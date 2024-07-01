Преподавание военной истории в России и за рубежом Представляем Вашему вниманию второй сборник, посвященный проблемам преподавания военной истории в России и за рубежом На чтение: 1 минута

Представляем Вашему вниманию второй сборник, посвященный проблемам преподавания военной истории в России и за рубежом. В него вошли материалы по итогам одноименной всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся 14 октября 2019 г. Организатором выступило Российское военно-историческое общество при поддержке Института истории и политики МПГУ, Института стратегии развития образования РАО, корпорации "Российский учебник" и журнала "Преподавание истории в школе".Сборник объединяет статьи историков, социологов, политологов, философов, методистов и школьных учителей, рассматривающих различные аспекты преподавания военной истории и изучающих как российский, так и зарубежный опыт.