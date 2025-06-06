Присоединение Новгорода к Московскому государству Предпосылки Великий Новгород – один из старейших русских городов. Первые сведения о нем относятся к 859 году. Новгородская земля была самой большой по площади среди русских земель. Долгое время властные структуры города опирались на республиканские начала. Во главе Великого Новгорода стояли архиепископ и посадники, которые избирались вечем из представителей боярских семей. Долгие годы новгородцы стояли на защите северных и западных рубежей, при этом вели торговлю со странами Запада. А.М. Васнецов. Новгородский торг В XV веке продолжился процесс усиления Московского княжества, которое активно объединяло вокруг себя русские земли. Его давление на Новгород становилось все заметнее. Особого восторга от союза с Москвой...

Предпосылки

Великий Новгород – один из старейших русских городов. Первые сведения о нем относятся к 859 году. Новгородская земля была самой большой по площади среди русских земель. Долгое время властные структуры города опирались на республиканские начала. Во главе Великого Новгорода стояли архиепископ и посадники, которые избирались вечем из представителей боярских семей. Долгие годы новгородцы стояли на защите северных и западных рубежей, при этом вели торговлю со странами Запада.

В XV веке продолжился процесс усиления Московского княжества, которое активно объединяло вокруг себя русские земли. Его давление на Новгород становилось все заметнее. Особого восторга от союза с Москвой новгородская торгово-боярская верхушка не испытывала и решила сблизиться с Великим княжеством Литовским. Рьяной сторонницей этого союза стала посадница Марфа Борецкая. А вот большинству простых новгородцев это сближение было не по нраву, так как усиливалась вражда между католиками и православными.

Предшествовавшие присоединению войны, в частности, 1471 год и 1477-1478 годы, показали растущую силу Москвы и ослабление независимости Новгорода.

Присоединение

В 1471 году московский князь двинулся походом на Новгород. Поводом стали слухи о том, что бояре заключили договор с Литвой и теперь будут платить ей дань. На реке Шелони состоялась битва, в которой новгородские ополченцы потерпели поражение. В плен было захвачено много людей, в том числе и несколько бояр. Рядовых новгородцев отпустили, а вот бояре были казнены. Эту войну назвали походом за православную веру. В результате новгородцы отказали польско-литовскому королю Казимиру IV в союзе и еще оплатили Москве военные издержки. Новгородцы заключили с Иваном III Коростынский договор. Согласно его условиям Новгород переставал проводить самостоятельную внешнюю политику, а внутренние порядки оставались прежними.

Новгород признал себя подвластной Москве землей, но распри в городе не прекратились. Бояре по-прежнему боролись за свои права и владения. На вече были убиты сторонники союза с Москвой, а послы Новгорода перестали считать Ивана III своим князем.

Москва двинулась на Новгород новым походом. 15 января 1478 года Новгород сдался, а бояре окончательно признали Ивана III своим государем.

Последствия

В результате присоединения к Московскому государству Новгород лишился независимости, бояре потеряли свои владения, а многие лишились и жизни. В Москву потянулись обозы с веками собираемыми богатствами. Вслед за ними повезли ссыльных.

Московские власти выслали часть боярских семей на территорию Московского княжества. В знак упразднения новгородского вече вечевой колокол — символ независимости Новгорода — был увезён в Москву. Марфа-посадница в 1479 году была увезена из Новгорода вместе с внуком и впоследствии пострижена в монахини. Иван III приказал конфисковать земли, принадлежавшие Марфе Борецкой, а также вотчины новгородского епископа и 6 крупных монастырей. Существовавшая на протяжении трёх веков республика была ликвидирована.

Земли, принадлежавшие опальным боярам, раздавались многочисленным слугам московского князя в качестве поместий. Не стало должности посадника – вместо них городом управляли наместники великого князя Московского. Исконно русские православные земли не достались католическому Западу. Вечевой колокол, символ независимости Новгорода, был вывезен в Москву.

Напомним, в ноябре 2017 года министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыл памятник Ивану III в Калуге, монумент был создан РВИО на народные пожертвования.