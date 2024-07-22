Походы 64-го Пехотного Казанского полка. 1642–1700–1886 гг. Походы 64-го Пехотного Казанского полка. 1642–1700–1886 гг. На чтение: 1 минута

Походы 64-го Пехотного Казанского его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича полка. 1642–1700–1886 гг . / Сост. В. Борисов и А. Сыцянко. Репр. воспр. текста изд. 1888. СПб.: Нестор-История, 2010. — 844 с. (Полковые истории). Место вып. ориг. изд. и изд-во: С.-Петербург, Типография И.И. Скороходова.

У русских офицеров ХIХ - начала ХХ в. существовала прекрасная традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для изучения истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.