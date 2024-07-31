Полет в космос женщины-космонавта В.В. Терешковой Валентина Владимировна Терешкова (р. 1937), советский космонавт, первая женщина в космосе. В июне 1963 г. на корабле «Восток-6» 45 раз облетела вокруг Земли, проведя 71 час в космосе. На чтение: 5 минут

СООБЩЕНИЕ ТАСС

16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль "Восток-6" впервые в мире пилотируемый женщиной – гражданкой Советского Союза космонавтом товарищем Терешковой Валентиной Владимировной.

В этом полете будет продолжено изучение влияния различных факторов космического полета на человеческий организм, в том числе будет проведен сравнительный анализ воздействия этих факторов на организмы мужчины и женщины, проведен новый объем медико-биологических исследований и дальнейшая отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета.

В соответствии с поставленными задачами запуск корабля "Восток-6" осуществлен в период нахождения на орбите космического корабля "Восток-5", запущенного в Советском Союзе 14 июня 1963 года.

В настоящее время в космическом пространстве в полете находятся одновременно два советских космических корабля - "Восток-5" и "Восток-6", пилотируемые гражданами Советского Союза Быковским Валерием Федоровичем и Терешковой Валентиной Владимировной.

Параметры орбиты корабля-спутника "Восток-6" близки к расчетным. По предварительным данным, период обращения корабля-спутника "Восток-6" вокруг Земли составляет 88,3 минуты, минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) и максимальное (в апогее) равны соответственно 183 и 233 километра, угол наклона плоскости орбиты к плоскости экватора около 65 градусов. С бортом космического корабля "Восток-6" непрерывно поддерживается двусторонняя радиосвязь.

Космонавт товарищ Терешкова Валентина Владимировна удовлетворительно перенесла вывод корабля на орбиту и переход к состоянию невесомости. Самочувствие товарища Терешковой хорошее.

Космонавт тов. Терешкова ведет свои передачи на частотах 20,006 и 143,625 мегагерца. На корабле имеется также передатчик "Сигнал", работающий на частоте 19,995 мегагерца. Между космическими кораблями "Восток-5" и "Восток-6" установлена двусторонняя связь.

Все бортовые системы космических кораблей "Восток-5" и "Восток-6" функционируют нормально.

Вечерняя Москва от 16 июня 1963 г.

http://www.roscosmos.ru/435/

БУДУЩИЕ КОСМОНАВТКИ

В августе 1962 года во время работ по подготовке к пуску «в сторону Венеры» я и многие мои товарищи впервые увидели в МИКе стайку худеньких девушек в гимнастерках, о которых нам было сказано, что это будущие космонавтки.

С девушками проводились занятия. Они изучали носитель и даже знакомились с устройством нашей межпланетной станции. Когда их подвели к нашему аппарату, испытания которого практически закончились, вокруг столпилось гораздо больше любопытных, чем того требовала работа.

Кто из них полетит первой? Этот вопрос, вероятно, задавал себе каждый, подходивший к толкучке, образовавшейся у готового к стыковке с носителем объекта. . .

Кириллов, любивший в подобных случаях пошутить, подойдя к любопытствующим, почти шепотом сказал:

— Сюда идет Королев!

Военных и гражданских — как ветром сдуло! Я быстро и несвязно закончил свои объяснения и, когда девушек увели, спросил Кириллова:

— А где же СП?!

— Это я пустил «утку», чтобы нагнать страха. Неудобно было при девушках разгонять уважаемых людей грубыми окриками.

— Но Королева нет на полигоне. Он в Москве. По моим данным, он даже в больнице.

— Вот тем более! Я проверил, что рефлекс сработал, Сергея Павловича нет, но заведенные им порядки действуют: без надобности больше трех не собираться.

25 августа стартовала 8К78 с АМСом 2МВ-1 № 3. Пять девушек, впервые полюбовавшись стартом «семерки» с наблюдательной веранды ИП-1, покинули площадку и отбыли «для дальнейшего прохождения службы».

Из этой пятерки Валентине Терешковой суждено будет стать первой в мире женщиной, посетившей околоземное космическое пространство. Остальные так и не полетят в космос.

(…)

В апреле 1963 года наконец договорились о групповом полете мужчины и женщины. По мужской кандидатуре без особых противоречий пришли к соглашению: Быковский с дублером Волыновым. Вокруг женских кандидатур кипели страсти. Королев, объединившись с Гагариным, уговорил Тюлина и Мрыкина поддерживать Терешкову. Академия наук в лице Келдыша и маршал Руденко отстаивали Пономареву, предлагая Терешкову дублером.

В мае главные конструкторы уже докладывали на Госкомиссии, которую проводил Тюлин, о готовности всех систем, а под чью фигуру готовить кресло в корабле еще не было известно. Наконец было принято решение ехать в ЦПК и там окончательно выбрать. Королев с Бушуевым, Келдыш, Тюлин, Мрыкин, Руденко, Каманин собрались в ЦПК и там определились в пользу Терешковой. Заодно решили убить двух зайцев: Быковский должен установить новый рекорд по длительности полета — восемь суток, Терешковой летать не более трех.

Утром 4 июня было проведено деловое заседание Государственной комиссии, а вечером — заседание-»показуха» для киносъемки и звукозаписи. Командирами кораблей утвердили майора Быковскогo и младшего лейтенанта Терешкову.

Не обошлось и без мужских, не подлежащих звукозаписи, комментариев.

— Ты смотри, как расцвела Терешкова. Еще год назад была незаметной девчонкой, а теперь настоящая кинозвезда, — сказал сидевший рядом со мной Исаев.

— Слетает, еще не то будет, — ответил я, и мы оба постучали по деревянным стульям.

Правда, приглядевшись, решили, что Пономарева тоже «смотрится неплохо». Но она не светилась, как Терешкова, была с виду чрезмерно серьезна, а мне показалось, что просто по-женски обижена, что осталась дублером.

Б.Е. Черток. Ракеты и люди

http://militera.lib.ru/explo/chertok_be/16.html

“ЧАЙКА” В КОСМОСЕ

Терешкова Валентина Владимировна - пилот космического корабля (КК) «Восток-6», лётчик-космонавт СССР № 6; первая женщина-космонавт планеты Земля, 10-й космонавт мира.

Родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Русская. Детство и юность провела в Ярославле. В 1953 году окончила 7 классов средней школы № 32 города Ярославля, в 1955 году - 8 и 9-й классы школы рабочей молодежи № 10 города Ярославля. С 27 июля 1954 года по 12 апреля 1955 года работала браслетчицей на Ярославском шинном заводе в цехе № 5, с 2 июня 1955 года работала ровничницей на ярославском ордена Ленина комбинате технических тканей «Красный Перекоп» в ленторовничном цехе. С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, выполнила 90 прыжков.

В 1960 году окончила Ярославский заочный техникум лёгкой промышленности по специальности техника-технолога по хлопкопрядению. После окончания техникума, стажировалась в ремонтно-механическом цехе фабрики № 2. С 11 августа 1960 года по март 1962 года была освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп».

В Советской Армии с марта 1962 года.

12 марта 1962 года приказом Главкома ВВС № 67 была зачислена в отряд космонавтов ЦПК ВВС. Была назначена старшей группы слушателей-женщин. С 12 марта по ноябрь 1962 года проходила общескосмическую подготовку, в процессе которой выполнила 21 полёт на самолётах Ил-14, Ути МиГ-15, а также 44 парашютных прыжка.

C января по 25 мая 1963 года готовилась к полету на космический корабль (КК) «Восток-6» по программе женского полета в составе группы вместе с И. Соловьёвой, В. Пономарёвой, Ж. Ёркиной. Была назначена основным кандидатом на полет.

16-19 июня 1963 года совершила космический полёт в качестве пилота космического корабля «Восток-6» продолжительностью 2 суток 22 часа 50 минут. Это был первый в мире полёт женщины-космонавта!

Запуск КК «Восток-6» был осуществлён в период нахождения на орбите КК «Восток-5», пилотируемого космонавтом В.Ф. Быковским.

В ходе полёта были проведены большой объём медико-биологических исследований и дальнейшая отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полёта.

16 июня 1963 года приказом Главкома ВВС №0502 присвоено воинское звание "лейтенант". В этот же день приказом Министра обороны СССР №149 присвоено внеочередное воинское звание "капитан".

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1963 года капитану Терешковой Валентине Владимировне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11135).

После космического полёта В.В. Терешкова продолжала проходить подготовку в отряде космонавтов, но большую часть её времени стала занимать общественная работа, в связи с чем ей пришлось совершить немало поездок по городам СССР и по многим странам мира. В конце 1963 года состоялась её свадьба с космонавтом Андрияном Григорьевичем Николаевым. В 1964 году в «космической» семье родилась дочь - Елена. Просуществовав несколько лет, брак распался.

Сайт “Герои страны”

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=518

САМОЧУВСТВИЕ В ПОЛЕТЕ

В период подготовки и проведения полетов кораблей «Восток-3» и «Восток-4» проводился отбор и подготовка женщин-космонавтов. Были отобраны следующие кандидаты в космонавты:

1. Пономарева Валентина Леонидовна, имела два высших образования: инженер-летчица и инженер-экономист.

2. Соловьева Ирина Баяновна, высшее образование, парашютистка.

3. Сергейчик Жанна Дмитриевна, высшее образование, парашютистка.

4. Кузнецова Татьяна Дмитриевна, высшее образование, парашютистка.

5. Терешкова Валентина Владимировна, ткачиха Ярославской мануфактуры, парашютистка.

При проведении тренировок женщин — кандидатов в космонавты на снарядах, стендах и в полете на самолетах было выявлено, что у женщин в определенный период месячного жизненного цикла резко снижается физиологическая устойчивость к действию экстремальных факторов космического полета. Была проведена серия медицинских, физиологических исследований состояния женского организма в разные периоды месячного цикла и его устойчивости к действию экстремальных факторов. Из Сухумского питомника обезьян (Института экспериментальной патологии и терапии АМН СССР) в Москву в ИАКМ доставляли обезьян-самок. После выполнения большой серии экспериментов с вращением обезьян на центрифуге и анализа полученных данных было выявлено, что женский организм менее всего устойчив к действию экстремальных факторов среды (ускорений) на 14-18-е сутки месячного цикла, что соответствует периоду овуляции. Из этого следует, что старт космического корабля и спуск в этот период для женщин нежелателен. После выполнения программы подготовки и тренировки отобранных женщин — кандидатов в космонавты было проведено их полное медицинское и физиологическое обследование. По результатам медицинского обследования и теоретической подготовленности женщин — кандидатов в космонавты была определена следующая последовательность допуска к космическому полету:

1. Пономарева Валентина

2. Соловьева Ирина

3. Кузнецова Татьяна

4. Сергейчик Жанна

5. Терешкова Валентина.

При вмешательстве Никиты Сергеевича Хрущева и молчаливом согласии Сергея Павловича Королева, Мстислава Всеволодовича Келдыша и Николая Петровича Каманина, вопреки заключению врачебной комиссии, космонавтом № 1 среди женщин была определена Валентина Терешкова. Решающую роль при этом сыграло социальное происхождение В.Терешковой. Это, конечно, был не лучший вариант отбора…

Орбитальный полет В.В.Терешковой планировался на трое суток. В.В.Терешкова, по данным телеметрии и телевизионного контроля, перенесла полет в основном удовлетворительно. Переговоры с наземными станциями связи велись вяло. Она резко ограничивала свои движения. Сидела почти неподвижно. У нее явно отмечались сдвиги в состоянии здоровья вегетативного характера. Часть заданий и работы по кораблю она не выполняла… Ухудшение состояния В.В.Терешковой и снижение ее работоспособности было связано с неблагоприятным действием невесомости. На мое предложение взять из аптечки одну таблетку мепробомата (успокаивающего средства) и принять ее В.В.Терешкова ответила отказом и заявила: «Доктор, не беспокойтесь, я задание выполню». Сергей Павлович Королев, видя телевизионное изображение В.В.Терешковой, сидящей неподвижно и не полностью выполняющей задания, потребовал от Государственной комиссии прекратить полет и начать спуск корабля «Восток-6» на Землю. Председатель Государственной комиссии Л.В.Смирнов ответил, что вопрос о прекращении полета по медицинским показаниям есть прерогатива руководителя медицинской программы. Я, взвесив все за и против, принял решение просить Государственную комиссию продолжать полет. Таким образом, я взял на себя всю полноту ответственности за космический полет В.В.Терешковой продолжительностью трое суток…

Полет продолжался, состояние В.В.Терешковой и ее работоспособность не улучшались. После сна эмоциональное напряжение несколько снижалось и очень незначительно улучшалась работоспособность В.В.Терешковой. Частота пульса у нее колебалась от 58 до 84 ударов в минуту. Значительные колебания частоты сердечных сокращений отмечались в пределах коротких интервалов времени, частота дыхания колебалась от 16 до 22 в минуту…

Посадка кораблей «Восток-5» и «Восток-6» прошла в районе Джезказгана в Казахстане. В район посадки В.В.Терешковой приземлилась наша сотрудница — врач, мировая рекордсменка по парашютному спорту Любовь Мазниченко. Она заявила протест Валентине Терешковой в связи с нарушением установленного режима космонавта в районе места посадки космического корабля. Валентина Терешкова все бортовые запасы пищевых продуктов из рациона космонавта раздала местным жителям, окружившим ее. Сама она пила кумыс и ела пищу, переданную ей казахами. Бортовой журнал космонавта был ею экстренно дописан на месте посадки, а не в полете. В корабле был наведен некоторый гигиенический порядок уже после приземления. Этими действиями была искажена истинная картина на месте посадки. Ученые были лишены возможности объективно оценить состояние В.В.Терешковой и состояние внутри корабля.

Обложка: Валентина Терешкова перед полетом на корабле "Восток-6" 16 июня 1963. Ее позывным была "Чайка".

Источник: https://topwar.ru