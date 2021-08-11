Пример мужества и стойкости. Первые дни Великой Отечественной войны Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Очередная подборка документов посвящена первым дням Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года. Эти документы заинтересуют и ученых, и более широкую аудиторию. Особенно важно, чтобы их смогло прочитать молодое поколение россиян. Документы раскрывают то мужество и тот героизм, с которым солдаты и командиры Красной Армии встретили самого страшного врага в нашей истории. В наши дни многие недобросовестные комментаторы пытаются принизить значение подвига совершенного нашими бойцами в приграничных боях. С первых дней войны наши лётчики, танкисты, пехотинцы, артиллеристы и пограничники совершили сотни подвигов, а враг почувствовал, что лёгкой прогулки,... На чтение: 1 минута

Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ. Очередная подборка документов посвящена первым дням Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года.

Эти документы заинтересуют и ученых, и более широкую аудиторию. Особенно важно, чтобы их смогло прочитать молодое поколение россиян. Документы раскрывают то мужество и тот героизм, с которым солдаты и командиры Красной Армии встретили самого страшного врага в нашей истории. В наши дни многие недобросовестные комментаторы пытаются принизить значение подвига совершенного нашими бойцами в приграничных боях. С первых дней войны наши лётчики, танкисты, пехотинцы, артиллеристы и пограничники совершили сотни подвигов, а враг почувствовал, что лёгкой прогулки, как во Франции не будет.

Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к теме, начала Великой Отечественной войны.

Настоящая подборка включает рассекреченные документы НКО СССР, донесения Генштаба Красной Армии, разведсводки, приказы по Западному фронту, боевые и политдонесения, а также наградные листы с описанием подвигов первых героев Великой Отечественной войны.

Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов касающихся всех аспектов истории Великой Отечественной войны, будет продолжена.

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Summary

The Russian military-historical society continues to publish documents of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The next selection of documents is devoted to the first days of the Great Patriotic war, which began on June 22, 1941.

These documents will interest both scientists and a wider audience. It is especially important that the younger generation of Russians can read them. The documents reveal the courage and heroism with which the soldiers and commanders of the Red Army met the most terrible enemy in our history. Nowadays, many unscrupulous commentators are trying to belittle the significance of the feat accomplished by our fighters in border battles. From the first days of the war, our pilots, tankers, infantrymen, artillerymen and border guards accomplished hundreds of feats, and the enemy felt that there would be no easy walk, as in France.

RMHS specialists have done a great job on the selection of documents related to the topic of the beginning of the Great Patriotic War.

This selection includes declassified documents of the Peoples defence commissariat of the USSR, reports of the Headquarters of the Red Army, intelligence reports, orders on the Western Front, military and political reports, as well as award sheets describing the exploits of the first heroes of the Great Patriotic War.

The work of the Russian Military Historical Society on the publication of documents relating to all aspects of the history of the Great Patriotic War will be continued.