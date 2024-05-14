Деньпобедное обострение. Как нам доказывают, что мы проиграли войну Деньпобедное обострение. Как нам доказывают, что мы проиграли войну На чтение: 1 минута

Каждый год чем ближе День Победы, тем жирнее пестрят свободолюбивые интернеты разоблачительным накалом.

Именно в эти дни нам особенно трудно увернуться от «изнасилованных немок», «штрафбатов», «ГУЛАГа», «цены победы», «бездарного командования», «борцов против большевистской диктатуры», «мифов советской пропаганды», «цивилизованного европейского вермахта» и прочих истеричных ужасных правд.

Что нам делать с такими подарочками к нашему главному национальному празднику?

Давайте посмотрим на живом, так сказать, хотя и сильно поношенном примере.

Вот тут как раз на днях отдельные граждане заспамили социальные сети знаменитой сталинской резолюцией на донесении разведчика, «который предупреждал».

Первым делом послушаем, что говорит наука история.

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества:

– Да, эта резолюция давно известна. Она относится к конкретному донесению от 17 июня 1941 года [ вот его полный текст ]. Стоит заметить, что вот этот пассаж из донесения действительно мог вызвать у Сталина сомнения: «…Объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся: электростанция «Свирь-3», московские заводы, производящие отдельные части к самолетам (электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки), а также авторемонтные мастерские». Ведь возможности германской авиации нашему командованию были известны, и бомбить Москву «в первую очередь» немцам было просто нечем – слишком далеко от границ. Так что оценивать резолюцию стоит всё-таки по ознакомлении с содержанием документа. Это первое.

Во-вторых, это донесение разведки было не единственным. Даже сегодня, в спокойной обстановке, задним числом, можно оценить, какая противоречивая картина из этого множества донесений складывалась. И это не упрёк советским разведчикам – это к тому, в насколько сложной и опасной ситуации принимались тогда решения.

В-третьих, данный конкретный документ (точнее, сталинская резолюция) как раз вызывает сомнения на предмет подлинности. Лично я не берусь утверждать со всей ответственностью – подделка это или нет.

И, наконец, если держать перед глазами не одну бумажку вырванную из контекста, а весь объём достоверной информации о предвоенном периоде, можно со всей уверенностью утверждать: советское руководство иллюзий насчёт войны не питало, к войне готовилось, и у каждого решения – верного или ошибочного – в каждый конкретный момент имелись свои основания. Это не предмет спекуляций, а предмет изучения.

*** К сказанному можно вот что ещё добавить.

Отгавкиватсья от заведомых фальсификаций бессмысленно – их штамповать проще, чем опровергать.

О реальных трагедиях и жертвах нашего народа мы знаем и без вражеских визгов. И, кстати, если уж вернуться к конкретному примеру, наука история вовсе и не настаивает на непогрешимости лично тов. Сталина. Но это не повод обсуждать его решения и действия со случайными прохожими.

Да это невежливо даже: у нас – праздник, у них – горе. Зачем лишний раз напоминать им об их ущербности?

Нам достаточно одного простого и бесспорного знания: мы знаем, чем всё закончилось в мае 1945 года.

Мы живём именно в этой реальности – где в 1945-м есть Знамя Победы, а сегодня – есть многомиллионный «Бессмертный полк».

Вот в этом-то всё и дело.

***

…В своей недавней программе на канале «Россия 24» Никита Михалков назвал вещи своими именами: «Война сегодня идёт между теми, кто победил в Великой Отечественной и Второй мировой, и теми, кому это не нравится. И мы должны для себя точно определить: на чьей мы стороне».

В сущности, это всё, что надо знать о содержании ежегодного возбуждения ущербных меньшинств по мере приближения 9 Мая.

Это не просто зуд ненависти к неудобной истории неудобного народа неудобной страны. Это не просто зуд переиграть Великую Отечественную и задним числом назначить в ней другого побеждённого – нас то есть.

Это война. На войне есть свои – и есть враги.

И у информационного и идеологического фронта, как и у любого другого, есть только два передних края: «наш, а вот он их передний край».

Никакого «третьего края» у фронта нет.