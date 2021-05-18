Праздник, которому 130 лет Действительно, сегодня можно сказать, что этому событию исполняется 130 лет. Дотошный читатель, конечно, возразит и вспомнит, что первая маевка прошла в Варшаве в 1890 году, а Варшава в то время входила в состав Российской империи. Но нам интереснее то, что происходило на нашей современной территории. А наша первая маевка прошла в 1891 году, 5 мая, в районе Путиловской верфи в Санкт-Петербурге. И о ней мы подробно рассказывали на нашем сайте. На чтение: 2 минуты

Действительно, сегодня можно сказать, что этому событию исполняется 130 лет. Дотошный читатель, конечно, возразит и вспомнит, что первая маевка прошла в Варшаве в 1890 году, а Варшава в то время входила в состав Российской империи. Но нам интереснее то, что происходило на нашей современной территории. А наша первая маевка прошла в 1891 году, 5 мая, в районе Путиловской верфи в Санкт-Петербурге. И о ней мы подробно рассказывали на нашем сайте.

Конец XIX века в России был ознаменован бурным ростом промышленности и новых социальных отношений, которые быстро переросли в революционное движение. Традиционные народные гулянья на 1 мая идеально подходили для проведения политических сходок, встреч и собраний, которые стали называться «маевками». Буквально через несколько лет Первомай получил выраженную политическую окраску.

С 1897 года маевки получили активный импульс и стали сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1901 году на нелегальные митинги и шествия выходили рабочие Петербурга, Тбилиси, Харькова и других городов. Над колоннами демонстрантов реяли красные флаги и поднимались лозунги: «Долой самодержавие», «Да здравствует республика». В отдельных случаях проходили стычки с полицией и казаками. На предвоенные первомайские демонстрации выходило более 400 тысяч рабочих.

Февральская революция сняла все прежние запреты, и этот праздник начали праздновать открыто. На праздник в 1917 году вышли миллионы рабочих, и лозунги у них были самые различные: от свободы до поддержки войны до победного конца. Правда, большевики выдвинули свои лозунги: «Вся Власть Советам» и «Долой империалистические войны». В некоторых городах в праздновании Первомая приняло духовенство.

Новое прочтение праздника

Октябрьская революция 1917 года внесла свои коррективы в празднование Первомая, и он стал официальным государственным праздником – Днем международной солидарности трудящихся. После Дня Октябрьской революции 1 Мая был одним из главных государственных праздников.

В 1918 году в честь праздника в Москве – сначала на Красной площади, а потом на Ходынском поле – прошел первый первомайский парад Красной Армии. Это стало традицией, и парады с тех пор проводились ежегодно. В 1928 году ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР учредил два выходных дня – 1 и 2 мая. И если 1 мая проходили парад и демонстрация, то 2 мая повсеместно организовывались массовые гулянья и праздники на природе. В 30-е годы стало хорошей традицией проведение парадов физкультурников, а одним из первых постановщиков таких представлений стал хореограф Игорь Моисеев.

В 1933 году над Красной площадью прошел первый воздушный парад. Демонстрация достижений советской авиапромышленности проводилась регулярно вплоть до начала войны. Именно участники первомайских парадов впервые увидели самолет «Максим Горький» и скоростной истребитель И-16.

В годы войны первомайские парады не проводились, а 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы. Первого мая парады проводились до 1968 года, а после Красную площадь заполняли только колонны демонстрантов. Для военных парадов оставлены были только 7 ноября и 9 мая – дни годовщин Октябрьской революции и Победы над фашизмом.

Первомай всегда был всенародным праздником, и готовились к нему основательно. Буквально за несколько месяцев начинали готовить художественно-политическое оформление. Особое место отводилось согласованию политических лозунгов и тематических тележек, которые вывозили на Красную площадь демонстранты. Автору этих строк довелось наблюдать, как готовились к празднику районные колонны демонстрантов, сколько любви и изобретательности проявляли люди, чтобы их район выглядел достойно. Современные злопыхатели обязательно вспомнят и то, что участники демонстрации получали дополнительные выходные, и то, что вроде все делалось из-под палки... Но это мнение сложилось у тех, для кого это был чужой праздник. На фотографиях и кадрах кинохроники разных лет мы видим счастливые лица советских людей. В колоннах трудящихся было и много детей. Дети вступали на Красную площадь на шеях родителей и радостно размахивали шариками и флажками, с восторгом рассматривали яркие праздничные колонны. В колоннах демонстрантов не умолкали гармошки и баяны, а во время коротких остановок звучали советские и народные песни, частушки и прибаутки, устраивались импровизированные танцы. После демонстрации усталые и счастливые люди разъезжались по домам, где их ожидали столы с праздничным угощением. Первомай действительно был праздником. Ему искренне радовались, он давал уверенность, что следующие дни будут счастливыми, что страна будет процветать, что на всем Земном шаре будет мир.

Победившая перестройка

Последняя официальная первомайская демонстрация состоялась 1 мая 1990 года, после которой Красную площадь заполнили представители «демократических» сил под антисоветскими лозунгами. Главный прораб перестройки М. Горбачев был вынужден покинуть трибуну Мавзолея. Подобных крикунов вы и сейчас можете увидеть на несанкционированных митингах, проходящих в поддержку разных блогеров и оппозиционеров. Лозунги тех лет и нынешние очень схожие. Главное – расшатать, разрушить и ввергнуть страну в хаос, из которого мы будем выкарабкиваться не одно десятилетие. Еще одна попытка проведения Первомая состоялась через год. На этот раз рулить праздником взялись Московская федерация профсоюзов и Ассоциация свободных профсоюзов. Митингующие выступали против повышения цен. Как очевидец должен отметить, что впечатление от такого мероприятия было удручающим.

Сегодня этот праздник продолжает жить, но он уже совсем другой. И дело не в том, что он сменил название – теперь это Праздник Весны и Труда. Теперь, естественно, и демонстрация уже не та, теперь она что-то типа общественной акции. Организаторами шествий выступают общественные организации, профсоюзы. Но каждый горожанин может принять в нем участие под таким полюбившимся россиянам лозунгом: «Мир! Труд! Май!», который актуален во все времена.