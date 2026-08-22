Прогрессивный литератор на посту министра юстиции Дмитрий Васильевич Дашков – министр юстиции и генерал-прокурор в 1829-1839 гг.

Дмитрий Васильевич Дашков был сыном рязанского помещика и предводителя дворянства Спасского уезда. Несмотря на сравнительно скромное состояние родителей, получил блестящее образование в Московском университетском благородном пансионе, причём за успехи в учёбе награждён был там двумя серебряными медалями и занесением имени на мраморную доску золотыми буквами. Затем учился в Московском университете и в октябре 1801г начал работать в Московском архиве ведомства коллегии иностранных дел, где подружился с другим впоследствии знаменитым человеком – Дмитрием Блудовым.

Служил по министерству юстиции, а в 1816г вернулся в МИД уже в чине коллежского советника (чин, соответствующий полковнику) и орденом св.Владимира 4-й степени. Служил вторым советником при посольстве в Константинополе, управляющим делами константинопольской миссии стал в 1822г. С 1823 г. - член Совета комиссии составления законов, с оставлением в ведомстве иностранной коллегии.

Оставил свой след Дашков и в русской культуре. Первоначальные литературные опыты Дашкова относятся ко времени пребывания его в университетском пансионе и состоят из переводов с французского. Любовь к литературному творчеству и русской словесности Дашков не оставлял в течение всей своей жизни. Так вместе с Дмитрием Блудовым и Василием Жуковским он был основателем и одним из деятельнейших членов созданного в 1815г литературного общества "Арзамас", в котором состояли Пушкин, Вяземский, Батюшков, и другие известные литераторы той эпохи.

В царствование Николая I (отчасти благодаря приятельству с резко поднявшимся Блудовым) сделал стремительную карьеру, став в 1826г статс-секретарём императора. Николай I не зря ценил Дашкова – он знал о его выдающихся деловых качествах. Слегка ленивый по части рутины, когда дело касалось чего-то нужного и важного, он мог работать без отдыха сутками. Так, будучи статс-секретарём императора, он получил задание срочно подготовить доклад об устройстве княжеств Молдавии и Валахии. Начав работу вечером, Дмитрий Васильевич непрерывно работал более суток, но подготовил написанный мелким почерком и почти без помарок блестящий 12-страничный доклад. Император остался очень доволен как качеством документа, так и запредельной быстротой его подготовки.

Тогда же, в 1826г Дашков становится товарищем (заместителем) министра внутренних дел, где тоже хорошо себя показал, затем – в 1829г – товарищем (заместителем) министра юстиции в чине тайного советника. В апреле того же года стал главноуправляющим по духовными делами иностранных исповеданий на время отсутствия статс-секретаря Блудова, из-за отсутствия князя Долгорукого исполнял обязанности министра юстиции, а с 2 февраля 1832 года стал министром юстиции официально, с сохранением звания статс-секретаря императора.

При этом Дмитрий Васильевич был весьма прогрессивно мыслящим государственным деятелем. За 10 лет управления им Министерством юстиции Дашков, в частности, пытался продвинуть идею введения в России гласного судопроизводства и создания адвокатуры. При нём же было открыто первое в России училище правоведения

В 1839 году в чине действительного тайного советника назначается членом Государственного совета, председателем департамента законов и начальником Второго отделения Собственной Его Величества канцелярии.

Надо отметить, что человеком Дашков был в высшей степени принципиальным. Так в 1828г на имя находящегося в воюющей против турок армии Николаю I поступило послание от товарища (заместителя) управляющего Третьим отделением Максима фон Фока о том, что в Москве "Вяземский , Пушкин , Титов , Шевырёв , князь Одоевский… и ещё несколько отчаянных юношей..." готовят выпуск частной газеты "Утренний листок", проповедующей либеральные идеи, что надо бы пресечь. Первоначально бумага легла на стол главы Третьего отделения Ивана Бенкендорфа. Который, конечно, никаким "душителем свободы" не был, и потому прежде, чем направить рапорт своего заместителя царю, отдал его на экспертизу Дашкову. Который, не убоявшись конфликта с жандармами, не только раскритиковал все доводы фон Фока, но и дал положительные отзывы о Вяземском, Пушкине, Титове и Одоевском. Так что продолжения эта история не имела.

Ещё одним примером принципиальности Дашкова стала история с рассмотрением в середине 1830-х гг Правительствующим сенатом уголовного дела группы поляков, обвинённых в заговоре против императора (что после польского восстания 1831г воспринималось императором крайне болезненно). Сенат "по недостаточности улик" обвиняемых оправдал, тогда недовольный Николай I передал дело в Государственный Совет, и выступавший там в качестве генерал-прокурора Дашков убедительно доказал, что приговор Сената справедлив. Это повторилось дважды, после чего император думал 2 недели, но потом решение Госсовета всё же утвердил. Вскоре Дашков поехал во дворец с докладом, ожидая, что будет отправлен в отставку. Но, к чести императора, тот встретил его приветливо и сказал: " Ну, Дашков, мы с тобой поспорили, но я надеюсь, что это нашей дружбе не повредит" .

Дмитрий Васильевич участвовал в создании первого "Свода законов Российской империи", в 1826 и 1835гг работал в комиссиях по крестьянскому вопросу. По его инициативе был улучшен состав сенатской канцелярии, наладилось делопроизводство в Сенате, введены его общие правила, установившие очередь в докладе дел, выработаны правила составления определений в Сенате и т.д.

Умер Дмитрий Дашков в Петербурге в 1839г. от туберкулёза. Похоронен в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры.