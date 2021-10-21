Прекратить «русскую бронзовую ночь». К годовщине сноса «Алёши» в Таллине 27 апреля 2007 года в Таллине был демонтирован памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне («Бронзовый солдат»). Институт национальной памяти в Польше предлагает польскому правительству взять на себя повышенные обязательства и демонтировать около 500 памятников советской эпохи. В том, что демонтировать памятники предлагает институт памяти, нет противоречия. Институт на то и существует, чтобы затем склепать Польше другую историю. То же самое происходит и в других республиках – от Молдавии до Эстонии. Наша дипломатия смело осуждает этот процесс, но в ответ получает лишь дополнительные требования покаяться. Как же так вышло, что даже Эстония не боится обидеть нас? Сегодня, когда мы... На чтение: 2 минуты

27 апреля 2007 года в Таллине был демонтирован памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне («Бронзовый солдат»).

Институт национальной памяти в Польше предлагает польскому правительству взять на себя повышенные обязательства и демонтировать около 500 памятников советской эпохи. В том, что демонтировать памятники предлагает институт памяти, нет противоречия. Институт на то и существует, чтобы затем склепать Польше другую историю. То же самое происходит и в других республиках – от Молдавии до Эстонии. Наша дипломатия смело осуждает этот процесс, но в ответ получает лишь дополнительные требования покаяться.

Как же так вышло, что даже Эстония не боится обидеть нас? Сегодня, когда мы справляем 9-ю годовщину демонтажа Бронзового солдата в Таллине, об этом стоит поговорить.

Как это было

Памятник по имени «Алёша» эстонский скульптор Энн Роос ваял, по рассказам, с эстонского красноармейца шведской национальности Вольдемара Тролла из Выру. Стоял он в центре Таллина с 1947 года – над могилами погибших в ходе операции по освобождению города от нацистов.

В 1964 году перед ним зажгли Вечный огонь.

А затем в стране пошли новые веяния, а затем страна перестала существовать.

И в 1992 году погасили Вечный огонь.

Затем, в середине 1990-х, весь мемориал переименовали из памятника Освободителям в памятник погибшим во Второй мировой.

Накал национального освобождения от всего русского нужно было продолжать увеличивать, поскольку это во всей Прибалтике единственная национальная идея. И в 2006 году демонтаж памятника на полном серьёзе стал главным элементом политической программы националистического Союза Свободы.

Факт наличия памятника был объявлен «несовместимым с независимостью».

Затем в течение года вокруг памятника продолжалась политико-юридическая возня – создавалась бумажная база для демонтажа.

Затем в Таллине началось открытое противостояние русских жителей, карауливших памятник, и властей, готовивших исполнение решения о «сносе запрещённого сооружения».

Затем, в ночь на 27-е, под покровом ночи начался демонтаж – и вместе с ним началась уличная битва с несколькими тысячами участников. Последующие пару ночей в столице Эстонии шли беспорядки, не имевшие аналогов ни до, ни после. В общей сложности около 700 человек оказались в полиции. Число пострадавших достигло почти сотни.

Оголтелый оккупизм и его корни

«Бронзовый солдат» находится исторически где-то на полпути между разными стадиями ретро-борьбы с советской властью. Если в 2000 году в Риге при попытке подорвать памятник Освободителям практически самоликвидировалась половина неонацистской организации «Перконкрустс», а в Польше речь идёт уже о чистом сносе, то с таллинским «Алёшей» в итоге решили половинчато – всего лишь перенесли из центра города на периферийное кладбище.

О причинах и содержании «оккупизма» как историко-мировоззренческой концепции всей Восточной Европы все уже писали столько раз, что мы не будем на ней слишком сосредотачиваться:

- «в 1944-1945 годах Красная армия не освобождала Европу, а меняла гитлеровскую оккупацию на советскую»;

- эта версия – дочь идеологемы « Сталин и Гитлер в равной степени несут ответственность за начало Второй мировой войны и являются равновеликим злом, отличия лишь в деталях»;

- эта идеологема произошла от идеи, что советский большевизм вообще был религией зла, захватившей в какой-то момент треть мира.

Как мы им помогаем

А теперь давайте вспомним, в какой стране мы живём в последние 25-30 лет (первые-то ростки ещё в СССР проклюнулись). В стране, где реабилитацию репрессированных в конце 80-х объявили скопом, без разбора дел. А значит, простили всё и всем: и коллаборантам, и боевикам всяческих легионов и повстанческих армий, сменивших в 1945 году «крышу» с Берлина на Лондон.

Затем вспомним, как бросились пестовать собственную странноватую концепцию истории, известную как Рокомпот (Россия, которую мы потеряли) , снимая скроенных по одной мерке «Адмиралов» и «Героев». Ведь, несмотря на сюжетные различия эти произведений, их основной посыл один и тот же: у нас была уютная загородная империя, а затем пришли (именно пришли – как бы из ниоткуда) большевики и её не стало.

В тренде сегодня – строительство мемориала жертвам политических репрессий (известен как «Стена скорби»). А задав тематический поиск в гугле, можно с удивлением обнаружить, что в России тут и там в любительском порядке тоже демонтируют, оскверняют (и даже минируют ) памятники Великой Отечественной.

Иными словами, в России в 90-е была принята и до сих пор не отменена версия истории, в ключевых пунктах соответствующая версии антироссийских режимов в новых лимитрофах.

1) Советы – зло, соглашаемся мы, и большевики – оккупанты. Они вон вообще в пломбированном вагоне приехали.

2) Советская диктатура – зло, соглашаемся мы. Диктатуры польские, прибалтийские, румынские и прочие и прочие – они жертвы, даже когда дерибанили кого-то вместе с Гитлером. А наша – наша чистое зло.

3) Сталинская эпоха должна быть безусловно осуждена, сокрушённо признаём мы. Не могут быть оправданы такие жертвы.

...И лишь в одном наша официозная версия упирается и, против всякой логики, требует признать оккупантских солдат злой советской диктатуры – героями и освободителями.

Так не бывает, и это сапоги всмятку.

***

Героев-освободителей не мог посылать на жертвенный подвиг преступный злодейский режим, движимый жаждой убийства. Сопредельные республики никогда не убедить чтить героев увещеваниями «Почему вы не чтите героев, которые несли с собой осуждённый нами строй?».

И избавиться от этого противоречия можно только двумя способами.

Либо капитулировать перед «оккупизмом» и просить переименовать все мемориалы павшим героям в мемориалы «жертв, брошенных в огонь схватки двух тоталитарных режимов», а лучше и вовсе их снести от греха подальше.

Либо отважиться признать, что советский период нашей истории не был ни адом, ни тотальной трагедией народов – а просто историческим периодом. Со своими трагедиями и достижениями. Со своими историческими подвигами и своими историческими неудачами. И вот именно это объяснить остальному человечеству.

Иными словами, у нас должна закончиться собственная «бронзовая ночь».

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***

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