Пять подвигов Аввакума Волкова Начавший военную карьеру в 10 лет в качестве горниста, Аввакум Волков за свою жизнь прошёл три военные кампании и заслужил целых пять Георгиевских крестов. На чтение: 2 минуты

Начавший военную карьеру в 10 лет в качестве горниста, Аввакум Волков за свою жизнь прошёл три военные кампании и заслужил целых пять Георгиевских крестов.

И генерал сам Куропаткин,

Тогда героя похвалил,

Повышал героя сладко,

Крестом Георгия наградил.

Биография Аввакума Волкова, награждённого пятью Георгиевскими крестами – настоящий путеводитель по военной истории Российской империи начала XX века. Его подвиги были в 1915 году описаны в стихотворной форме Андреем Прохоровичем, и пользовались большой популярностью в годы Первой Мировой войны.

Первый подвиг

Будущий герой родился в 1887 году в Кременчуге в мещанской семье. О детстве героя практически ничего не известно. Источники сообщают, что через 2 года после рождения Аввакума его семья переехала в Красноярск, а в возрасте 10 лет мальчик остался круглым сиротой. Родственники Волкова решили определить его в качестве музыканта в Приамурский драгунский полк – благо, юноша имел талант к игре на инструментах.

Спустя три года Аввакум принял участие в своей первой военной кампании – подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае. 13-летний горнист очень хотел принять участие в какой-нибудь операции. Солдаты взяли его с собой во время одного их кавалерийских рейдов. Уже само участие мальчика в смертельно-опасном испытании стало причиной того, что командование обратило на него внимание и поощрили его Георгиевским крестом 4-й степени.

Три подвига во время русско-японской войны

Настоящей «лебединой песней» для Аввакума стала русско-японская война, в которой он участвовал в составе родного драгунского полка.

Уже шестнадцатилетний молодой человек всё ещё оставался горнистом, но также, как и несколько лет назад, ему хотелось поучаствовать в настоящем деле. Возможность представилась уже 6 июня 1904 года. Юноша попросился добровольцем в разведку, целью которой было установления расположения и численности японских сил в Сеньючене. Аввакум переоделся в китайскую одежду и отправился в расположение противника. Раскрытый в ходе операции, он смог скрыться, убив трёх преследователей. За этот подвиг Волков был награждён лично командующим русской армией Алексеем Куропаткиным Георгиевским крестом третьей степени.

Успешная операция сделали из бывшего горниста талантливого разведчика – полк часто прибегал к его услугам. Во время очередной вылазки Волкову, однако, не повезло, и он угодил в японский плен. За шпионаж его приговорили к казни, но накануне расстрела Аввакуму удалось бежать. На протяжении девяти дней юноша скитался по лесам, пока, наконец, не смог выйти к расположениям русских войск. Бегство из плена в Российской империи считалось подвигом, поэтому во второй раз за японскую компанию Волков был награждён Георгиевским крестом – на этот раз уже второй степени.

Новая награда не заставила себя долго ждать. В канун печально известного Мукденского сражения Аввакум вновь становится добровольцем при выполнении разведывательного задания – он в одиночку взорвал пороховой погреб, перед этим ликвидировав часового. За этот подвиг Волков получил солдатского «Георгия» первой степени, и стал полным георгиевским кавалером. Вместе с этим Аввакума повысили до унтер-офицера. 23 ноября 1905 года он также был удостоен личной аудиенции у Николая II.

Пятый подвиг

Получив неплохую пенсию и ещё несколько лет прослужив в армии, Волков в 1909 году переезжает в Москву и устраивается на работу курьером. Казалось, что ратные подвиги остались далеко позади – началась мирная, размеренная жизнь. Однако судьба распорядилась по-иному. 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую Мировую войну – и Аввакум Волков, не дожидаясь зова Родины добровольно вернулся на армейскую службу.

Он оказался на австрийском фронте, в составе 3-й армии под командованием генерала Николая Рузского. Для полного георгиевского кавалера началась третья в жизни крупная военная кампания. Волков не стал изменять себе – и уже в первые недели войны отметился очередным подвигом. 13 августа вместе с отрядом, состоявшим из 7 человек, Аввакум выехал в разведку. В течение нескольких дней разъезд безуспешно искал противника, пока, наконец, не наткнулся на сражение русского и австрийского полка. По рассказу самого Волкова, он приказал своим подручным оказать поддержку братьям по оружию – с шашками наголо всадники бросились на противника. В какой-то момент Аввакум оказался напротив австрийского офицера с несколькими подчинёнными, среди которых был также знаменосец. «Пользуясь замешательством офицера, я своим ударом снес ему голову. После этого я стал рубить направо и налево. Убивши еще 3 человек и последнего - знаменщика, который повалился на землю, я забрал его знамя и стал поспешать к своим,» - рассказывал сам герой эпизода прессе. Во время отхода Волков получил тяжёлое огнестрельное ранение в живот, от которого он потерял сознание. Сослуживцы смогли доставить героя в госпиталь.

За свой очередной подвиг Аввакум Волков был удостоен Георгиевского креста первой степени. Награду герою вручил сам генерал Рузский. Кроме того, он сообщил раненному, что тому полагается денежная премия размером в 500 рублей, а также производство в чин прапорщика.

История Аввакума Волкова, героя трёх войн и полного георгиевского кавалера, стала одной из самых популярных в военной пропаганде Российской империи. По мотивам его подвига выпускали агитационные плакаты и даже целые поэмы. Однако о том, как сам Аввакум отнёсся к этой славе, неизвестно. Остаётся тайной и дальнейшая жизнь героя. Что с ним происходило во время войны, как он отнёсся к революции и на чьей стороне воевал (если, конечно, воевал) во время гражданской войны – масса вопросов, на которые пока нет ответа.

Но я герой! Еще я жив;

И смолк, глаза не закрывая,

Из сил уж он, ослабевая,

Уснул и голову склонил.

Сидел на верном он коне,

Знамя в руках его застыло,

Держал его он крепко и уныло.

Как воин верный на войне.

И генерал к нему, подходит,

С коня сам Волкова он снял,

Рану ему перевязал,

В офицеры производит.

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