эпохи, однако позиция президента РБО князя Голицына, являвшегося одним из главных идеологов мистицизма, фактически делала библейскую организацию проводником «мистических» взглядов.

Голицын возглавлял также министерство Духовных дел и Народного просвещения. Представители православной церкви, естественно, забили тревогу: видя увлечение Голицына мистическими течениями, они ждали от его руководства необратимых последствий. Граф Аракчеев, митрополит Серафим ополчились на князя и стали лидерами так называемой «православной оппозиции». В качестве «ударной силы» был призван из Новгорода настоятель Юрьева монастыря архимандрит Фотий, известный своей непримиримой решительностью и имеющий определенное влияние на императора.

В начале 1824 года Фотий был вызван в С. Петербург и поселился у графини А. А. Орловой.

На первый план Фотий выставлял политические заговоры и подготовку государственного переворота. Слова Фотия произвели огромное впечатление на императора. Александр считал, что сам Бог послал ему спасение от страшной опасности.

Князь Голицын приехал в дом к Орловой чтобы переговорить с Фотием. Разговор между ними закончился тем, что Фотий предал министра духовных дел анафеме.

Новость об этом скандале стала распространяться по Санкт- Петербургу и через несколько дней император послал графа Аракчеева к митрополиту, чтобы, в присутствии Фотия, переговорить с ним о происшествии более подробно. Во время совещания митрополит снял с себя свой белый клобук, бросил его на стол и поручил Аракчееву передать императору, что он скорее откажется от Сана, чем помирится с князем Голицыным «явным клятвенным врагом церкви и государства».

15 мая 1824 года состоялся указ, которым князь А.Н. Голицын увольнялся от должности министра духовных дел и народного просвещения. Голицын был уволен также от президентства в Российском библейском обществе и на его место был назначен митрополит Серафим. По делам синодальным доклады обер-прокурора должны были теперь восходить до государя через графа Аракчеева. «Он явился, раб Божий, за святую веру и церковь, яко Георгий Победоносец», писал Фотий, восторгаясь по поводу участия, «принятаго графом Аракчеевым в деле о пресечении нечестия, проводимаго богопротивным министром».

Таким образом, Аракчеев, в союзе с митрополитом Серафимом и архимандритом Фотием, сокрушили министерство духовных дел и народного просвещения, руководимое князем А.Н. Голицыным.

При этом Голицын остается близким к императору человеком, членом Государственного Совета Российской Империи. Голицын один из трёх государственных деятелей, кто знает о Манифесте, изменяющем престолонаследие и, конечно, Аракчеев приобретает в его лице ещё одного влиятельного врага.

Ещё одно важное событие произошло в июне 1825 года.

К Аракчееву явился доносчик на будущих декабристов унтер-офицер Шервуд, который доложил о зреющем заговоре графу. Временщик послал Шервуда на юг для уточнения подробностей. Шервуд должен был уточнить детали заговора, главных предводителей и в начале осени сообщить об этом специально посланным Аракчеевым чиновникам, наделенным полномочиями по аресту зачинщиков и предотвращению развития дальнейших противоправных действий. Однако этому, как и остальным возможным действиям Аракчеева, не суждено было сбыться.

10 сентября 1825 года, через 10 дней после отъезда императора Александра I в Таганрог и за два месяца до его смерти, в вотчине Аракчеева в селе Грузино была зверски убита его любимая женщина, домоправительница графа Анастасия Федоровна Минкина. О случившемся несчастье было немедленно донесено графу Аракчееву, который находился в служебной поездке в одном из военных поселений.

Встревоженный известием, Аракчеев немедленно отправился домой и при въезде в Грузино узнал от встречного офицера всю правду о случившемся. Известием Аракчеев был поражен. Настолько неожиданно и ужасно для графа было это событие, что, потеряв самообладание, этот жесткий, волевой человек,

«железный граф» упал и катался на земле, кричал и выл как раненный зверь. В страшном волнении Аракчеев ворвался во флигель, где жила Анастасия Минкина и увидел ужасную картину.

На диване, вся в крови лежала мертвой его любимая женщина. Были видны следы отчаянной борьбы, на полу валялся окровавленный кухонный нож. Комнатная девушка двадцати одного года от роду, Прасковья Антонова объявила, что это именно она убила Минкину.

Граф Аракчеев распорядился о немедленном начале следствия. В отчаянии, Аракчеев пишет императору Александру I «о потере верного друга, жившего у него в доме 25 лет».

О степени упадка воли у этого непреклонного, целеустремленного человека, посвятившего службе всю свою жизнь, говорят его слова в письме императору – «я одной себе смерти желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею силы и соображения заниматься… Друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю, куда еще осиротевшую свою голову преклоню; но отсюда уеду…».

Отсюда?! Это из любимого Грузино.

Грузино - о котором Аракчеев говорил: «Мое Грузино и этот сад каждый миг приносит мне радость». Грузино – где, согласно старинной легенде, останавливался и молился апостол Андрей Первозванный по пути на Валаам и где он водрузил свой крест - символ будущего православия России. Грузино, - когда-то принадлежавшее сподвижнику Петра Первого Александру Даниловичу Меншикову и подаренного Аракчееву еще императором Павлом в 1796 году. Грузино, - в строительство которого было так много вложено самим Алексеем Андреевичем Аракчеевым и которое по праву считалось Русской Венецией.

Граф Аракчеев убит горем, во время похорон он бросается в могилу любимой женщины и, конечно, горит желанием найти виновных в этом злодеянии.

Следствие по этому преступлению почти сразу устанавливает настоящего убийцу. Кухонный нож, найденный на месте происшествия, принадлежит двадцатилетнему повару Василию Антонову. Родному брату горничной убитой - Прасковьи Антоновой. Одежда его в крови, и он сознается в совершении преступления.

Император Александр, также как и Аракчеев, поражен случившимся. Близость Аракчеева к императору Александру подтверждается перепиской между ними. 1 октября 1825 года Аракчеев получает от Александра высочайший рескрипт, посланный из Таганрога 22 сентября. Получив сообщение о горе, постигшем его верного слугу, император пишет Аракчееву письмо, в котором он называет графа «верным другом» и приглашает его приехать к себе в Таганрог и жить в уединении. «…Приезжай ко мне: у тебя нет друга, который бы тебя искренне любил. …. Но заклинаю тебя всем, что есть свято, вспомни отечество, сколь служба твоя ему полезна, могу сказать необходима, а с отечеством и я неразлучен. Ты мне необходим.».

Более того, император желает помочь Аракчееву в расследовании этого ужасного преступления. В письме он поручает прислать подробности преступления и объявить новгородскому губернатору поручение императора

«… чтобы старался дойти всеми мерами: не было ли каких тайных направлений или подущений …».

Получив письмо императора с поручением более подробно разобраться со случившимся, Аракчеев отвечает императору: «Преступники семь человек отосланы к законному суду; легко может быть, батюшка, сделано сие происшествие и от постороннего влияния, дабы сделать меня неспособным служить вам и исполнять свято вашу, батюшка, волю, и при том, по стечению обстоятельств, можно еще кажется заключать, что смертоубийца имел помышление и обо мне. Богу угодно было видно за грехи мои оставить на мучение».

Аракчеев, также как и император, чувствует несоответствие ужасного преступления с личностями преступников. Простые даровые люди, достаточно молодые, двадцатилетние брат и сестра вряд ли самостоятельно решились на такой поступок. И Аракчеев, и император Александр прекрасно понимают, что основная цель данного преступления не Анастасия Минкина, а сам Аракчеев.

Аракчеев, обладающий огромной властью, находящийся в отличие от императора на месте, в центре империи и естественно в центре принятия решений. Аракчеев, от состояния которого зависит эффективность и быстрота принимаемых государственных мер. Для более полного расследования Александр отправляет из Таганрога в Новгород, своего доверенного, начальника штаба отдельного корпуса военных поселений генерал-майора Петра Андреевича Клейнмихеля.

Новгородский губернатор Жеребцов выезжает в Грузино и устанавливает, что не строгость с дворовыми людьми влекла их к преступлению, потому что многие, и даже главные возмутители, получали хорошее жалованье и пользовались различными поощрениями как от самого Аракчеева, так и от его домоправительницы.

Губернатор полагал, что заговор дворовых людей был возбужден сторонними, более просвещенными лицами. И, конечно, основной целью убийства было убрать Минкину за её верность графу, безупречное управление хозяйством и заботу о здоровье Аракчеева. Следствие арестовывает всех подозреваемых дворовых людей. Кроме основных фигурантов - убийцы Василия Антонова и его сестры Прасковьи, главной подозреваемой становится дворовая женщина Дарья Константинова. Тридцатилетняя Константинова, обласканная Минкиной, не имея к ней видимых претензий, в то же время склоняла молодых брата и сестру Антоновых к страшному преступлению.

Губернская судебная палата рассматривает приговор. С ходатайством об освобождении от наказания Константиновой по причине её беременности, к губернатору обращаются уголовной палаты дворянский заседатель Алексей Мусин-Пушкин и новгородского уезда исправник штабс-капитан Василий Лялин. Беременность Дарьи Константиновой не подтверждается, и губернатор рассматривает это как умышленное ходатайство за преступницу. Мусина-Пушкина и Лялина арестовывают. Ситуация докладывается императору, и представитель Александра I генерал-майор Клейнмихель передает губернатору монаршее повеление «в особенности внимательно заняться розыском сего дела и открыть: причины такова ходатайства и всех действующих в оном лиц».

Губернская судебная палата не приняла во внимание оправдания подсудимых, назвав их «распутными и укоренившимися в преступных действиях» и, усиливая значение их вины, палата определила наказать: Василия Антонова 175, сестру его Прасковью 125, Дарью Константинову 95, других комнатных девушек Федосью и Татьяну Ивановых по 70, а Елену

Фомину, знавшую, но не донесшую о готовящемся преступлении, к 50 ударам кнутом. Василий и Прасковья Антоновы умерли на месте наказания.

Елена Фомина умерла на следующий день в госпитале. Всего к различным наказаниям по делу об убийстве Минкиной были осуждены 24 человека.

Тридцатилетняя крестьянка Дарья Константинова, приговорённая к 95 ударам кнута, сумела выжить и была отправлена на каторгу. Заступившийся за Дарью Константинову, которую он считал беременной, штабс-капитан Василий Лялин, новгородский земский исправник, был обвинён в умышленном заступничестве за «преступницу», отрешён от должности, арестован и содержался более двух месяцев в арестантской за железной решёткой под строгим военным караулом. Был заключен под стражу и Мусин-Пушкин. Какое- то время он содержался под караулом, потом был переведен под домашний арест.

После смерти императора Александра I жалобу о незаконных действиях губернатора Жеребцова и губернской судебной палаты рассматривал министр юстиции и сенат Российской империи. Жеребцов был отправлен в отставку и осужден, но оставался на свободе.

Виновность Лялина и Мусина-Пушкина доказана не была, и они были освобождены, но к службе не допущены. Сторонние лица, задумавшие убийство Минкиной определены не были.

Подавленный случившимся, граф Аракчеев уходит от практического руководства. Фактически граф Аракчеев, как один из главных чиновников Российской империи, после 10 сентября 1825 года в силу своего состояния исключен из разворачивающихся политических событий. Смерть Александра I, междуцарствование, декабрьское восстание, провозглашение императором Николая I.

Как бы развивались эти события при настоящем «железном графе» Аракчееве? История этого не знает, она не терпит сослагательного наклонения. Серьезные противоречия наблюдаются и в самом поведении графа Аракчеева. То Аракчеев уверяет императора Александра «… что он, по тяжкому расстройству здоровья, никакого соображения не может сделать по делам, ему вверенным, и думает только об одном - пожить в уединении, ближе к Фотию, то вдруг при принесении присяги императору Константину, чудесным образом освобождается от недугов и 30 ноября 1825 года пишет новому государю «получа облегчение от болезни, я вступаю в командование отдельным корпусом военных поселений».

В конце концов, граф Аракчеев уходит с политической арены России, император Николай I освобождает его от всех государственных постов.

Аракчеев умирает в так любимом им Грузино в 1836 году.