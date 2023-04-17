Полководцы России Полководцы России, годы жизни и подробные описания, необходимые для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 7 минут

Олег (Вещий Олег) (879–912)

Новгородский и киевский князь, который активно боролся с Хазарским каганатом, а также совершил легендарный поход на Константинополь (Царьград) в 907 году. По результатам похода на Царьград был заключён очень выгодный для Руси мирный договор.

Святослав Игоревич (942–972)

Князь Новгородский, Великий князь Киевский с 945 по 972 год. В историю он вошёл как князь-воитель: Святослав разгромил Хазарский каганат в 965 году и совершил успешный поход в Волжскую Булгарию. Также князь провёл ряд военных компаний против Болгарии и Византии.

Мстислав Владимирович Тмутараканский (ок. 983–1036)

Сын князь Владимира Святого, князь Тмутараканский и Черниговский. В 1016 году князь помог византийцам в борьбе с хазарами овладеть Крымским полуостровом. В сражении при Листвене 1024 года одержал победу над Ярославом Мудрым. В начале 1030-х годов вёл длительную борьбу на Кавказе против местных княжеств.

Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125)

Князь Ростовский, Черниговский, Переяславский, Великий князь Киевский. Являлся главным русским полководцем XII века. За свою жизнь совершил более 80 военных походов. Помимо успешных походов против половцев, Мономах участвовал в последней войне с Византией на фоне внутренней смуты в империи.

Мстислав Удатный (Удалой) (1175–1228)

Великий князь Галицкий, за воинскую удачу и храбрость был прозван “Удалым”. Совершил ряд успешных походов против половцев в 1193 и 1203 годах. В 1216 году разгромил войска владимиро-суздальских князей на реке Липице. Изгнал в 1219 году поляков и венгров из Галича. Был инициатором участия русских дружин в битве с монголами на реке Калке в 1223 году.

Александр Ярославич Невский (1221–1263)

Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский.

Знаменитый полководец и святой Русской православной церкви, который одержал победу над шведскими рыцарями в Невской битве 1240 года и нанёс поражение Тевтонскому ордену на льду Чудского озера в 1242 года.

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389)

Князь Московский и Великий князь Владимирский. Дмитрий Иванович первый открыто выступил против зависимости от Золотой Орды. Князь одержал победу над ордынцами в битве на реке Воже 1378 года, а также нанёс сокрушительное поражение темнику Мамаю в знаковой битве 8 сентября 1380 года на Куликовом поле.

Владимир Андреевич Серпуховской (1353 – 1410)

Удельный князь, двоюродный брат Дмитрия Донского. С 1368 года боролся с литовскими набегами на Серпуховское княжество, командовал полком правой руки в Куликовской битве 1380 года. В 1408 году возглавил оборону Москвы от нашествия хана Едигея.

Холмский Даниил Дмитриевич (?–1493)

Русский полководец, происходил из тверских князей. Неоднократно разбивал татарские отряды во время их набегов на земли Московского княжества. Командовал войсками великого князя Ивана III во время походов на Великий Новгород 1471 и 1477 годах, а также в 1480 году руководил русскими отрядами в “Стоянии на реке Угре”.

Щеня Даниил Васильевич (?–1515)

Русский полководец, член Боярской думы и родоначальник Щенятевых. Принимал участие в войнах против Литвы, участвовал в походах Ивана III на Новгород, руководил штурмом Выборга в 1495 году во время русско-шведской войны. Не раз его войска отбивали набеги крымских татар.

Басманов Алексей Данилович (?–1570)

Русский полководец, боярин, опричник и приближённый царя Ивана IV. Проявил себя в Казанских походах 1545–1552 годов. В годы Ливонской войны командовал штурмом Нарвы в 1558 году, а также осадой Полоцка в 1563 года.

Микулинский Семен Иванович (? –1559)

Русский боярин и воевода, происходил из княжеского рода Телятевских. В 1534 году как рязанский наместник отбил нападение татар на южные земли Московского государства. Принимал участие в Казанских походах и Ливонской войне.

Михаил Иванович Воротынский (1510–1573)

Знаменитый воевода царя Ивана IV Грозного из знатного рода Воротынских. Участник Казанских походов 1545–1552 годов, получил известность благодаря победе над войсками крымского хана Девлет-Гирея в битве при Молодях 1572 года.

Ермак Тимофеевич (1532–1585)

Казачий атаман, участвовал в Ливонской войне. В 1582 году его экспедиция направилась в Западную Сибирь для борьбы с ханом Кучумом. Погиб в бою у реки Вагай.

Дмитрий Иванович Хворостинин (1535/1540–1590)

Воевода государя царя Ивана IV Грозного, участник Ливонской войны. Хворостинин впервые получил славу героя во время осады Полоцка 1563 года. Совместно с воеводой Воротынским одержал победу при Молодях в 1572 году над войском крымских татар. Хворостинин внёс значительный вклад в оборону южных рубежей российского государства.

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586–1610)

Военный деятель Смутного времени и племянник царя Василия Шуйского. Подавил восстание Ивана Болотникова, в 1610 году освободил Москву от отрядов Лжедмитрия II. Был прозван “Русским Гектором”.

Михаил Борисович Шеин (1570–1634)

Русский полководец первой половины XVII века, главнокомандующий русской армией в Смоленской войне 1632–1634 годов. Участвовал в героической обороне Смоленска от польской армии.

Дмитрий Михайлович Пожарский (1577–1642)

Князь, полководец и один из лидеров Второго народного ополчения наряду с нижегородским старостой Кузьмой Мининым. В 1612 году под руководством Пожарского, второе ополчение освободило Москву и Кремль от польских интервентов.

Петр I Алексеевич Великий (1672–1725)

Первый император Всероссийский был одним из главных архитекторов армии и флота. В ходе Северной войны 1700–1721 годов со Швецией проявился полководческий талант Петра I. Главной военной победой императора стала сражение под Полтавой 1709 года над войсками Карла XII.

Шереметев Борис Петрович (1652–1719)

Известный военачальник Петровской эпохи, генерал-фельдмаршал. Командир пехоты во время Полтавской битвы 1709 года, а также в Прутском походе 1711 года.

Фёдор Матвеевич Апраксин (1661–1728)

Генерал-адмирал, сподвижник императора Петра I и один из создатель российского флота. Во время Северной войны нанёс поражение шведскому флота в сражении у мыса Гангут 1714 года.

Боур Родион Христианович (1667–1717)

Генерал от кавалерии, который до 1700 года служил в армии шведского короля Карла XII. В сражении при Лесной 1708 года он командовал драгунскими полками русской армии, а также проявил себя в Полтавском сражении как командующий правым флангом.

Репнин Никита Иванович (1668–1726)

Военачальник Петровской эпохи, участник “потешной роты” Петра I, генерал-фельдмаршал. Был отмечен после Азовских походов 1695–1696 годов. Принимал участие во взятии Ниеншанца, Нотебурга и Нарвы. В Полтавской битве командовал центральной частью петровской армии. В 1711 году участвовал в Прутском походе.

Брюс Яков Вилимович (1670–1735)

Генерал-фельдмаршал, граф и сподвижник Петра I. Один из отцов русской артиллерии. Принимал участие в Полтавской битве и почти во всех битвах Северной войны 1700–1721 годов.

Михаил Михайлович Голицын (1675–1730)

Генерал-фельдмаршал императорской армии и флотоводец, соратник Петра I. Брал штурмом шведские крепости Нотебург, Ниеншанц, Нарва. Был награждён шпагой, усыпанной бриллиантами, за морскую победу в битве при Гренгаме 1720 года.

Меншиков Александр Данилович (1673–1729)

Граф и светлейший князь, генералиссимус, ближайший сподвижник Петра I. Участник Азовских походов 1695–1696 годов. В 1703 году одержал победу над шведами в устье реки Невы. Участвовал во всех знаковых сражениях и военных компаниях Северной войны.

Ласси Петр Петрович (1678–1751)

Генерал-фельдмаршал и граф. Военачальник участвовал в Полтавской битве и в морских экспедициях императора Петра I. Ласси командовал отдельным корпусом в русско-турецкой войне 1736–1739 годов.

Бутурлин Александр Борисович (1694–1767)

Русский генерал-фельдмаршал. Участник Персидского похода Петра I 1722–1723 годов. Также принимал участие в русско-турецкой войне 1736–1739 годов. Во время Семилетней войны являлся главнокомандующим русской армией с 1760 по 1761 год.

Салтыков Петр Семенович (1698–1772)

Генерал-фельдмаршал русской армии, граф. Проявил себя как талантливый полководец во время Семилетней войны 1756–1763 годов, одержав победу при Цюлихау и Кунерсдорфе.

Христофор Антонович Миних (1683–1767)

Фельдмаршал императорской армии, инженер и приближённый императрицы Анны Иоанновны. Одержал ряд крупных побед в русско-турецкой войне 1735–1739 годов.

Григорий Андреевич Спиридов (1713–1790)

Адмирал и российский флотоводец. Одержал самую знаменитую победу русского флота XVIII века в Чесменском морском сражении 1770 года.

Петр Александрович Румянцев (1725–1796)

Полководец, генерал-фельдмаршал и государственный деятель. Участвовал в Семилетней войне, руководил русской армией в русско-турецких войнах при императрице Екатерине II. Одержал победу в сражении при Ларге и Кагуле в 1770 года.

Александр Васильевич Суворов (1729–1800)

Один из величайших русских полководцев в истории. Генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский. В рамках Русско-турецкой войны 1787–1791 годах одержал победу при Рымнике, взял штурмом крепость Измаил. Совершил Итальянский и Швейцарский походы против наполеоновской армии в 1799 году.

Алексей Григорьевич Орлов (1737–1807)

Граф, князь и генерал-аншеф. Проявил себя как талантливый полководец в русско-турецкой войне 1768–1774 года. Участвовал в морских сражениях у Наварина и Чесмы в 1770 году.

Григорий Александрович Потёмкин (1739–1791)

Светлейший князь Таврический и генерал-фельдмаршал. Его полководческий талант проявился во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Участвовал в битвах с турками под Фокшанами, Ларгой и Кагулом. В 1783 году Потёмкин добился присоединяя Крымского полуострова к Российской империи.

Фёдор Фёдорович Ушаков (1744–1817)

Великий русский адмирал и талантливый флотоводец, командующий Черноморским флотом. В годы Русско-турецкой войны одержал ряд знаковых побед у острова Фидониси, у мыса Таклы и у мыса Калиакрия. В 1799 году выбил французов из неприступной крепости на острове Корфу.

Михаил Петрович Лазарев (1788–1851)

Известный мореплаватель и флотоводец. Командующий Черноморским флотом. Принимал активное участие в Наваринском сражении 1827 года против турецко-египетского флота.

Михаил Илларионович Кутузов (1745–1813)

Генерал-фельдмаршал императорской армии, граф и светлейший князь Смоленский. Участник русско-турецких войн. Являлся Главнокомандующим русской армией в ходе Отечественной войны 1812 года. В 1813 году армия Кутузова отправилась в заграничный поход против Наполеона.

Пётр Иванович Багратион (1765–1812)

Русский полководец и князь из династии грузинских царей. Свою популярность в армии он получил после перехода Суворова через Альпы 1799 года. Участвовал в сражении под Аустерлицем. Его главным сражением стала Бородинская битва, во время которого генерал был смертельно ранен.

Михаил Богданович Барклай де Толли (1761–1818)

Знаменитый полководец императорской армии, генерал-фельдмаршал. Участвовал в ряде сражений русско-турецких войн, а также сражений с Наполеоновской армией в Европе. Был одним из популярных командующих русской армии во время Отечественной войны 1812 года.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831)

Русский адмирал из дворянского рода. Участник русско-турецкой 1787–1791 годов, осаждал крепость Очаков. Разгромил турков в Дарданельском и Афонском сражениях в 1807 году.

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843)

Русский полководец, граф и светлейший князь, генерал-фельдмаршал. Отличился при взятии Дербента в 1796 году. Участник русско-турецких войн, в Отечественную войну воевал в армии Барклая-де-Толли. Руководил русской армией в Восточной Пруссии в 1812–1813 годах. Войска Витгенштейна заняла Берлин во время заграничного похода русской армии.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834)

Русский генерал от артиллерии из старинного новгородского дворянского рода. Участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 годов. В Отечественную войну 1812 года проявил себя как талантливый руководитель и реформатор русской артиллерии.

Винцингероде Фердинанд Федорович (1770–1818)

Генерал-адъютант и генерал от кавалерии, имевший титул барона. В 1798 году стал офицером Измайловского полка. Через год участвовал в Итальянском походе армии Суворова. Активно принимал участие в боевых действиях в войне 1812 года и в заграничном походе русской армии.

Раевский Николай Николаевич (1771–1829)

Генерал от кавалерии из старинного дворянского рода. Герой Отечественной войны 1812 года. Участвовал в Бородинском сражении, а также проявил себя в битве под Малоярославцем. Во время заграничной компании русской армии его гренадёрский корпус вошёл в Париж.

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825)

Полководец и государственный деятель, происходил из сербских дворян. Участник русско-шведской войны 1788–1790 годов. Воевал в армии Кутузова в 1805 году, также принимал участие в русско-турецкой войне 1806–1812 годов. Полководческий талант проявил во время заграничного похода русской армии.

Алексей Петрович Ермолов (1777–1861)

Прославленный русский полководец, чья карьера началась в рядах армии Александра Суворова. В ходе военных компаний против наполеоновской армии проявил себя как умелый командир и был отмечен Кутузовым. Один из героев Бородинской битвы. Ермолов стал первым наместником на Кавказе.

Иван Фёдорович Паскевич (1782–1856)

Известный русский полководец и государственный деятель. Участвовал в русско-турецких воинах, Отечественной войне 1812 года и заграничном походе русской армии. Подавил польское восстание 1831 года и венгерское восстание 1849 года. Окончил свой боевой путь во время Крымской войны.

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839)

Русский генерал-лейтенант, партизан и герой Отечественной войны 1812 года. Командовал гусарским полком и организовал партизанское движение в тылу французской армии. Участвовал в заграничном походе русской армии, в ходе которого самовольно занял Дрезден.

Дибич Иван Иванович (1785–1831)

Генерал-фельдмаршал, полный кавалер ордена Георгия Победоносца. Участвовал в кампаниях против Наполеона в 1805–1807 годах, а также в битвах при Аустерлице и Прейсиш-Эйлау. Во время Отечественной войны 1812 года был отмечен за умелые действия в битве под Клястицами, а также за Лейпцигское сражение 1813 года.

Павел Степанович Нахимов (1802 – 1855)

Выдающийся русский адмирал, который нанёс сокрушительное поражение турецкой эскадре в Синопском сражении 1853 года. Один из героев обороны Севастополя 1854–1855 годов во время Крымской войны.

Владимир Алексеевич Корнилов (1806–1854)

Известный русский флотоводец и вице-адмирал русского императорского флота. Вместе с Павлом Нахимовым участвовал в Синопском сражении, а также руководил героической обороной Севастополя.

Владимир Иванович Истомин (1809–1855)

Русский контр-адмирал, участник Наваринского сражения 1827 года и блокады Дарданелл 1828–1829 года. Один из героев Синопского сражения и обороны Севастополя: защищал Малахов курган.

Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882)

Генерал русской императорской армии, который принимал участие в среднеазиатских походах войск против Хивинского и Кокандских ханств в 1873–1876 годах. Получил известность как герой русско-турецкой войны 1877–1878 годов и являлся архитектором победы Российской империи в этом конфликте.

Степан Осипович Макаров (1849–1904)

Русский вице-адмирал и исследователь, военно-морской деятель. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 годов. В 1895 году стал разработчиком русской семафорной азбуки. Прославился как герой обороны Порт-Артура во время русско-японской войны.

Юденич Николай Николаевич (1862 – 1933)

Русский генерал от инфантерии, который прославился во время Первой мировой войны как командующий Кавказской армией. Участник русско-японской войны, один из руководителей Белого Движения и командующий Северо-Западной армии во время Гражданской войны.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918)

Русский генерал от инфантерии, происходил из семьи казачьего офицера. Участвовал в русско-японской войне и Первой мировой. В августе 1917 года был назначен верховным главнокомандующим русской армией. В декабре 1917 года организовал Добровольческую армию на Дону для борьбы с большевиками.

Алексей Алексеевич Брусилов (1853–1926)

Генерал русской императорской армии, кавалерист. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Широкую известность получил как полководец в годы Первой мировой войны. Брусилов как главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта в 1916 году провёл успешную наступательную операцию простив австро-венгерских войск, которая вошла в историю как “Брусиловский прорыв”.

Деникин Антон Иванович (1872–1947)

Русский генерал-лейтенант, участник русско-японской войны. Проявил себя как талантливый полководец в годы Первой мировой войны. В 1918 году возглавил Добровольческую армию, а затем и все вооружённые силы Юга России. В 1920 году был назначен “Верховным правителем” России.

Колчак Александр Васильевич (1874–1920)

Русский адмирал, участник полярных экспедиций. Проявил себя в русско-японской войне во время обороны Порт-Артура. Во время Первой мировой войны являлся командующим Черноморским флотом. Участник Гражданской войны и “Верховный правитель Всероссийского правительства” в Омске.

Врангель Петр Николаевич (1878–1928)

Генерал-лейтенант, выходец из дворянского рода шведского происхождения, имел титул барона. Участник русско-японской войны и Первой мировой. В 1918 году вступил в Добровольческую армию. В апреле 1920 года был назначен главнокомандующим Вооружёнными силами Юга России.

Буденный Семен Михайлович (1883–1973)

Один из первых маршалов Советского Союза, трижды герой Советского Союза. Участвовал в русско-японской войне и в Первой мировой. В годы Гражданской войны – командующий Первой конной армией РККА. С 1943 года командующий кавалерией Красной Армии.

Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925)

Военный деятель и знаменитый командир Красной Армии. C 1918 года – комиссар РККА. В июле 1919 года командовал войсками Восточного фронта, а также Туркестанским фронтом. В 1920 году возглавил операцию по разгрому армии Врангеля в Крыму. В 1924 году стал начальником штаба РККА и Военной академии.

Блюхер Василий Константинович (1890–1938)

Один из первых маршалов Советского Союза. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны. Являлся военным советником в Китае, а также с 1927 по 1929 год являлся помощником командующего Украинского военного округа. Блюхер командовал Особой Дальневосточной армией.

Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937)

Советский военачальник и теоретик, маршал Советского Союза, участник Первой мировой войны. В 1918 году вступил в Красную Армию, командовал Восточным фронтом, участвовал в разгроме армии Колчака. В 1921 году войска Тухачевского участвовали в походе на Варшаву, а также в подавлении Кронштадтского мятежа.

Георгий Константинович Жуков (1896–1974)

Маршал “Победы”, единственный заместитель Верховного Главнокомандующего и первый заместитель наркома обороны. В годы Великой Отечественной войны являлся главным советским военачальником, четырежды Герой Советского Союза.

Константин Константинович Рокоссовский (1896–1968)

Маршал Советского Союза и маршал Польской Народной Республики, дважды Герой Советского Союза. Рокоссовский принимал активное участие в битве под Москвой, Сталинградской и Курской битвах, один из “архитекторов” успеха операции “Багратион” и победы в битве за Берлин. Руководил Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Иван Степанович Конев (1897–1973)

“Солдатский” Маршал Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. Конев прославился как один из организаторов победы в битве под Москвой, на Курской дуге. Части Красной Армии под руководством маршала Конева освобождали Прагу и штурмовали Берлин.

Александр Михайлович Василевский (1895–1977)

Маршал Советского Союза и дважды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Являлся начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР с 1942 по 1945 год. В 1945 году Василевский был командующим 3-м Белорусским фронтом, командовал штурмом Кёнигсберг. Летом 1945 года возглавил советскую армию на Дальнем Востоке и боролся с Японией.

Василий Иванович Чуйков (1900–1982)

Командующий 62-й (8-й гвардейской) армией, которая проявила себя в боях за Сталинградом, в форсировании Днепра, освобождении Запорожья, в Висло-Одерской и Берлинской операциях. С 1955 года – Маршал Советского Союза, дважды получал Звезду Героя Советского Союза в 1944 и 1945 году.

Толбухин Федор Иванович (1894 –1949)

Советский военачальник, маршал Советского Союза и Герой Советского Союза. Участник Первой мировой войны, в Красной Армии с 1918 года. Во время Гражданской войны участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и в боях с финскими отрядами в Карелии. В годы Великой Отечественной войны командовал Южным, 4-м Украинским и 3-м Украинскими фронтами. Участвовал в Сталинградской битве, а также в освобождении стран Восточной Европы.

Василевский Александр Михайлович (1895–1977)

Маршал Советского Союза. Участник Первой мировой войны, в 1919 году вступил в РККА. В начале Великой Отечественной войны стал членом Ставки Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил. В 1942 году был назначен начальником Генерального Штаба. Командовал 3-м Белорусским фронтом. Назначен 1 августа 1945 года Главнокомандующим советскими войсками Дальнего Востока.

Антонов Алексей Иннокентьевич (1896–1962)

Советский военачальник, генерал армии. Участник Первой мировой войны, в 1919 году вступил в Красную армию. Во время Великой Отечественной войны являлся начальником штаба ряда фронтов. В феврале 1945 года был назначен начальником Генерального Штаба и членом Ставки Верховного главнокомандования.

Баграмян Иван Христофорович (1897–1982)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Участвовал в Первой мировой войне, в 1920 году вступил в Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны являлся начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, а с 1942 года командовал 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами.

Катуков Михаил Ефимович (1900–1976)

Маршал бронетанковых войск и дважды Герой Советского Союза. Участник Гражданской войны, c 1919 года в рядах Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны был командиром 20-й танковой дивизии, участвовал в контрнаступлении под Москвой, командовал 1-й гвардейской танковой армии, которая участвовала в Курской битве и освобождении Восточной Европы.

Черняховский Иван Данилович (1906–1945)

Советский военачальник. Командовал в годы Великой Отечественной танковым корпусом, отличился в Курской битве, а также его отметили в форсировании Десны и Днепра. В 1944 году командовал 3-м Белорусским фронтом. Был самым молодым генералом в истории Советской армии.

Ватутин Николай Федорович (1901–1944)

Генерал армии, Герой Советского союза. В годы Великой Отечественной войны отличился в Сталинградской битве, будучи командующим Воронежского фронта.

Кузнецов Николай Герасимович (1902 –1974)

Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза. Участвовал как военно-морской атташе и советник в Гражданской войне в Испании. С 1939 по 1947 год – народный комиссар Военно-морского флота СССР. C 1951 по 1955 год являлся военно-морским министром.