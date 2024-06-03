Про погоны, звания и знания Про погоны, звания и знания На чтение: 2 минуты

В последнее время всё, что имеет отношение к Отечественной истории, привлекает особое внимание. Это не может не радовать, ведь именно широкий общественный интерес способствует пробуждению истинного патриотизма. Но есть и обратная сторона популярности – множество манипуляций на важной теме. Кто-то из «знатоков» просто хочет прославиться за чужой счёт. Но, вполне возможно, что волна негатива, которая всегда сопровождает достойные дела, решает и другие задачи – принизить общие для всего нашего народа ценности: любовь к Родине, гордость за её историю, почитание подвигов предков. Казалось бы, в нашем обществе есть консенсус по Великой Отечественной войне, но нападки на Героев, освобождавших советские города от немецко-фашистских захватчиков, не прекращаются.

На этот раз объектом «критики» стал Генерал-полковник Иван Болдин, почётный гражданин Калуги, командующий 50-й Армией, которая освободила город от гитлеровцев 30 декабря 1941 года. Имя Героя присвоено калужским скверу и школе, а также улице, на которой 29 декабря 2017 года был установлен бюст военачальника.

Всё прошло достойно и торжественно, были представители областной администрации, Российского военно-исторического общества, меценаты, жители города, об открытии памятника рассказали многие СМИ. А спустя две недели в местной прессе появилась статья с попыткой опорочить имя Героя. Автор статьи приводит отрывки из книги, в которой Маршал Жуков нелестно отзывается о Генерале Иване Болдине. Любому студенту известно, что художественное произведение не может считаться историческим источником, и это сразу наводит на мысли о возможной манипуляции. Дальнейшие выводы автора лишь подтверждают это предположение, так как строятся на передергиваниях фактов. По его мнению, заслуга в освобождении Калуги принадлежит не Командующему Армией, а командиру одного из подразделений, первым прорвавшихся в город. В статье нет упоминаний о том, что Ивана Болдина благодарил за боевую службу лично И.В. Сталин. Автору также совершенно неважно, что несмотря на ранения, Генерал дважды выводил своих бойцов из Белостокского и Вязьминского окружений. Забывает журналист и о том, что войска под командованием Болдина не позволили врагу взять Тулу, умалчивает о высокой награде за освобождение Могилёва. Одна лишь эмоциональная «цитата» Маршала перекрывает, по мнению автора статьи, все подвиги полководца.

Безусловно, путь Ивана Болдина, как военачальника был сложен, порой тернист. Но никто не может сказать, что этот человек спасовал перед трудностями и проявил слабость воли. Он был настоящим солдатом. Война – штука сложная. За успехами могут последовать и неудачи, которые были как у Болдина, так и у многих других наших командиров. Никто от этого не застрахован.

Из истории Великой Отечественной войны нельзя просто взять и выкинуть выдающиеся события, к которым был непосредственно причастен И.В. Болдин. И одно из них – освобождение Калуги от гитлеровцев. Бои за город были трудными, враг был ещё очень силён, а опыта наступательных операций у нас было мало. Но тем не менее, Болдин создал подвижную группу, применил обходной маневр, в результате чего захватчики были изгнаны из города. Вклад Болдина в освобождение Калуги как раз и символизирует тот самый памятник, что послужил поводом для «обличительной» статьи.

Но и к самому монументу нашлись претензии. Есть такая категория людей, которые «всегда против» и даже в добрых делах, достойных начинаниях и успешных проектах норовят найти зацепку для нападок. Однако беспокоят их не столько поиски исторической правды, сколько желание обрести популярность за чужой счёт, выявив «ошибку» в работе. В статье сообщается, что создатели памятника, в первую очередь – Российское военно-историческое общество, не разбираются в военной форме и знаках различия, всё напутали.

Но, пожалуй, мы удивим автора – эта скульптурная композиция не содержит ошибок, а подобный внешний вид монументу придан осознанно.

При создании образа И.В. Болдина в основу была положена фотография 1943 года, в период его участия в наиболее значимых военных операциях. И позиция авторов монумента состоит в том, чтобы изображать защитников нашего Отечества в пору их жизненного расцвета, а не на склоне лет. Именно таким способом можно показать яркого, красивого, мужественного человека, военного в блистательном мундире. На него хочется быть похожим каждому мальчишке, в него готова влюбиться любая красавица.

А надпись на постаменте предназначена для информирования зрителя о заслугах И.В. Болдина. Согласно общепринятой практике, на ней должно быть отражено высшее воинское звание, полученное военнослужащим. В целом можно подумать, что буквальное соотнесение автором статьи текста на постаменте со скульптурным изображением вызвано его поверхностным знакомством с таким предметом, как монументальное искусство.

И здесь, конечно, не обойтись без примеров. Вот наиболее яркие из них, наглядно демонстрирующие то, что художественный образ зачастую не копирует слепо исторические реалии: - бюст С.М. Будённому в Ростове-на-Дону работы знаменитого советского скульптора С.В. Вучетича демонстрирует Маршала с двумя звёздами Героя Советского Союза, полученными им в 1958 и 1963 гг. Вместе с тем, С.М. Будённый изображен в мундире образца 1945 г., отменённом в 1955 г.;

- памятник Г.К. Жукову, работы В.М. Клыкова в Москве у здания Государственного исторического музея, показывает Маршала в момент Парада Победы 1945 г. При этом на мундире изображены 4 звезды Героя Советского Союза, последнюю из которых Г.К. Жуков получил в 1956 г.;

- бюст Маршала работы С.В. Вучетича в г. Жукове Калужской области и бюст работы В.М. Белова в парке Жукова в г. Калуге содержат точно такие же «исторические несоответствия» — Маршал изображён со звездой, полученной в 1956 году, в мундире, ношение которого отменено в 1955 году.

Можно лишь порадоваться, что руки автора той статьи и подобных ему «знатоков» военной истории не дошли до памятника Минину и Пожарскому в Москве, где герои изображены в не соответствующей эпохе форме одежды и экипированы неуставным вооружением. Видимо, в пору создания этого памятника, журналисты обладали более развитым кругозором, отчего язык искусства был им понятен. А возможно, это осознанная манипуляция общественным сознанием, направленная на то, чтобы лишить нас одного из наших героев, лишить веры в самих себя.